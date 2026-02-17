ส่อง 5 ทายาทซุป’ตาร์จีน หมวยยุคใหม่สวยใสวัยทีน

ร่วมฉลองวันขึ้นปีใหม่จีน ด้วยการพาไปพบกับทายาทสาวสวยของบรรดาซูเปอร์สตาร์เมืองจีน ว่าจะได้รับการถ่ายทอดยีนส์เด่น ที่ดูดี สวยใส น่ารักสมวัย จากคุณพ่อคุณแม่กันมาขนาดไหน แม้จะวัยทีนแต่ก็ฉายแววสวยกันถ้วนหน้า
เริ่มจาก “เนเน่” ลูกสาวคนโตวัย 15 ของ อู๋จุน นักแสดงนักร้องชาวจีนเชื้อสายบรูไน ที่เคยเป็นอดีตสมาชิกตัวท็อปของวงบอยแบนด์ “เฟยหลุนไห่” หรือ ฟาเรนไฮท์ ที่เป็นขวัญใจสาวๆ ในยุค 2000 สาวน้อยคนนี้ฉายแววความสวยมาตั้งแต่ 2-3 ปีก่อน โพสต์ภาพในโซเชียลมีเดียที่ไรฮือฮาตลอด ปัจจุบันควงคู่คุณพ่อขึ้นปกนิตยสาร ARENA HOMME+ ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ โชว์หน้าหวานๆ หุ่นสูงโปร่ง จมูกโด่งเหมือนคุณพ่อเป๊ะ
สาวน้อยวัย 15 ปีอีกคน “หวงซิน” หรือ เอพริล ลูกสาวของ จ้าวเหวย นางเอกสาวคนดังจากซีรีส์เรื่อง เจ้าหญิงกำมะลอ กับมหาเศรษฐีชาวสิงคโปร์ ที่ศึกษาอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์เป็นหลัก จะเห็นเธอได้ในโลกออนไลน์ กับภาพเซลฟี่น่ารักๆ ดูเป็นธรรมชาติ และไลฟ์สไตล์ง่ายๆ แบบชีวิตนักเรียนนอกในหอพักเป็นช่วงๆ
มาถึงคู่พี่น้องคนสวย “เอลลี่ ซู” วัย 20 และ “ลิลลี่ ซู” วัย 18 ลูกสาวของ เสี่ยวเอส หรือ สวีซีตี พิธีกรคนเก่ง นักร้อง นักแสดง และที่หลายคนรู้จักในฐานะ น้องสาวของ ต้าเอส นางเอกสาว F4 ผู้ล่วงลับ DNA บ้านนี้สวยเด่นทุกคน โดยทั้งคู่เริ่มชิมลางในวงการบันเทิงและเป็นนางแบบ ซึ่งลิลลี่ยังมีความสามารถด้านศิลปะ และเคยจัดนิทรรศการแสดงผลงานมาแล้ว
ปิดท้ายที่ “โรซิต้า” ลูกสาววัย 17 ปีของ เจ้าเหวินจั๋ว หรือ วินเซนต์ พระเอกสายบู๊คนดัง เจ้าของบทบาทในหวงเฟยหง และฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ซึ่งเคยมีผลงานในระดับฮอลลีวู้ดมาแล้ว โดยลูกสาวคนโตที่สวยใสและสูงเพรียวแทบจะเท่าคุณพ่อคนนี้ เพิ่งจบไฮสกูลและได้รับรางวัลนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนที่สวิตเซอร์แลนด์เมื่อปีที่แล้ว แถมยังเคยเป็นนางแบบให้กับแบรนด์ดัง