โรบินสันไลฟ์สไตล์ ชวนเช็กอินเดือนแห่งความรัก ผสานความมงคลตรุษจีน

ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ชวนทุกคนออกมาใช้ชีวิต พร้อมเติมเต็มความสุขตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2569 ภายใต้บรรยากาศแห่งเทศกาลความรักและความเป็นสิริมงคลของตรุษจีน ผ่านกิจกรรมไลฟ์สไตล์ที่หลากหลาย พลาดไม่ได้! กิจกรรมพิเศษต้อนรับเทศกาลวาเลนไทน์ในรูปแบบต่างๆ ที่แตกต่างกันในแต่ละสาขา ทั้งเติมความหวานให้กับคู่รัก ครอบครัว และมอบความรักให้กับตนเอง รวมไปถึงกิจกรรมและการแสดงเสริมมงคลรับวันตรุษจีน ไม่ว่าจะเป็นการแสดงเชิดสิงโต โชว์มังกรพ่นไฟยิ่งใหญ่ตระการตา และการแสดงวัฒนธรรมจีนรูปแบบต่างๆ นอกจากนี้ โรบินสันไลฟ์สไตล์ยังคึกคักไปด้วย กิจกรรมความบันเทิงและการแสดง อาทิ คอนเสิร์ต การประกวด กิจกรรมสำหรับครอบครัวและเด็ก เทศกาลอาหารเอาใจสายกิน กิจกรรมกีฬาและอีสปอร์ต รวมถึงกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน ตอกย้ำความแข็งแกร่งของโรบินสันไลฟ์สไตล์ในฐานะ “Central to Life” ศูนย์กลางชีวิตของทุกคนที่ตอบโจทย์ทุกครอบครัว ให้ทุกคนได้มาพบปะ ใช้เวลาร่วมกัน และสร้างประสบการณ์ดี ๆ ในพื้นที่ที่เชื่อมโยงความสุขของผู้คนและชุมชนเข้าไว้ด้วยกัน ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ทุกสาขาทั่วประเทศ
ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2569 นี้ ขอเชิญทุกท่านมาเช็คอินที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ทุกสาขาทั่วประเทศ เติมความฟินไปกับกิจกรรมหลากหลาย เอาใจทุกไลฟ์สไตล์ ได้แก่
โรบินสันไลฟ์สไตล์ บุรีรัมย์
7 ก.พ. 69 – 8 ก.พ. 69
เปิดสนามประลองไหวพริบของเหล่าเกมเมอร์ในงาน Card Game Tournament ชวนผู้หลงใหลการ์ดเกมมาประชันกลยุทธ์แบบจัดเต็ม พร้อมชิงรางวัลสุดพิเศษ ท่ามกลางบรรยากาศความสนุกและความท้าทายตลอดสองวัน
14 ก.พ. 69 – 15 ก.พ. 69
ร่วมเปิดโลกการเรียนรู้ผ่านเวที Buriram Education Logic & Board Games 2026 การแข่งขันต่อคำศัพท์ เกมคณิตศาสตร์ และซูโดกุ ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ พร้อมชิงชัยสู่ระดับประเทศอย่างสร้างสรรค์
16 ก.พ. 69
ต้อนรับเทศกาลตรุษจีนอย่างยิ่งใหญ่กับกิจกรรม Happy Lunar New Year 2026 ชมการแสดงเชิดสิงโตปีนเสาสูงกว่า 6 เมตร สุดตระการตา เสริมสิริมงคล ความโชคดี และความเจริญรุ่งเรือง พร้อมรับส้มมงคล
21 ก.พ. 69 – 22 ก.พ. 69
สัมผัสความเร้าใจของการแข่งขันเทควันโดใน Taekwondo Championship 2026 สนามเฟ้นหานักกีฬาฝีมือดีจากหลากหลายรุ่นอายุ ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 20,000 บาท พร้อมส่งเสริมสุขภาพร่างกายแข็งแรง สร้างวินัยและน้ำใจนักกีฬา
26 ก.พ. 69 – 3 มี.ค. 69
