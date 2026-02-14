xs
MCM ดึง “โยชิ รินรดา” ประกบคู่ “เดียร์น่า ฟลีโป” ในแคมเปญวาเลนไทน์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



MCM A Sweet Surprise Moment ตอกย้ำเคมีคู่จิ้นจากซีรีส์ Girls’ Love “รักนะมายบอส” กระแสแรงตั้งแต่ยังไม่ออนแอร์ สำหรับคู่จิ้นมาแรงแห่งปี “โยชิ รินรดา @yoshirinrada และ เดียร์น่า ฟลีโป @dianaflipo จากซีรีส์ Girls’ Love ที่หลายคนจับตามองอย่าง “รักนะมายบอส” เพียงปล่อยภาพและทีเซอร์ออกมาก็สร้างเสียงฮือฮาและถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่องในโลกโซเชียล


ล่าสุด MCM แบรนด์ลักชัวรีไลฟ์สไตล์ระดับโลก สร้างเซอร์ไพรส์ครั้งสำคัญ ดึงสองนักแสดงสาวมาร่วมงาน คู่แบรนด์เป็นครั้งแรก ในแคมเปญวาเลนไทน์ “MCM A Sweet Surprise Moment” จากคอลเลกชัน Spring/Summer 2026 ถ่ายทอดเรื่องราวของความรักที่ไร้กรอบ ไม่จำกัดนิยาม และการกล้าแสดงออกอย่างเป็นตัวเอง สอดคล้องกับธีมของซีรีส์และตัวตนของคนรุ่นใหม่


แคมเปญนี้ถ่ายทอดเคมีความสัมพันธ์ของโยชิและเดียร์น่า ผ่านโมเมนต์ความรักแสนหวานที่ทั้งอบอุ่นและทรงพลัง พร้อมสวมใส่ไอเทมซิกเนเจอร์จากคอลเลกชัน SS26 ของ MCM ที่ผสานดีไซน์ร่วมสมัยเข้ากับ DNA ของแบรนด์ได้อย่างลงตัว ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋า แอ็กเซสซอรี หรือสไตล์วาเลนไทน์ที่ทั้งโรแมนติกและเท่ในเวลาเดียวกัน


ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่ตอกย้ำว่า แม้ซีรีส์ “รักนะมายบอส” จะยังไม่ออนแอร์ แต่พลังของคู่โยชิ–เดียร์น่า ก็สร้างปรากฏการณ์และแรงสั่นสะเทือนในวงการบันเทิงได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมสะท้อนแนวคิดของ MCM ที่สนับสนุนการแสดงออกอย่างอิสระ และเฉลิมฉลองความรักในทุกรูปแบบ แฟนๆ













