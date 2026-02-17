Valmont สกินแคร์ระดับโลกจากสวิตเซอร์แลนด์ เปิดตัวครั้งแรกในไทย

ถ่ายทอดศาสตร์และศิลป์ของความงามจากสวิตเซอร์แลนด์ผ่านงาน “The Art & Science of Timeless Beauty Valmont (วาลมองต์) แบรนด์สกินแคร์ระดับโลกจากสวิตเซอร์แลนด์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Cellular Skincare เปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกในประเทศไทย ณ The Moonlight Hall, Jim Thompson Heritage Quarter ถ่ายทอดศาสตร์แห่งความงามระดับเซลล์ในบรรยากาศสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ท่ามกลางเหล่าเซเลบริตี้, KOLs, ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง และพาร์ตเนอร์คนสำคัญจากแวดวง Retail, Hotel, Spa และ Medical Spa ชั้นนำ ที่มาร่วมสัมผัสโลกของ Valmont อย่างใกล้ชิด พร้อมการต้อนรับโดยบริษัท GS Luxury (Thailand) Co., Ltd. ผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย Valmont อย่างเป็นทางการในประเทศไทย นำโดย Mr. Varun Asawani, CEO ซึ่งร่วมถ่ายทอดวิสัยทัศน์ในการนำศาสตร์แห่งความงามจากสวิตเซอร์แลนด์สู่ไลฟ์สไตล์พรีเมียมของผู้บริโภคไทย
Valmont ถือกำเนิดจากคลินิก Valmont ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1905 บนฝั่งทะเลสาบเจนีวา ท่ามกลางธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของเทือกเขาแอลป์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยชื่อ Valmont มาจากการผสมคำว่า VAL – Valley (หุบเขาและลำธาร) และ MONT – Mountain (ภูเขา) สะท้อนถึงรากฐานอันลึกซึ้งของแบรนด์ที่เชื่อมโยงกับธรรมชาติ ความบริสุทธิ์ และพลังชีวิตของผืนแผ่นดินสวิส ก่อนพัฒนาแบรนด์สู่ Valmont Cosmetics อย่างเป็นทางการในปี 1985 ด้วยความเชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูและศัลยกรรมความงาม ภายใต้การดูแลของ Dr. Nadia Avalle ได้ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านความงามชั้นนำ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สุดพิเศษผ่านการผสานคอลลาเจนจากธรรมชาติ และ DNA HP (Highly Polymerized DNA) นวัตกรรมระดับเซลล์อันเป็นเอกลักษณ์ จนกลายเป็นรากฐานของความเชี่ยวชาญด้าน Cellular Skincare ที่สืบทอดมายาวนานกว่า 40 ปี
สำหรับการเปิดตัวในประเทศไทย Valmont ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ครบทั้ง 6 ไลน์ ได้แก่ Purity, Hydration, Luminosity, Vitality, V-Lift และ V-Firm พร้อมแนะนำแบรนด์ระดับไฮเอนด์ L’ELIXIR DES GLACIERS (อะลิเซีย เดอ กลาเซียร์) และเปิดตัวไลน์น้ำหอม STORIE VENEZIANE by Valmont (สตอรี่ เวเนเซียน บาย วาลมองต์) เป็นครั้งแรกในไทย ถ่ายทอดโลกแห่งความงามที่มากกว่าสกินแคร์ แต่คือไลฟ์สไตล์แห่งความสง่างาม ภายในงานแขกผู้มีเกียรติยังได้สัมผัสประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟผ่านบริการ Hand Massage และการสาธิตศาสตร์การนวดหน้าแบบ Valmont ที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพการบำรุงในระดับมืออาชีพ สร้างมิติใหม่ของการดูแลผิวในแบบ Luxury Wellness
ไฮไลต์ของงานคือไอคอนิกไอเทม Valmont Prime Renewing Pack หรือ “แฮปปี้มาส์ก” ครีมมาส์กหน้าที่ขายได้หนึ่งกระปุกทุก ๆ สองนาทีทั่วโลก โดดเด่นด้วยคุณสมบัติช่วยเพิ่มความกระจ่างใส เผยผิวเรียบเนียน ลบเลือนร่องรอยความเหนื่อยล้า และเติมเต็มริ้วรอยในเวลาเพียง 5 นาที พร้อมกันนี้ Valmont ยังนำเสนอคอลเลกชัน Vitality ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากความเชี่ยวชาญด้านศาสตร์แห่งการฟื้นบำรุงผิวระดับเซลล์ของแบรนด์ ด้วยนวัตกรรม DNA Silanol เอกสิทธิ์เฉพาะของ Valmont ที่ได้รับการยกย่องจากวงการวิทยาศาสตร์ มุ่งเป้าไปที่ทุกปัจจัยของผิวที่อ่อนเยาว์ เพื่อเผยผิวที่ดูสดใส เนียนนุ่ม และเปล่งปลั่งโดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต คอลเลกชันนี้ออกแบบมาเพื่อทุกคนทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชาย ด้วยเนื้อสัมผัสหลายระดับ สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผิวแต่ละบุคคลอย่างแท้จริง
การเปิดตัว Valmont ในประเทศไทยครั้งนี้ ไม่เพียงเป็นการแนะนำแบรนด์สกินแคร์จากสวิตเซอร์แลนด์ แต่ยังเป็นการเปิดประสบการณ์แห่งศาสตร์และศิลปะของความงาม ที่หลอมรวมเข้ากับไลฟ์สไตล์พรีเมียม ถ่ายทอดนิยามของ Timeless Beauty ที่สง่างามเหนือกาลเวลาในแบบฉบับ Valmont อย่างแท้จริง และพร้อมให้บริการในไทยแล้ววันนี้ โดยบริษัท GS Luxury (Thailand) Co., Ltd.
ติดต่อสอบถามข้อมูลจุดจำหน่ายและรายละเอียดผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมได้ที่ Facebook: ValmontThailand