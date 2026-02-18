xs
“มหัศจรรย์ ตรุษจีน มั่งมี ศรีสุข” รับปีม้าไฟ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เมืองสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม ผนึกกำลังพันธมิตรภาครัฐและเอกชน นำโดย กระทรวงวัฒนธรรม, ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), บจก.เบอร์แทรม (1958) (เซียงเพียว), บจก.โรงงานน้ำปลาไทย (ตราปลาหมึก) ร่วมสืบสานประเพณีตรุษจีน เชิดชูความสัมพันธ์ไทย–จีน จัดงาน สุขสยาม “มหัศจรรย์ ตรุษจีน มั่งมีศรีสุข” ภายใต้คอนเซ็ปต์ LOVE & LUCK IN PROSPERITY สื่อถึงการหลอมรวมความรัก, ความมั่งคั่ง, ความโชคดี รวมไว้ด้วยกัน วันนี้-22 ก.พ. 69 ณ เมืองสุขสยาม ชั้น G ไอคอนสยาม

พิธีเปิดงานได้ ประสพ เรียงเงิน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน พร้อมด้วย บันเทิง เพียรค้า ผอ.กลุ่มค่านิยมและความเป็นไทย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษา จุฑากาญจน์ เตชะวรรณเวคิน รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการบริษัทและกรรมการผู้จัดการโครงการสุขสยาม ไพรัช วิเศษศิริลักษณ์ ผู้บริหารสายงานบริการลูกค้า บจก.ไอคอนสยาม วรพล นิธิปิติกาญจน์ ผช.กก.ผจก.บจก.บริษัท โรงงานน้ำปลาไทย (ตราปลาหมึก) วันชนะ เอี่ยมพิกุล ผู้ช่วยประธานบริหารด้านการจัดการทั่วไป บจก.เบอร์แทรม (1958) แบรนด์เซียงเพียว ปีเตอร์ ไล นายกสมาคมอาหารจีนแห่งประเทศไทย และพันธมิตรร่วมเปิดงาน



















