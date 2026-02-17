เช็กด่วน! พิกัดแหล่งมูฯ ‘ฮ่องกง’ ตามปีนักษัตร ให้เฮงๆ รวยๆ โดย อาจารย์คฑา

ถึงช่วงเทศกาลตรุษจีนแล้ว หลายคนอาจสงสัยว่าดวงของตัวเองจะเปลี่ยนไปอย่างไรในปีนี้ อาจารย์คฑา ชินบัญชร ผู้เชี่ยวชาญด้านการเสริมดวงและโชคลาภ จะมาเผยว่าปีไหนมีเกณฑ์ชง ปีไหนจะโชคดี พร้อมให้เคล็ดลับแก้ชง แนะนำเทพประจำปี และแจกพิกัดไหว้ขอพรที่ ‘ฮ่องกง’ แบบจัดเต็มสำหรับทั้ง 12 ราศี
ปีชงประจำปี 2569
• ปีชวด (หนู) ปีนี้ถือเป็น ปีชงตรง หมายถึงปีอาจจะได้รับผลกระทบด้านลบมากที่สุดในปี 2569 คนที่เกิดปีหนูต้องระมัดระวังภัยทางด้านคดีความ
• ปีเถาะ(กระต่าย)/ ปีมะเมีย(ม้า)/ ปีระกา(ไก่) เป็นปีชงร่วม อาจจะได้รับผลกระทบด้านลบเพียงบางส่วน
การแก้ปีชง
สามารถไปแก้ปีชงกับเทพไท้ส่วยเอี๊ย ซึ่งเป็นเทพเจ้าผู้คุ้มครองดวงชะตาและผู้ดูแลปีนักษัตร มีทั้งหมด 60 องค์ (องค์ละ 1 ปี) ที่จะเวียนลงมาคุ้มครองโลกในแต่ละปี
ขั้นตอนการสักการะเทพไท้ส่วยเอี๊ย
(1) เริ่มด้วยการสักการะพระแม่เต้าบ้อองค์ประธาน ด้วยธูป 1 ดอก พร้อมเคารพ 3 ครั้ง และนำไปปักไว้ที่กระถางธูปกลางโถง
(2) สักการะองค์ไท้ส่วยเอี๊ยประจำปีปัจจุบัน ด้วยธูป 1 ดอก พร้อมเคารพ 3 ครั้ง เพื่อขอให้พระองค์คุ้มครองดวงของเราไปตลอดหนึ่งปี
(3) สักการะองค์ไท้ส่วยเอี๊ยประจำปีเกิด ด้วยธูป 1 ดอก พร้อมเคารพ 3 ครั้ง เพื่อให้องค์ไท้ส่วยเอี๊ยประจำปีเกิดคุ้มครองดวงชะตาของเราตลอดไป โดยสามารถหาหมายเลขของไท้ส่วยเอี๊ยประจำปีเกิดของตัวเองได้ที่ตารางปีเกิดภายในวัด
พิกัดสักการะองค์ไท้ส่วยเอี๊ยในฮ่องกง
1. ตำหนักไท้ส่วยเอี๊ย วัดหวังต้าเซียน (Wong Tai Sin Temple)
2. ตำหนักไท้ส่วยเอี๊ย (อาคารหอฟ้า) วัดหยวนหยวน (Yuen Yuen Institute)
“เจ้าแม่กวนอิม” เทพประจำปี 2569 ที่แนะนำให้ทุกปีนักษัตรสักการะ
ก่อนจะไปเจาะลึกปีชงตามปีนักษัตรต่างๆ อาจารย์คฑา ขอแนะนำให้เริ่มต้นจากการสักการะเจ้าแม่กวนอิม เทพแห่งความเมตตา มีชื่อเสียงเรื่องการประทานพรให้สมหวังตามคำขอ โดยสามารถไปสักการะได้ที่ วัดชีซ่าน (Tsz Shan Monastery) วัดพุทธมหายานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ถูกตามหลักฮวงจุ้ย จุดเด่นสำคัญคือ รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมสีขาวสูง 76 เมตร ผู้สักการะสามารถตักน้ำจากอ่างบูชา ประคองน้ำเดินอย่างมีสติผ่านทางเดินแห่งปัญญา ไปสู่อ่างน้ำพันปรารถนาเพื่ออธิษฐาน