เอาใจสายกินกับ Japan Tastival เทศกาลอาหารญี่ปุ่นที่รวบรวมร้านดังมากกว่า 30 ร้าน เสิร์ฟเมนูต้นตำรับการันตีความอร่อย พร้อมคูปองโปรโมชั่นสุดพิเศษ ให้ทุกคนได้อิ่มอร่อยและเพลิดเพลินตลอดงาน
26 ก.พ. 69
ร่วมสัมผัสเสน่ห์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมอีสานใต้ ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านการแสดงพื้นบ้านอันทรงคุณค่า สร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ ความภาคภูมิใจ และการเชื่อมโยงผู้คนกับรากเหง้าทางวัฒนธรรม
โรบินสันไลฟ์สไตล์ สุรินทร์
13 ก.พ. 69 – 17 ก.พ. 69
ดื่มด่ำรสชาติและบรรยากาศสุดชิคในงาน Wine & Craft Festival #3 รวมไวน์ชั้นเลิศและงานคราฟต์หาชมได้ยาก ให้สายชิลได้ลิ้มลอง พูดคุย และเพลิดเพลินกับไลฟ์สไตล์แห่งการดื่มอย่างละเมียดละไมตลอดงาน
17 ก.พ. 69
ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลมงคลในกิจกรรม Happy Chinese New Year 2026 สัมผัสบรรยากาศตรุษจีนสุดคึกคัก เสริมสิริมงคล ความโชคดี และพลังบวกต้อนรับปีใหม่จีนให้กับทุกคนในครอบครัว
22 ก.พ. 69 – 24 ก.พ. 69
เอาใจสายกินกับ Japan Tastival เทศกาลอาหารญี่ปุ่นที่ขนเมนูต้นตำรับมาเสิร์ฟอย่างจุใจ ให้ได้สัมผัสรสชาติญี่ปุ่นแท้ พร้อมบรรยากาศสนุกสนานเหมือนได้ท่องเที่ยวอยู่แดนอาทิตย์อุทัย
25 ก.พ. 69 – 27 ก.พ. 69
ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากภูมิปัญญาท้องถิ่นใน งานสินค้า GI สุรินทร์ ที่รวบรวมของดีประจำถิ่นมาให้เลือกช้อป พร้อมส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและสร้างความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ท้องถิ่น
โรบินสันไลฟ์สไตล์ ร้อยเอ็ด
7 ก.พ. 69 – 8 ก.พ. 69
เปิดสนามความสนุกของน้อง ๆ กับการแข่งขันจักรยานขาไถในกิจกรรม Bike Balance 2026 ชวนเด็ก ๆ ฝึกทักษะการทรงตัว เสริมพัฒนาการและความมั่นใจ พร้อมให้ครอบครัวร่วมลุ้นและส่งเสียงเชียร์อย่างอบอุ่น
14 ก.พ. 69 – 17 ก.พ. 69
เอาใจสายกินและคนรักวัฒนธรรมญี่ปุ่นกับ Japan Tastival ที่ยกร้านอาหารและเครื่องดื่มญี่ปุ่นมากกว่า 30 ร้าน มาให้เลือกอิ่มอร่อยครบทั้งคาวหวาน สร้างบรรยากาศเหมือนได้ท่องเที่ยวญี่ปุ่นใจกลางร้อยเอ็ด
17 ก.พ. 69
ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนมหามงคลในงาน The Great Chinese New Year ตื่นตาตื่นใจกับการแสดงเชิดสิงโตและมังกรสุดยิ่งใหญ่ สร้างบรรยากาศคึกคัก พร้อมเสริมสิริมงคลและความโชคดีให้กับผู้มาใช้บริการ
20 ก.พ. 69 – 1 มี.ค. 69
รวมของดีจากชุมชนในงาน OTOP ของดีชายแดนใต้ ที่ขนสินค้าพื้นถิ่น อาหาร เสื้อผ้า และงานหัตถศิลป์มาให้เลือกช้อป ส่งต่อเสน่ห์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสนับสนุนผู้ประกอบการอย่างยั่งยืน
โรบินสันไลฟ์สไตล์ แม่สอด
10 ก.พ. 69 – 16 ก.พ. 69
อิ่มอร่อยครบจบในงานเดียวกับกิจกรรม เชฟชวนชิม ออนทัวร์ ที่รวบรวมร้านเด็ด เมนูดัง และกิจกรรมโดยเชฟ อิ่ม ฟิน ครบทุกความอร่อย ให้สายกินได้เพลิดเพลินกับรสชาติหลากหลายตลอดงาน
