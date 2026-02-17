เซเลบไม่ตกเทรนด์ตรุษจีน!? เสิร์ฟความสดใสอิงกระแส

ช่วงเทศกาลตรุษจีน คนไทยเชื้อสายจีนหรือคนจีนในไทย ที่ยังเคร่งครัดในขนบธรรมเนียม ก็จะเตรียมจับจ่ายใช้สอยเพื่อนำมาไหว้บรรพบุรุษ เจ้าที่เจ้าทาง เสริมความเป็นสิริมงคลให้ตนเองและครอบครัว บางบ้านก็จะมีการรวมตัวของสมาชิกอย่างอบอุ่น ผู้ใหญ่ก็จะมีการแจกแต๊ะเอียให้ลูกหลาน มีการพากันไปเที่ยวนอกสถานที่ ตามประเพณีปีใหม่จีนที่มี “วันจ่าย-วันไหว้-วันเที่ยว” วันนี้เซเลบออนไลน์จะพามาส่องไฮโซบ้านเรา ที่เมื่อเทศกาลนี้มาถึง ก็จะมีการหาเสื้อผ้าเสริมพลังมงคลให้กับตนเองและลูกหลาน มาใส่แจกความสดใสให้ได้ชมกัน
“จ๋า-ธนนนท์ ชาญวีรกูล” สตรีหมายเลข1 ภริยานายกฯ อนุทิน มาในลุคร่วมสมัยผสานความเป็นไทยและจีน ในงานฉลองวันตรุษจีน ปีม้า 2569 ตามคำเชิญของ จาง เจี้ยนเว่ย เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย พร้อมกับสามี และอวยพรให้พี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนและชาวจีนทุกท่าน สุขภาพแข็งแรง เฮงๆ ปังๆ โชคดีตลอดปี สมปรารถนาในทุกประการ
“ริต้า-ศรีริต้า เจนเซ่น ณรงค์เดช” เซเลบสาวสวยสุดอินเทรนด์ ทุกเทศกาลสาวริต้าก็จะมาในลุคที่อยู่ในกระแสตลอด มาเดี่ยวบ้าง มาทั้งครอบครัวบ้าง และไม่ทำให้ผิดหวัง เพราะสวยงามจนต้องรอจับตามอง ตรุษจีนปีนี้ ชีเสิร์ฟความน่ารักสดใส ในลุคผมม้า เสื้อสไตล์จีนสีแดงสดออร่าปังเสิร์ฟความเป็นมงคล
“ชมพู่-อารยา เอ ฮาร์เก็ต” แฟชั่นนิสต้าผู้นำเทรนด์ ไม่ว่าจะแต่งตัวหรือกินอะไร ก็จะเป็นกระแสฮือฮา ตรุษจีนปีนี้แม่ชมก็ไม่พลาดที่จะหาชุดสวยหวาน สไตล์หมวย ไปเดินเล่นเย็นใจ
“ติ๊ก-กัญญารัตน์ ผลาดิศัย” ไฮโซสาวสุดแซ่บ ไปงานอีเวนต์ย่านทรงวาดทั้งที ก็ไม่พลาดที่จะไปเดินเล่นย่านนี้ ซึ่งมีทั้งคาเฟ่เก๋ๆ Art & Craft แถมชมวิวพันล้าน พระอาทิตย์ตกริมน้ำเจ้าพระยา ด้วยชุดเดรสกี่เพ้าสั้นเข้ารูปลายดอกไม้สีสันสดใส
“มิ้นท์-ณิชชา บุณยากร” เซเลบสาวรักสวย คุณแม่ลูกหนึ่งที่กำลังสนุกกับการจับ “น้องโมกิ” แต่งตัวเป็นคู่เหมือน นาทีนี้ชุดจีนสีแดงสดต้องเข้า เรียกว่าสั่งทำเป็นพิเศษกันเลยทีเดียว โดดเด่นสะดุดตาทั้งคู่ เรียกความมงคลมาเต็มๆ