ทิปส์: วัดจำกัดจำนวนผู้เข้าชมเพื่อรักษาความสงบ จึงต้องลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของวัด (เปิดล่วงหน้า 30 วัน)
อาจารย์คฑาเปิดลิสต์เทพประจำปีนักษัตรทั้ง12 ปี พร้อมแจกพิกัดการไหว้ที่ฮ่องกง
นอกจากการแก้ปีชงกับเทพไท้ส่วยเอี๊ยแล้ว ผู้สักการะยังสามารถไหว้เทพประจำปีนักษัตรที่ตนเองเกิด เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลทั้งปีได้
ปีชวด(หนู)
เทพประจำปีชวด:เทพหมั่นโหมว หมายถึงเทพหมั่นไต หรือ เทพแห่งวรรณกรรม และโหมวไตหรือเทพแห่งสงคราม คนนิยมมาไหว้ขอพรเรื่องความสำเร็จทางการศึกษา
พิกัดการไหว้:
วัดหมั่น-โหมว เซิงหว่าน (Man Mo Temple, Sheung Wan)วัดเก่าแก่สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1847 เพื่อบูชาเทพหมั่นโหมว คนนิยมมาสักการะในช่วงตรุษจีนหรือวันเกิดเทพหมั่น (วันที่3เดือน2ตามปฏิทินจีน)
ปีฉลู (วัว)
เทพประจำปีฉลู: เทพเจ้ากวนอู สัญลักษณ์แห่งความซื่อสัตย์และคุณธรรม คนนิยมมาขอพรเรื่องธุรกิจ ความยุติธรรม และขอให้ชนะคดีความ
พิกัดการไหว้:
วัดเทพเจ้ากวนอู ซัมซุยโป (Kwan Tai Temple, Sham Shui Po) สร้างขึ้นราวปี ค.ศ. 1891 เพื่อบูชาเทพเจ้ากวนอู
ปีขาล (เสือ) และ ปีมะเมีย (ม้า)
เทพประจำปีขาลและปีมะเมีย: องค์แชกง นายพลผู้กล้าหาญ ไม่เคยพ่ายแพ้ ผู้คนมักมาขอพรให้สำเร็จในหน้าที่การงาน และธุรกิจ
พิกัดการไหว้:
1. วัดแชกง ซาถิ่น (Che Kung Temple, Sha Tin) สร้างขึ้นกว่า 300 ปีที่แล้ว เพื่อบูชานายพลแชกงผู้สามารถปัดเป่าโรคร้าย
เคล็ดลับการหมุนกังหัน: หากต้องการให้ชีวิตดีขึ้น ให้ใช้มือซ้ายหมุนกังหันตามเข็มนาฬิกา (ซ้ายไปขวา) หากชีวิตดีอยู่แล้วให้หมุนจากขวาไปซ้าย แล้วตีกลอง 3 ครั้ง
2. วัดแชกง โหวช้ง (Che Kung Temple, Ho Chung) สร้างขึ้นราว 400 ปีก่อน เพื่อเป็นเกียรติแก่นายพลแชกง ซึ่งเก่าแก่กว่าวัดที่ซาถิ่น
เคล็ดลับการหมุนกังหัน: หมุนกังหัน 2 ตัว (ครอบครัวและความราบรื่น) ตัวละ 1 รอบ ใช้มือซ้ายหมุนจากซ้ายไปขวา
ปีเถาะ (กระต่าย)
เทพประจำปีเถาะ: เจ้าแม่ทับทิม หรือทินเห่า เทพทิดาแห่งท้องทะเล คนมักมาสักการะเพื่อให้เดินทางปลอดภัย
พิกัดการไหว้:
1.วัดเจ้าแม่ทับทิม เหยามาเต่ย (Tin Hau Temple, Yau Ma Tei) สร้างในปี ค.ศ. 1865 เป็นกลุ่มอาคาร 5 หลังเชื่อมถึงกัน
2.วัดเจ้าแม่ทับทิม จอสเฮาส์เบย์ (Tin Hau Temple, Joss House Bay) เป็นวัดเจ้าแม่ทับทิมที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในฮ่องกง (สร้างปี ค.ศ. 1266) มีไฮไลท์คือ ห้องนอนเจ้าแม่ทับทิมที่มีเตียงมังกร 3 เตียง เพื่อล้วงเตียงขอพรในด้านต่างๆ