13 ก.พ. 69 – 15 ก.พ. 69
เติมเต็มบรรยากาศเดือนแห่งความรักผ่านงาน Art of Love, Love of Art ชวนชมผลงานศิลปะธีมความรัก พร้อมกิจกรรม Live Painting เวิร์กชอปวาดภาพ และ Art Wall ให้ทุกคนได้แสดงความรู้สึกผ่านงานศิลป์อย่างสร้างสรรค์
15 ก.พ. 69
ตื่นตาตื่นใจกับการแสดง เชิดมังกร ตรุษจีน สุดยิ่งใหญ่จาก คณะมังกรนครสวรรค์ (ศิษย์เอกท้าวเวสสุวรรณโณ) ถ่ายทอดพลัง ความเชื่อ และความเป็นสิริมงคล เสริมโชคลาภและความเจริญรุ่งเรืองต้อนรับปีใหม่จีน
15 ก.พ. 69
สัมผัสความงดงามของแฟชั่นร่วมสมัยใน Chinese New Year 2026 Fashion Show ที่นำแรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมจีนมาผสานดีไซน์สมัยใหม่ ถ่ายทอดความเชื่อ ความมงคล และความสง่างามผ่านแฟชั่นโชว์สุดประทับใจ
โรบินสันไลฟ์สไตล์ ชลบุรี
7 ก.พ. 69 – 14 ก.พ. 69
เติมเต็มโมเมนต์หวานในงาน The Wedding Moment ชวนคู่รักและว่าที่บ่าวสาวถ่ายรูปท่ามกลางซุ้มดอกไม้สุดโรแมนติก เมื่อช้อปครบ 1,000 บาท รับดอกไม้ฟรี! สร้างความทรงจำสุดพิเศษในช่วงวาเลนไทน์
14 ก.พ. 69
เฉลิมฉลองวันแห่งความรักด้วยการแสดงสุดพิเศษในกิจกรรม Artist in Love ถ่ายทอดบทเพลงและโชว์อบอุ่น น่ารัก และเปี่ยมรอยยิ้ม เติมบรรยากาศวาเลนไทน์ให้หวานละมุนยิ่งขึ้น
15 ก.พ. 69
ชวนเด็ก ๆ สนุกกับวัฒนธรรมจีนใน Kids Chinese Festival พบการแสดน่ารักสุดคึกคัก กิจกรรมสร้างสรรค์ และสีสันตรุษจีนที่เติมเต็มความสุขให้ทั้งครอบครัวอย่างอบอุ่น
17 ก.พ. 69
ต้อนรับเทศกาลตรุษจีนด้วยกิจกรรมสุดมงคล ร่วมรับพลังแห่งความเฮง ความมั่งคั่ง และสิริมงคลตลอดปี สร้างบรรยากาศคึกคักและความโชคดีให้ผู้มาใช้บริการ
28 ก.พ. 69 – 1 มี.ค. 69
ชวนช้อปงานคราฟต์ใน Handmade with Heart รวมสินค้าทำมือสุดสร้างสรรค์ เมื่อช้อปครบ 500 บาท ร่วมสนุกกับกิจกรรมร้อยสร้อยข้อมือ DIY เติมความสุขและแรงบันดาลใจ
โรบินสันไลฟ์สไตล์ บ้านฉาง
7 ก.พ. 69 – 8 ก.พ. 69
เปิดมุมมองอนาคตกับกิจกรรม 108 อาชีพ ที่ชวนเยาวชนและผู้สนใจมาร่วมเรียนรู้และพัฒนาทักษะอาชีพหลากหลายสาขา สร้างแรงบันดาลใจและแนวคิดการวางแผนเส้นทางอาชีพในอนาคต
14 ก.พ. 69
ร่วมดูแลสุขภาพในวันสำคัญกับกิจกรรม World Cancer Day เนื่องในวันมะเร็งโลก รณรงค์ป้องกันมะเร็งและส่งเสริมการดูแลสุขภาพ พร้อมให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งฟรี เสริมความรู้ด้านสุขภาพที่เป็นประโยชน์สำหรับทุกคน
14 ก.พ. 69
เติมเต็มบรรยากาศวาเลนไทน์ด้วยกิจกรรม Valentine’s Day พร้อมกิจกรรมหลากหลายที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความรักและใช้เวลาร่วมกันอย่างอบอุ่น
15 ก.พ. 69
ต้อนรับเทศกาลมงคลกับกิจกรรมฉลองตรุษจีนสุดอลังการ ชมขบวนเชิดมังกรและแห่สิงโตสุดตื่นตาตื่นใจ รับส้มมงคล พร้อมร่วมลุ้นการประกวดหนูน้อยตรุษจีน ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 15,000 บาท
