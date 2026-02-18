“มิลิน” อวดคอลเลกชันยูเรก้า ถอดรหัสดีไซน์สู่เสื้อผ้าตัวตนชัดเจน

มิลิน (Milin) เปิดม่านแฟชั่นโชว์อวดโฉมคอลเลกชั่นใหม่ “ยูเรก้า (Eureka)” พาผู้ชมย้อนกลับไปสำรวจเบื้องหลังของการสร้างสรรค์ผลงาน ถ่ายทอดกระบวนการทำงานจริงในสตูดิโอ ตั้งแต่การทดลอง ไปจนถึงช่วงเวลาที่ทุกองค์ประกอบตกผลึก ถ่ายทอดสู่เสื้อผ้าที่มีรูปทรงชัดเจนและสะท้อนตัวตนของแบรนด์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ นำโดย มิลิน ยุวจรัสกุล ดีไซเนอร์และผู้ก่อตั้งแบรนด์ ซึ่งเลือกถ่ายทอดมุมมองของวิธีคิดและวิธีทำงาน มากกว่าการเป็นเพียงแรงบันดาลใจ โดยเป็นช่วงเวลาที่สัญชาตญาณ การทดลอง และการตัดสินใจมาบรรจบกันอย่างลงตัว
งานนี้มีเหล่าเซเลบริตีแฟนคลับแบรนด์ตบเท้าร่วมงานคับคั่ง อาทิ คริส หอวัง, วุ้นเส้น-วิริฒิพา ภักดีประสงค์, โยเกิร์ต-ณัฐฐชาช์ บุญประชม, โม-จิรัชยา ศิริมงคลนาวิน, อแมนด้า-ชาลิสา ออบดัม, จิงจิง-วริศรา ยู ฯลฯ ณ BAR STAINLESS ป๊อปอัพบาร์เครื่องดื่ม Non-Alcoholic พื้นที่แฮงก์เอาต์สุดเก๋แห่งใหม่ใจกลางเมือง ตั้งอยู่ภายใน STILL House บ้านหลังเก่าบนที่ดินของโครงการ STILL Sukhumvit 20 ซึ่งมิลิน ยุวจรัสกุล เป็นผู้ก่อตั้ง ท่ามกลางบรรยากาศของไลฟ์สไตล์ร่วมสมัยใจกลางกรุงเทพฯ
นอกจากนี้ มิลิน (Milin) ยังร่วมมือกับ Zonic Vision ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเสียง Hi-Fi และการออกแบบ Sound Experience ถ่ายทอดประสบการณ์ด้านเสียงผ่านระบบ HiFi Decor ซึ่งไม่ได้ทำหน้าที่เป็นเพียงแบ็กกราวด์ของโชว์ แต่เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญ ที่หลอมรวมอารมณ์ จังหวะ และบรรยากาศของแฟชั่นโชว์เข้าด้วยกัน