คู่รักสร้างโมเมนต์หวานใจกลางสยาม

NEXTOPIA เนรมิตชั้น 5 สยามพารากอน ให้มีบรรยากาศแห่งความรักในวันวาเลนไทน์ ในคอนเซ็ปต์ “Let Good Things Grow : Lucky in Love, Lucky in Green” วันนี้-28 ก.พ. 69 ด้วยกิจกรรมพิเศษ “Everlasting LOVE
รักษ์นิรันดร์@ปทุมวัน” โดย สยามพารากอน, NEXTOPIA และสำนักงานเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ชวนคู่รักมาร่วมจดทะเบียนสมรส ท่ามกลางบรรยากาศเมืองแห่งโลกอนาคตและพลังบวกอบอวลทั้งวัน
ไฮไลต์สำคัญคือ ขบวนขันหมาก “ห่มสไบ ใส่ยีนส์” บริเวณหน้าพาร์ค พารากอน โดยมี ดร.นรเทพ ชูพูล ผอ.เขตปทุมวัน พร้อมด้วยผู้บริหารเขตปทุมวัน อาทิ ศุภพิชญาณ์ ชาวบางรัก, สุรี ใจกล้า ร่วมด้วยผู้บริหารสยามพารากอน อาทิ นราทิพย์ รัตตประดิษฐ์ และธณพร ตันติยานนท์ ร่วมเป็นสักขีพยาน
ภายในงาน คู่รักยังได้ร่วมไลฟ์สดขึ้นบนลูกโลก LED ยักษ์ แลนด์มาร์กระดับไอคอนิกของไทย บันทึกภาพความทรงจำในวันสำคัญอย่างงดงาม พร้อมรับของชำร่วยจากสำนักงานเขตปทุมวัน และของที่ระลึกจาก Ecotopia รวมถึงบัตรรับประทานอาหารฟรีจากร้านดัง