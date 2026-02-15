อาดิดาส เปิดตัวคอลเลกชันใหม่ ได้แรงบันดาลใจจาก "บ็อบ มาร์เลย์"

อาดิดาสเปิดตัว Bob Marley Collection ประกอบด้วยเสื้อผ้าสำหรับสวมใส่ก่อน-หลังการแข่งขัน เหมาะสำหรับทั้งนักกีฬาและแฟนบอล เสื้อผ้าทุกชิ้นในคอลเลกชันนี้มีการออกแบบลวดลายที่มีความโดดเด่น ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากชีวิตส่วนตัวและผลงานด้านดนตรีที่มีความหลากหลายของบ็อบ มาร์เลย์ โดยเฉพาะลายคลื่นที่ถูกนำมาใช้ทั่วทุกชิ้นในคอลเลกชันนี้ เพื่อเชื่อมโยงจังหวะของดนตรีและจิตวิญญาณของจาไมกาเป็นหนึ่งเดียวกัน ทั้งนี้ เสื้อผ้าทุกชิ้นในคอลเลกชันนี้ยังมีการใช้โลโก้ Trefoil ของ adidas Originals ซึ่งจัดวางอยู่คนละฝั่งกับคำว่า “Bob” ที่ปักด้วยลายเส้นคัลลิกราฟีอันเป็นเอกลักษณ์
ไอเท็มไฮไลต์จากคอลเลกชันนี้ ประกอบด้วย:
เสื้อเจอร์ซีย์ “Football Freedom”: ออกแบบด้วยโทนสีเหลืองจากลายกากบาทของธงชาติ โดยตัวเสื้อใช้ลวดลายคลื่นที่ไหลไปทั่วตัวเสื้อ ผสานเข้ากับชื่อ “MARLEY” พร้อมกราฟิก “Football is Freedom” ในโทนสีเหลืองและเขียวมรกต เติมเต็มดีไซน์ด้านหน้าของเสื้อให้สมบูรณ์
เสื้อยืดและกางเกงขาสั้น: เติมเต็มคอลเลกชันด้วยเสื้อยืดแขนสั้นสีขาวและสีดำ จับคู่กับกางเกงขาสั้นสีแดงลายคลื่น
แซม แฮนดี้ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายฟุตบอลของอาดิดาส กล่าวว่า “มรดกตกทอดของบ็อบ มาร์เลย์ ถือเป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ ที่เรานำกลับมาออกแบบในคอลเลกชันนี้ เราได้ร่วมงานกับ The Bob Marley Foundation ในการย้อนกลับไปสำรวจภาพถ่ายและเสื้อผ้าที่เขาใส่ในช่วงทัวร์ ซึ่งการร่วมงานกันในครั้งนี้นับเป็นเกียรติอย่างยิ่ง และยังเป็นแรงบันดาลใจให้เราสร้างสรรค์คอลเลกชันเสื้อผ้าที่เฉลิมฉลองดนตรี ความรักในฟุตบอล และจิตวิญญาณของจาไมกา”
เซเดลลา มาร์เลย์ ซีอีโอแห่ง The Bob Marley Foundation กล่าวว่า “สำหรับเรานั้น การร่วมงานกันในครั้งนี้ไม่ใช่แค่ความร่วมมือทางธุรกิจ แต่ยังเป็นการรวมใจกันเป็นหนึ่งเดียว พร้อมกับถ่ายทอดแรงบันดาลใจและจิตวิญญาณของบ็อบ มาร์เลย์ ในระดับโลก ความศรัทธาอันแน่วแน่ของเขาที่มีต่อพลังของผู้คนยังคงส่งต่อมาถึงวันนี้ และคอลเลกชันนี้จะเป็นสื่อกลางให้แฟน ๆ ได้ร่วมเฉลิมฉลองและภาคภูมิใจในความเป็นจาไมกา”
คอลเลกชัน adidas x Bob Marley วางจำหน่ายแล้วตั้งแต่วันนี้ เสื้อเจอร์ซีย์ ราคา 4,300 บาท กางเกงขาสั้น ราคา 2,000 บาท และเสื้อยืด ราคา 1,800 บาท ที่ อาดิดาส แบรนด์ เซ็นเตอร์, ADIDAS FOOTBALL FANZONE ณ ดิสคัฟเวอรี่ พลาซ่า สยามดิสคัฟเวอรี่, อาดิดาส แอปพลิเคชัน, อาดิดาส ออนไลน์ สโตร์ www.adidas.co.th, ช่องทาง LINE: @adidasthailand และร้านค้าอุปกรณ์กีฬาชั้นนำทั่วประเทศที่ร่วมรายการ
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุค www.facebook.com/adidasTH อินสตาแกรม @adidasthailand และ @adidasfootball ติ๊กต็อก @adidas_th หรือที่แฮชแท็ก #adidas และ #adidasfootball