19 ก.พ. 69 – 2 มี.ค. 69
เอาใจนักอ่านทุกวัยกับ Book Fair งานหนังสือที่หลายคนรอคอย รวมหนังสือหลากหลายแนวในราคาพิเศษ ให้ได้เลือกอ่าน เลือกช้อป และเติมเต็มแรงบันดาลใจตลอดงาน
22 ก.พ. 69
ระเบิดความมันกับการแข่งขันเกมใน True E-Sport Tournament เวทีเฟ้นหาสุดยอดนักกีฬาอีสปอร์ตสายโปร เปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้ประชันฝีมือในระดับประเทศและนานาชาติ ท่ามกลางบรรยากาศการแข่งขันสุดเร้าใจ
โรบินสันไลฟ์สไตล์ สมุทรปราการ
28 ม.ค. 69 – 18 ก.พ. 69
เติมความอบอุ่นให้ทาสแมวในกิจกรรมพิเศษ คาเฟ่แมว ชวนคนรักสัตว์มาพักผ่อน ผ่อนคลาย และใช้เวลาร่วมกับน้องแมวแสนน่ารัก สร้างบรรยากาศเป็นกันเอง เหมาะสำหรับคนที่อยากฮีลใจและเติมรอยยิ้มตลอดช่วงกิจกรรม
4 ก.พ. 69 และ 25 ก.พ. 69
ร่วมดูแลสังคมไปกับกิจกรรม Hair Cut & Salon ที่ร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ให้บริการตัดแต่งทรงผมชายหญิงฟรี สร้างรอยยิ้ม ความมั่นใจ และส่งต่อความใส่ใจผ่านการแบ่งปันอย่างอบอุ่น
7 ก.พ. 69
ต้อนรับปีมงคลกับการแสดงในงาน 2026 The Year of Golden Horse พบโชว์เชิดสิงโตและมังกรทอง พร้อมการแสดงวัฒนธรรมจีนอันงดงาม ทั้งเขียนพู่กันจีน ขนมมงคลสไตล์จีน สอนพิธีชงชาสไตล์ไต้หวัน เสริมสิริมงคล ความโชคดี และความเจริญรุ่งเรืองต้อนรับปีใหม่จีน
14 ก.พ. 69
ชวนเด็ก ๆ ร่วมแสดงความสามารถใน Chinese New Year Kids Contest 2026 การประกวดหนูน้อยตรุษจีนสุดน่ารัก ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 30,000 บาท ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความสุข ความอบอุ่น และเสียงเชียร์จากครอบครัว
15 ก.พ. 69
ตื่นตาตื่นใจกับ Dragon Show & Lion Dance พบการแสดงสิงโตเสาดอกเหมย และโชว์มังกรไฟสุดอลังการ ถ่ายทอดพลัง ความเชื่อ และความเป็นสิริมงคล สร้างสีสันคึกคักและบรรยากาศแห่งความเฮงให้กับศูนย์การค้า
22 ก.พ. 69 – 23 ก.พ. 69
ร่วมชม การแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ประเภทเพาะกาย รอบคัดเลือกตัวแทนภาค สัมผัสพลัง ความแข็งแกร่ง และความมุ่งมั่นของนักกีฬามากประสบการณ์ ที่พร้อมถ่ายทอดแรงบันดาลใจ และการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และสปิริตนักกีฬา
โรบินสันไลฟ์สไตล์ ศรีสมาน
1 ก.พ. 69 – 8 ก.พ. 69
พาทุกคนผจญภัยสู่โลกไดโนเสาร์ในกิจกรรม Jurassic Mania พบการจำลองไดโนเสาร์เคลื่อนไหวเสมือนจริง ขี่ไดโนเสาร์ กิจกรรมให้ความรู้ และโซนถ่ายภาพสุดตื่นตา สร้างประสบการณ์สนุกและเสริมจินตนาการให้ทั้งเด็กและครอบครัว
7 ก.พ. 69 – 8 ก.พ. 69
ระเบิดความมันของสายสปีดใน NB Hobby Speed & Spin รวมการแข่งขัน Tamiya Mini 4WD, Bey Blade และ Crush Gear เปิดสนามให้ประชันฝีมือ ชิงเงินรางวัลและถ้วยรางวัล
