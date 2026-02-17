xs
“น้องเนยให้โชค แจกอั่งเปาเฮงๆ” ฉลองตรุษจีน 2569 เสริมเฮง เสริมสุขภาพ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



แบรนด์ 137 Degrees® จับมือกับคาแรกเตอร์ขวัญใจแฟนคลับอย่าง น้องเนย (Butterbear) เนรมิตงานกิจกรรมต้อนรับเทศกาลตรุษจีน 2569 ในงาน “น้องเนยให้โชค แจกอั่งเปาเฮงๆ” ณ Paragon Fashion Hall ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ท่ามกลางบรรยากาศอันแสนอบอุ่น เติมรอยยิ้ม และฮีลใจของการรวมมัมหมีครอบครัวคนรักน้องเนยและครอบครัว 137 Degrees อย่างล้นหลาม

งานดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้แนวคิดการส่งต่อความโชคดี สุขภาพที่ดี และพลังบวกในช่วงเริ่มต้นปีใหม่ โดยผสานเอกลักษณ์ของ 137 Degrees® ที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพของวัตถุดิบและคุณค่าทางโภชนาการ เข้ากับความสดใส เป็นกันเอง และเข้าถึงง่ายของน้องเนย (Butterbear) เพื่อสร้างประสบการณ์ที่มากกว่างานอีเวนต์ แต่เป็นช่วงเวลาแห่งความทรงจำร่วมกันของผู้โชคดีที่มาร่วมงาน


ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบที่เตรียมไว้ให้ให้มัมหมี พ่อหมี และคนรักน้องเนย เข้ามามีส่วนร่วมตลอดทั้งวัน ไม่ว่าจะเป็นโซนกิจกรรมสร้างความสนุกและเสริมดวงให้ปังรับตรุษจีน มุมถ่ายภาพน้องเนย รวมถึงโซนทดลองชิมผลิตภัณฑ์จาก 137 Degrees® ที่ยกขบวนรสชาติยอดนิยมมาให้ผู้ร่วมงานได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด สะท้อนแนวคิดในการดูแลสุขภาพผ่านการเลือกดื่มนมจากถั่วและธัญพืชคุณภาพ ที่ทั้งอร่อยและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่

ไฮไลท์สำคัญของงานคือการปรากฏตัวของน้องเนยพร้อมการแสดงร้องเพลงจีนสุดเอ็กซ์คลูซีฟ รวมถึงการร่วมกิจกรรมบนเวทีกับน้องเนย สร้างรอยยิ้ม ความสนุก และความคึกคักให้กับบรรยากาศตลอดช่วงการจัด ก่อนจะต่อเนื่องด้วยช่วงกิจกรรมสนุก ๆ ที่เปิดโอกาสให้ผู้โชคดีได้มีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิด


สำหรับ Top Spender นอกจากได้รับสิทธิ์พิเศษในการร่วมกิจกรรมบนเวที พร้อมรับของขวัญสุดเอ็กซ์คลูซีฟจาก 137 Degrees® ยังได้ถ่ายรูปคู่กับน้องเนยแบบใกล้ชิดที่ช่วยฮีลใจและใจฟูแบบอันลิมิต นอกจากนี้มัมหมี พ่อหมี Lucky Fan ก็ได้ร่วมสนุกผ่านกิจกรรมและช่วงถ่ายภาพกลุ่มกับน้องเนยเช่นกัน บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความเป็นกันเองและความผูกพันระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค ตอกย้ำภาพลักษณ์ของ 137 Degrees® ในฐานะแบรนด์ที่ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ แต่ยังให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์และประสบการณ์ที่ดีร่วมกับผู้บริโภค

ในด้านผลิตภัณฑ์ 137 Degrees® ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์นมจากถั่วหลากหลายสูตร อาทิ อัลมอนด์ วอลนัท พิสตาชิโอ แมคคาเดเมีย และสูตรผสมช็อกโกแลต ซึ่งล้วนผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพ ไม่เติมน้ำตาลทราย ปราศจากไขมันทรานส์และคอเลสเตอรอล ตอบโจทย์ผู้ที่ใส่ใจสุขภาพ รวมถึงผู้แพ้นมวัวและผู้สูงอายุ โดยผู้ร่วมงานสามารถทดลองชิมและเลือกสัมผัสรสชาติที่ตรงกับไลฟ์สไตล์ของตนเอง







