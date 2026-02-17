เซ็นทรัลจัดเต็มกิจกรรมเสริมความเฮง

ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เปิดแคมเปญ “The Great Chinese New Year 2026” จัดงานฉลองตรุษจีนอย่างยิ่งใหญ่ มอบทุกปรากฏการณ์ พลังแห่งความโชคดี เสริมสิริมงคล ถ่ายทอดความหมายของพลังม้าไฟ รวมถึงคัดสรรของไหว้ ของขวัญ และของมงคลครบในที่เดียว ที่ วันนี้–1 มี.ค. 69 พร้อมจับมือบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน มอบข้อเสนอพิเศษตลอดทั้งแคมเปญ
ไฮไลต์วันเปิดงานได้ “น้ำตาล-ทิพนารี วีรวัฒโนดม” และ “ริว-วชิรวิชญ์ วัฒนภักดีไพศาล” ร่วมแสดงพิเศษกับขบวนสิงโต โดยมี รวิศรา จิราธิวัฒน์ ประธานบริหารฝ่ายการตลาด กลุ่มห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล และเหล่าผู้บริหารในเครือเซ็นทรัล รีเทล ให้การต้อนรับ ที่เซ็นทรัลชิดลม
ภายในงานพบกับ The Giant Lighting Horse แลนด์มาร์กถ่ายภาพประจำปีม้าที่จะมีไฟเรืองรองส่องสว่าง และการตกแต่งบริเวณอุโมงค์ทางเชื่อมเซ็นทรัลชิดลม และเซ็นทรัลเอ็มบาสซี ประดับด้วยม้า 8 คาแรกเตอร์ และ โคมไฟกว่า 888 โคม อีกทั้งเมนูอาหาร-เครื่องดื่มมงคล ไอเทมสไตล์จีนหลากหลาย ที่ เซ็นทรัลชิดลม และเซ็นทรัล แอท เซ็นทรัลเวิลด์
ทั้งยังมอบ Dining Voucher มูลค่า 500 บาท เมื่ออิ่มอร่อยเมนูมงคล และใช้จ่าย ครบ 3,000 บาท ที่เซ็นทรัลชิดลม และเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ตั้งแต่วันที่ 17–18 ก.พ. 69 ลงทะเบียนรับสิทธิ์ที่ Information Counter ชั้น G เซ็นทรัลชิดลม และ Customer Service Counter ชั้น 2 ห้างเซ็นทรัลปิ่นเกล้า (สิทธิ์จำนวนจำกัด)
และรับการพยากรณ์ จาก อ.คฑา ชินบัญชร เมื่อใช้จ่ายครบตามที่กำหนดถึง วันที่ 17 ก.พ. 69 โดยร่วมกิจกรรมที่เซ็นทรัลชิดลม 21 ก.พ. 69 และเซ็นทรัลปิ่นเกล้า วันที่ 22 ก.พ. 69
เมื่อเช็กอินถ่ายรูปเสริมสิริมงคลจัดเต็มแบ็คกราวด์ “ม้า” พร้อมรับคำอวยพรมงคลเฉพาะคุณ กับศิลปะ “พู่กันจีน” เพียงแสดงใบเสร็จ ที่ Chinese New Year Market ชั้น 4 เซ็นทรัลชิดลม วันที่ 17 ก.พ. 69 และชมการแสดงระบำสิงโตจีนสุดตระการตา17 ก.พ. 69 เวลา 12.00 น. และ 15.00 น. ที่เซ็นทรัลชิดลม และเซ็นทรัล ทุกสาขา วันที่ 17 ก.พ. 69 เวลา 11.00 น.