“ศุภลักษณ์ อัมพุช” จัดปาร์ตี้ฉลองวาเลนไทน์ “Love is in the Air” รักอยู่รอบกาย

เก็บตกควันหลงวันวาเลนไทน์ 2026 กับโมเมนต์แห่งคงามสุขของเจ้าแม่รีเทล คุณแอ๊ว-ศุภลักษณ์ อัมพุช แห่งเดอะมอลล์ กรุ๊ป ที่ปีนี้ลงมือจัดงานปาร์ตี้ฉลองวันแห่งความรักในชื่อ “Love is in the Air” ภายใต้คอนเซ็ปต์ Love is Everywhere ให้ทั้งคนมีคู่และไม่มีคู่ได้ใจฟูไปกับบรรยากาศแห่งความรักที่อยู่รอบตัว ผ่านเสียงดนตรีจากดีเจชื่อดัง DJ Benji, Miss Shelby และ DJ Yui Truluv ณ ชั้น 15 เอ็ม ทาวเวอร์
ภายในงานเนรมิตบริเวณจัดงานให้เป็นพื้นที่แห่งความสนุกและความรักที่รายล้อมของตกแต่งและบอลลูนรูปหัวใจสีชมพูและสีแดง ในบรรยากาศรูฟท็อป สกาย ปาร์ตี้ สุดชิค ซึ่งนอกจากได้รับความสนใจจากหนุ่มสาวสายแฮงก์เอาท์มาร่วมสนุกอย่างคึกคัก งานครั้งนี้ คุณแอ๊ว ยังได้รับความรักและกำลังใจอย่างเปี่ยมล้นจากหลานๆ วิภา – ไพลิน – พลอยชมพู อัมพุช ที่หอบดอกกุหลาบสีแดงช่อโตมาเซอร์ไพรส์ให้คุณอาคนเก่ง นอกจากนี้ยังเพื่อน ๆ และผู้บริหารระดับสูงของเดอะมอลล์ นำโดย วรลักษณ์ ตุลาภรณ์, จักรกฤษณ์ กีรติโชคชัยกุล และนที ศรีรัศมี เป็นต้น มาร่วมแสดงความรักให้คุณแอ๊วกันอย่างอบอุ่น
นอกจากจัดปาร์ตี้ฉลองวาเลนไทน์ คุณศุภลักษณ์ อัมพุช ยังส่งต่อความรักเผื่อแผ่ไปยังพนักงานเดอะมอลล์ผ่านลูกโป่งรูปหัวใจและดอกไม้ รวมถึงแก้วน้ำเก็บอุณหภูมิสีขาว – แดง ซึ่งสกรีนข้อความประจำตัว “Love, Care, Share” ติดไว้ พร้อมลายเซ็น K.ELLE เป็นหนึ่งในกิมมิกน่ารัก ๆ ที่ทำให้ชาวเดอะมอลล์อมยิ้มกับความรักที่คุณแอ๊วมอบให้เนื่องในวันวาเลนไทน์ทุกปี