ปีมะโรง (มังกร)
เทพประจำปีมะโรง: เทพ 5 ราชาพญามังกร สัญลักษณ์ของโชคลาภ ความสุข และอายุยืนยาว
เคล็ดลับ: ในระหว่างที่ไหว้ให้รำลึกถึงแม่ของเรา เพื่อเป็นการบูชาแด่พญามังกรที่มีความกตัญญูสูง
พิกัดการไหว้:
เจ้าแม่ทับทิม นัมชุง (Tin Hau Temple, Nam Chung) หรือ วัดเทพเจ้า 5 มังกร เป็นวัดเล็กๆ ที่อยู่ห่างออกไปจากตัวเมือง ตั้งอยู่ในพื้นที่ของอุทยาน Pat Sin Leng Country Park ริมอ่าว Starling Inlet ที่สามารถมองเห็นวิวของเมืองเซินเจิ้นจากบริเวณนี้ได้
ปีมะเส็ง (งู)
เทพประจำปีมะเส็ง: เทพโหงวซิ๊งไฉ่ซิงเอี๊ย เทพเจ้าแห่งความร่ำรวยทั้ง 5 ทิศ
ทิศเหนือ : โชคลาภที่ไม่คาดคิด
ทิศใต้ : ความมั่งคั่งจากที่ดิน การเพาะปลูก
ทิศตะวันออก : ความเจริญก้าวหน้า การค้า
ทิศตะวันตก : โอกาสจากภายนอก การค้าระหว่างประเทศ
ทิศกลาง : ความมั่งมีแบบมหาเศรษฐี
พิกัดการไหว้:
ศาลไฉ่ซิงเอี๊ย วัดหยวนหยวน (Yuen Yuen Institute) สร้างในปี ค.ศ. 1950 เพื่อเผยแผ่ศาสนาพุทธ ขงจื๊อ และเต๋า ไฮไลท์คือ อาคาร "หอฟ้า" ทรง 6 เหลี่ยมที่จำลองมาจากหอฟ้าเทียนถาน และศาลไฉ่ซิงเอี๊ยสีทองอร่าม
ปีมะแม (แพะ)
พระพุทธรูปประจำปีมะแม: พระใหญ่เทียนถาน พระพุทธรูปปางประทานพรขนาดใหญ่ สร้างด้วยสัมฤทธิ์ มีความสูงรวมส่วนฐานถึง 34 เมตร เมื่อเดินขึ้นบันได 268 ขั้นไปจนถึงฐานขององค์พระจะเห็นวิวของภูเขาสวยงาม
พิกัดการไหว้:
วัดโป่หลิน (Po Lin Monastery) ตั้งอยู่บริเวณที่ราบสูงนองปิง บนเกาะลันเตา ผังอาคารภายในวัดถูกออกแบบตามหลักฮวงจุ้ย และเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปของพระพุทธเจ้า 3 องค์ในนิกายมหายาน
ปีวอก (ลิง)
เทพประจำปีวอก: องค์หวังต้าเซียน ขึ้นชื่อว่าเป็นเทพที่ “ขอพรแล้วสมหวัง” ทำให้ผู้คนมักมาขอพรในช่วงตรุษจีนเป็นจำนวนมาก
พิกัดการไหว้:
วัดหวังต้าเซียน (Wong Tai Sin Temple) วัดลัทธิเต๋า สร้างขึ้นเพื่อถวายความเคารพต่อองค์ หวังต้าเซียน ขึ้นชื่อเรื่องการเสี่ยงเซียมซีที่แม่นยำมาก
ปีระกา (ไก่)
เทพประจำปีระกา: เทพปักไต หรือ เทพจักรพรรดิเหนือ ซึ่งเป็นเทพเจ้านักรบผู้ปราบหมู่มาร คนฮ่องกงจึงสักการะเพื่อเพิ่มอำนาจบารมีของตัวเอง
พิกัดการไหว้:
วัดยุกฮุย (วัดปักไท) เฉิ่งเจ้า (Yuk Hui Temple (Pak Tai Temple), Cheung Chau) เป็นวัดปักไทเก่าแก่บนเกาะเฉิ่งเจ้า สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1783 เพื่อขับไล่โรคระบาดบนเกาะ
