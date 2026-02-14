ปลาเข็ม อิสสระ คลอดลูกแล้ว! ชื่อน้องรมณ์

หลังจากที่ตั้งตารอคอยมานานกว่า 41 สัปดาห์ และแล้ว "ปลาเข็ม-กรัชเพชร อิสสระ" ก็คลอดลูกออกมาได้อย่างราบรื่นและปลอดภัย โดยมีชื่อว่า “น้องรมณ์” ท่ามกลางการต้อนรับอย่างตื่นเต้นจากสามี "ปุณณ์ จันทรัศมี" และคนในครอบครัวของปลาเข็ม ทั้ง “คุณยายจุ๋ง-ศรีวรา อิสสระ” และ “คุณลุงปลาทู-ดิฐวัฒน์ อิสสระ” ต่อไปนี้ “น้องธารา” ลูกของ “ลุงปลาวาฬ อิสสระ” ไม่เหงาแล้ว เพราะมีน้องรมณ์มาเล่นเป็นเพื่อน และนับจากนี้คิวของปลาเข็มก็คงแน่นไม่เบา เพราะเพิ่งเปิดตัวแบรนด์ครีมกันแดด “babasoskin” กับปลาวาฬไปเมื่อไม่นานมานี้ จึงต้องลุยการตลาดกันหนักหน่อย