“มายด์-ณภศศิ สุรวรรณ” สาวหมวยออร่าปัง มาพร้อมแฟชั่นเสื้อสายมู ลายมีความหมายมงคล เสริมพลังบวก แต่ใส่ได้จริงในทุกวัน เรียกว่าสวยได้มูด้วย แถมยังได้ฟีลแบบสบายๆ
“ปราง-อภินรา ศรีกาญจนา” เซเลบสาวนักธุรกิจ อวดความหวานสไตล์สาวหมวยทั้งตัว วันนี้หลังจากให้กำลังใจอาม่า ผู้ทำโคมทำมือตั้งแต่อายุ 4 ขวบที่ล้งแล้ว เธอก็ร่วมทำบุญด้วยการถวายโคม
“ผึ้ง-มธุนาฏ ซอโสตถิกุล” ไฮโซสาวร่างเล็กรักสุขภาพ วันนี้มาในลุคสาวหมวยสุดสปอร์ตแบบสุดเท่ แต่อินเทรนด์ตรุษจีนด้วยทรงผมและกระดุมเสื้อสุดเก๋ ดูสนุกสนาน
“คล้ายเดือน-พิมพ์ดาว-มทินา สุขะหุต” 3 สาวแห่ง Sretsis ที่ร่วมฉลองเดือนแห่งความรักและต้อนรับปีม้า ในชุดมินิเดรสสีแดงลายพิมพ์บาติกวาดโดยช่างฝีมือท้องถิ่น คอลเลกชัน Lunar Unicorn แรงบันดาลใจจากชุดกี่เพ้าผสานกลิ่นอายเขตร้อน มอบความสง่างามอย่างลงตัว
“ฝน-ชวมณฑ์ ปวโรดม” เซเลบนักออกแบบแห่งแบรนด์ meimei proudlythai มาในชุดสุดเฮง เสื้อสีแดงลูกไม้ญี่ปุ่นคอตั้ง กระดุมจีน แขนยาว แบบชายแขนบาน ใส่คู่กับผ้าถุงสีแดงอินเดียปักลวดลายดอกไม้ พร้อมกระเป๋าลายเดียวกัน
“ดร.เมนี่-ภาดาภัสสรณ์ ภาดาพิลาสธานันทร์” เซเลบสาวแฟชั่นนิสต้า ไปร่วมงานอีเวนต์ฉลองเทศกาลตรุษจีนทั้งที แฟชั่นต้องจัดเต็ม เสื้อผ้าหน้าผมอินเทรนด์สุดๆ ทั้งกระโปรงลูกไม้สีแดงพร้อมเสื้อสีขาวลายทางสีแดงคอตั้งแขนกุดติดกระดุมจีนสีแดงสดใส ติดดอกไม้สีแดงดอกโตบนศีรษะ
“น้องออน สมฤทัย” คุณแม่มือใหม่ ภริยาหมอสอง-นพ. นพรัตน์ รัตนวราห แอบหนี “น้องเฟรยาน่า” ลูกสาววัย 3 เดือน มาเที่ยวคาเฟ่ ในลุคสปอร์ตแปลกตากับเสื้อสีแดงกระดุมจีนสีขาวสดใส เหมาะกับช่วงตรุษจีน
“โบว์-ชมพูนุท โรจน์ศิริรัตน์” เซเลบสาวนักธุรกิจ อวดความสดใสพร้อมลูกชาย น้องเฟนเดอร์ ในชุดคู่แม่ลูกลุคสีแดงรับทรัพย์ อบอุ่นหัวใจ น่ารักแพ็คคู่ต้อนรับปีใหม่จีน
“น้องจุนย่า-จุณญารัตน์ จรัสรุ่งโรจน์” หลานสาวตัวน้อยของ “แม่อุ๊-มณฑ์ลัชชา สกุลไทย” วัยใกล้ 2 ขวบครึ่งกำลังน่ารักสดใส มาในลุคหมวยน้อยวัยซน ขโมยซีนคุณยายอุ๊กับ “คุณแม่พะเพื่อน ชุติมณฑน์” ที่ตั้งใจมาในธีมสีแดงเข้ากับตรุษจีน