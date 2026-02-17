เซ็นทรัล ร่วมกับกลุ่มพันธมิตร เปิดตัวแคมเปญช่วงตรุษจีน

กลุ่มห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ร่วมกับกลุ่มพันธมิตร เปิดตัวแคมเปญ “Central The Great Chinese New Year 2026 – Exclusively for International Customers” มอบสิทธิประโยชน์แก่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ช่วงตรุษจีน โดยมี หยาง เสี่ยวหลง ที่ปรึกษาแผนกวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ร่วมกับตัวแทนผู้บริหารระดับสูงจากแบรนด์พันธมิตร เยี่ยมชม Chinese Market ณ เซ็นทรัลชิดลม
วิรัช เมฆสัมพันธ์ ผอ.ฝ่ายบริหารโครงการพิเศษ สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และตุลย์ หิรัญญลาวัลย์ ผจก.อาวุโสงานบริหารกิจกรรมโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ ร่วมเปิดไฟเทศกาลตรุษจีนเยาวราช 2569 โดยมี ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าฯ ททท. หยาง เสี่ยวหลง ที่ปรึกษาฝ่ายวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย วิศิษฏ์ ลิ้มประนะ ประชาคมนักธุรกิจย่านเยาวราช ณ ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา
เดอะ ปาร์ค (The PARQ) จัดแคมเปญ “Ride The Luck: Year Of The Horse” วันนี้-28 ก.พ.นี้ พบกับมื้อมงคลเมนูอาหารเอเชีย รับทันที อั่งเปาส่วนลด Lucky Deals สูงสุด 200 บาทจากร้านอาหารชื่อดัง เลือกซื้อสินค้าไลฟ์สไตล์ และไอเทมมงคล พร้อมฟังดนตรีอะคูสติก สร้างความผ่อนคลายและเติมพลังบวกระหว่างวันกับ Lucky Market 16-20 ก.พ. 69 เวลา 10.00-19.00 น. ที่ The PARQ Life, ชั้น 1, Q Steps (MRT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ทางออก 2)