วัดยุกฮุย (วัดปักไท) หว่านไจ๋ (Yuk Hui Temple (Pak Tai Temple), Wan Chai) วัดแห่งนี้มีจุดเด่นเรื่องการขอพรด้านสุขภาพและอายุที่ยืนยาว เป็นที่ประดิษฐานองค์เทพเจ้าปักไท ที่หล่อด้วยทองแดงสูง 3 เมตร
ปีจอ (สุนัข)
เทพประจำปีจอ: ผู้เฒ่าจันทรา หรือ เทพหยืดว์-โหลว (Yue Lao) เป็นเทพเจ้าแห่งความรักและการแต่งงาน
วิธีขอพรจากผู้เฒ่าจันทรา
1.เกี่ยวนิ้วมือเข้าด้วยกันเพื่อให้คล้องด้ายแดงที่นิ้วได้
2.เดินไปหารูปปั้นเด็กผู้ชายหรือเด็กผู้หญิง (ขึ้นอยู่กับเพศของคนที่เราหมายปอง) แล้วใช้มือที่เกี่ยวด้ายแดงปัดลงตรงเท้าของรูปปั้น
3.นำด้ายแดงไปผูกไว้ระหว่างรูปปั้นผู้เฒ่าจันทรา และรูปปั้นเด็กชาย/เด็กหญิง
4.ตั้งจิตอธิษฐานขอพรหน้าผู้เฒ่าจันทรา
พิกัดการไหว้:
วัดหวังต้าเซียน (Wong Tai Sin Temple) วัดลัทธิเต๋าอันโด่งดังในฮ่องกง เป็นที่ประดิษฐานของเทพเจ้าหลายองค์ หนึ่งในนั้นคือศาลผู้เฒ่าจันทรา ที่เพิ่งเปิดให้สักการะอีกครั้งเมื่อเดือนมกราคม 2569 ที่ผ่านมา หลังปิดบูรณะ
วัดเจ้าแม่ทับทิมและศาลเจ้าแม่กวนอิม รีพัลส์เบย์ (Tin Hau Temple & Kwun Yam Shrine, Repulse Bay) ศาลเจ้าแม่กวนอิมและเจ้าแม่ทับทิม ตั้งอยู่ริมทะเลซึ่งนับว่าเป็นพื้นที่ที่มีฮวงจุ้ยเป็นเลิศ นอกจากนั้นยังเป็นที่ประดิษฐานเทพหลายองค์ รวมไปถึงผู้เฒ่าจันทราอีกด้วย
ปีกุน
เทพประจำปีกุน: ไท้ส่วยเอี๊ย 60 องค์ เทพผู้คุ้มครองดวงชะตาของมนุษย์ตลอดทั้งปี ช่วยขจัดปัดเป่าเคราะห์กรรมให้เบาบางลง มีทั้งหมด 60 องค์ แต่ละองค์มีรูปลักษณ์แตกต่างกัน มีทั้งบุคลิกเชิงบุ๋น บู๊ และดูสำราญ เชื่อว่าองค์ไท้ส่วยเอี๊ยประจำตัวจะมีบุคลิก นิสัย และการแต่งตัว คล้ายกับคนที่เกิดในปีนั้นๆ
พิกัดการไหว้:
ตำหนักไท้ส่วยเอี๊ย วัดหวังต้าเซียน (Wong Tai Sin Temple) ตำหนักไท้ส่วยเอี๊ยซ่อนตัวอยู่ในชั้นใต้ดินของวัดหวังต้าเซียน โดยมีค่าเข้า 100 HKD
ตำหนักไท้ส่วยเอี๊ย (อาคารหอฟ้า) วัดหยวนหยวน (Yuen Yuen Institute) เป็นวัดที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ภายในมีเทพหลายองค์ประดิษฐานอยู่ รวมถึงตำหนักไท้ส่วยเอี๊ยสำหรับการแก้ปีชง
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทริปสายมูฯ ในฮ่องกงได้ที่เว็บไซต์ Hello Good Fortune แหล่งรวมข้อมูลเกี่ยวกับการมูเตลูที่ฮ่องกงไม่ว่าจะเป็นไกด์บุ๊กแนะนำแหล่งมูฯ พร้อมเคล็ดลับการไหว้ โปรโมชันท่องเที่ยวดีๆ ไปจนถึงวอลเปเปอร์มือถือสายมูฯฮ่องกงสุดคิวท์