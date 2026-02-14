แต่งแต้มสีสันแห่งความโรแมนติก ด้วยคอลเลกชันฤดูใบไม้ผลิจาก PAUL & JOE

เครื่องสำอาง PAUL & JOE (พอล แอนด์ โจ) จากประเทศฝรั่งเศส เปิดตัว “2026 SPRING COLLECTION” ที่ถ่ายทอดแรงบันดาลใจจากความฝันและเสน่ห์แห่งปารีส ผสานความอ่อนหวานและความเปล่งประกายรับฤดูใบไม้ผลิ ประกอบด้วย NEW LIPSTICK SHEER เฉดสีใหม่สุดละมุน มอบความฉ่ำวาวให้ริมฝีปากแลดูเปล่งปลั่ง, NEW LIPSTICK CASE 02 เคสดีไซน์ใหม่ผสานกลิ่นอายศิลปะแบบปารีเซียง, NEW COMPACT II ตลับคอมแพคลายดอกคริซานเทมัมสุดไอคอนิก
พร้อมเมคอัพงานผิวครบไลน์ ทั้ง FACE COLOR BLUSH, HIGHLIGHT และ SHADING เพื่อพวงแก้มระเรื่อ ผิวโกลว์สวย และโครงหน้าคมชัดอย่างเป็นธรรมชาติ รวมถึงไอเทมลิมิเต็ด COMPACT & LIPSTICK CASE CS จากรันเวย์ SPRING - SUMMER 2026
มิกซ์แอนด์แมทช์ความงามในแบบที่เป็นคุณได้แล้ววันนี้ ที่เคาน์เตอร์ PAUL & JOE เซ็นทรัลชิดลม และเมกาบางนา หรือสั่งซื้อออนไลน์ที่ได้ Central Online, Lazada และ www.occlife.com