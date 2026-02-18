เทพ สินธวานนท์ ร่วมเปิดตัว SMTOWN FAMILY in BANGKOK POP-UP

เทพ สินธวานนท์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายปฏิบัติการ บจก.เอสเอ็ม ทรู และ เอกวิทย์ ชัยวรานุรักษ์ ผช.กก.ผจก.ผู้บริหารหน่วยธุรกิจ สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ ร่วมเปิดตัว SMTOWN FAMILY in BANGKOK POP-UP ครั้งแรกในประเทศไทย ฉลองครบรอบ 30 ปีของ SM ENTERTAINMENTวันนี้-22 ก.พ. 69 โดยมี ฐิติปภา อึ๊งภากรณ์ และอิทธิพล บุญนา ร่วมงาน ณ ชั้น G สยามเซ็นเตอร์
***
จินนา-พิชพิมพ์ ปัทมสัตยาสนธิ ผู้บริหารสาวคนเก่งแห่งบ้าน อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ในวงการเฟอร์นิเจอร์ด้วยการเปิดตัวตู้เสื้อผ้า “PI WARDROBE” ระบบตู้เสื้อผ้ากึ่งบิลต์อิน ในแนวคิด “INFINITE DESIGN WARDROBE” (ความพอดีที่ออกแบบได้) ที่จะเปลี่ยนภาพจำของตู้เสื้อผ้าแบบเดิม ให้กลายเป็นงานดีไซน์ที่ใช้งานได้จริงในราคาที่จับต้องได้
***
ดร.สมศักดิ์-ดร.สุมาลี ศรีสุภรวาณิชย์ บริจาคเงิน 1,000,000 บาท เนื่องในวันเกิดสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อสร้างอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี รับมอบโดย มาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ ณ บ้านผู้บริจาค เขตยานนาวา