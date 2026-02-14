พลากร เวชชาชีวะ ทายาทเซ็นทรัล ลูกพี่ลูกน้อง “พีช พชร”

ต้องบอกว่าตอนนี้ “น้องอัพ-พลากร เวชชาชีวะ” กำลังเป็นที่น่าจับตามองอย่างมาก เพราะกำลังโตเป็นหนุ่ม ด้วยลุคคิ้วท์ๆ สูงยาวเข่าดี เป็นนักกีฬารักบี้หน้าอกแน่นๆ แถมยังเป็นลูกพี่ลูกน้องกับ “พีช - พชร จิราธิวัฒน์” อีกด้วย เพราะคุณแม่ของน้องอัพ “หญิง-สมกมล จิราธิวัฒน์” เป็นน้องสาวของ “ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์” คุณพ่อของหนุ่มพีชนั่นเอง โดยคุณพ่อของน้องอัพ คือ “ก้อง-ศุภกรณ์ เวชชาชีวะ” ซึ่งเป็นญาติกับ “อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ” อดีตนายกรัฐมนตรีของไทย
ปัจจุบัน น้องอัพอายุ 19 ปีแล้ว กำลังเรียนอยู่ที่ประเทศอังกฤษ เขามีพี่สาวอีก 1 คน คือ “อิ้งค์-ศุภนิภา เวชชาชีวะ” ปัจจุบันอายุ 21 ปีแล้ว หลังจากนี้จึงต้องจับตากันต่อไปว่าหลังเรียนจบแล้ว น้องอัพจะมาช่วยงานในกลุ่มเซ็นทรัล หรือจะออกไปโลดแล่นหาประสบการณ์ภายนอกกันแน่!
#CelebOnline #Gossip #พลากรเวชชาชีวะ #ตระกูลจิราธิวัฒน์ #สมกมลจิราธิวัฒน์ #ศุภกรณ์เวชชาชีวะ #ทายาทเซ็นทรัล
Cr.Kongdulkar , Ying_somkamol