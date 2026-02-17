“สกาย–วงศ์รวี นทีธร” สร้างเซอร์ไพรส์สุดยิ่งใหญ่ เรียกพลังเสริมความปังรับปีม้า

ชวนช้อปรับโชค เสริมมงคลรับตรุษจีนเดินหน้าต้อนรับความคึกคักปีมะเมียมหาเฮง ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนสุดยิ่งใหญ่ ในงาน “KING POWER CHINESE NEW YEAR 2026 RACE OF LUCK & JOY ปีม้า ช้อปมหาเฮง” นำโดยนักแสดงหนุ่มตี๋ สกาย – วงศ์รวี นทีธร มอบเซอร์ไพร์ส เชิญนักเดินทางสายเปย์เสริมพลังความโชคดีภายใต้คอนเซ็ปต์ “ปีม้า ช้อปมหาเฮง” ออกแบบกิจกรรมปลุกความสนุกให้ลุกโชน กระโจนสู่ความเฮงในปีม้า ผ่านโปรโมชัน แจกโชค แจกความเฮง เพื่อส่งมอบพลังแห่งโชคลาภ ความสำเร็จ และความมงคลให้แก่คนไทยเชื้อสายจีน และนักท่องเที่ยวทั่วโลก ตลอดช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้ เริ่มตั้งแต่วันนี้ – 22 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ
เบิกฤกษ์ปฐมบทช่วงเทศกาลตรุษจีน คิง เพาเวอร์ เนรมิตรกิจกรรมเสริมพลัง ดึงดูดความโชคดีภายใต้แคมเปญ “KING POWER CHINESE NEW YEAR 2026 RACE OF LUCK & JOY ปีม้า ช้อปมหาเฮง” ท่ามกลางพิธีเปิดสุดยิ่งใหญ่ พบกับขบวนพาเหรดแห่งโชคลาภ นำโดยนักรบผู้นำพาพลังจากสวรรค์สู่แผ่นดิน เทพธิดานักรบผู้คุ้มครองโชคลาภและความสุข และม้าผู้พิทักษ์ประตูโชคลาภมอบพลังแห่งการเริ่มต้นใหม่ ผนึกกำลังกับเหล่าผู้พิทักษ์จากทิศต่างๆ และ DRAGON LIONS 8 สี ที่นำความโชคดีในทุกๆ ด้าน ร่วมอวยพรมอบความสุขความเป็นสิริมงคล เสริมทัพพลังแห่งความแข็งแกร่งกระตุ้นการเปิดรับความโชคดีกับการแสดงโชว์ขี่ม้า และพบกับไฮไลต์โชว์ “THE POWER OF LUCK POWER OF RACE SHOW” เรียกพลังเสริมความปังไปกับนักแสดงหนุ่มตี๋ สกาย – วงศ์รวี มอบเซอร์ไพร์สให้กับผู้โชคดีในกิจกรรม RIDE INTO LUCK WITH SKY WONGRAVEE ทายใจศิลปินคนโปรดบนม้าหมุนนำโชค เอนจอยโมเมนต์สุดฟิน