14 ก.พ. 69
เติมสีสันวันวาเลนไทน์กับ Valentine’s Fashion Contest 2026 เปิดเวทีให้เด็ก ๆ เยาวชน และผู้สนใจ เดินแฟชั่นโชว์ พร้อมความสามารถทั้ง ร้อง เล่น เต้น โขว์ อย่างมั่นใจ พร้อมลุ้นรับทุนการศึกษาและรางวัลสุดพิเศษ
15 ก.พ. 69
ร่วมสนุกกับเวทีประกวด Chinese Boy & Girl Contest 2026 ชวนหนูน้อยร่วมแต่งกายสไตล์จีนกี่เพ้าสุดน่ารัก แสดงความสามารถ และความกล้าแสดงออก ชิงทุนการศึกษาและรางวัลเกียรติยศ ท่ามกลางบรรยากาศตรุษจีนแสนอบอุ่น
15 ก.พ. 69
ตื่นตาตื่นใจกับ Dragon & Lion Dance Performance พบการแสดงเชิดมังกร เชิดสิงโต และทีม Troop มอบส้มมงคล สุดยิ่งใหญ่ ถ่ายทอดพลังแห่งความมงคล ความเฮง และความคึกคักให้ร้านค้าและลูกค้าภายในศูนย์การค้า
22 ก.พ. 69
ปิดท้ายเดือนด้วยเวที Cover Dance Contest Season #1 เปิดโอกาสให้สายแดนซ์ได้ปล่อยพลังและโชว์สเต็ปอย่างเต็มที่ ชิงทุนการศึกษาและรางวัลพิเศษ
โรบินสันไลฟ์สไตล์ ลพบุรี
7 ก.พ. 69, 14 ก.พ. 69, 21 ก.พ. 69 และ 28 ก.พ. 69
เปิดเวทีให้ผู้รักเสียงเพลงร่วมแสดงความสามารถในกิจกรรม ประกวดร้องเพลงเวทีสมาคมนักข่าว เปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงศักยภาพ เฟ้นหานักร้องคุณภาพที่มีเอกลักษณ์ พร้อมสร้างแรงบันดาลใจและสีสันให้บรรยากาศศูนย์การค้า
14 ก.พ. 69
เติมเต็มวันแห่งความรักกับกิจกรรม Happy Valentine’s Day ชวนคู่รักและครอบครัวร่วมสร้างโมเมนต์อบอุ่น ผ่านกิจกรรมพิเศษและบรรยากาศหวานละมุน ที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความประทับใจ
15 ก.พ. 69
ระเบิดความมันส์ของสายซิ่งในกิจกรรม Beyblade X Lopburi ในศึก Beyblade X Monkey King เปิดสนามประชันความเร็วและกลยุทธ์ ชิงรางวัลสุดพิเศษ ท่ามกลางบรรยากาศการแข่งขันสุดเร้าใจสำหรับทุกวัย
โรบินสันไลฟ์สไตล์ สระบุรี
3 ก.พ. 69
ร่วมส่งต่อพลังแห่งการให้ในกิจกรรม รวมพลังทำดี บริจาคโลหิต เปิดโอกาสให้ทุกคนร่วมช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ด้วยการบริจาคโลหิตสำรองเพื่อผู้ป่วยและสถานการณ์ฉุกเฉิน เสริมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันและน้ำใจ
14 ก.พ. 69
เติมเต็มวันแห่งความรักในกิจกรรม รัก ณ สระบุรี เชิญคู่รักมาร่วมจดทะเบียนสมรสในวันแห่งความรัก สร้างโมเมนต์พิเศษและความทรงจำดี ๆ ในบรรยากาศวาเลนไทน์สุดโรแมนติก
15 ก.พ. 69
ร่วมชมการแข่งขัน Bride Makeup Contest เวทีประชันฝีมือการแต่งหน้าเจ้าสาว ชิงถ้วยรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เฟ้นหาช่างแต่งหน้ามากความสามารถจากจังหวัดสระบุรี ถ่ายทอดความงาม ความประณีต
17 ก.พ. 69
ต้อนรับเทศกาลตรุษจีนด้วยการแสดงสุดตระการตาในกิจกรรม ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดใช้ พบการเชิดสิงโต มังกรพ่นไฟ และโชว์สุดเร้าใจ ขบวนมอบส่งมงคล เสริมสิริมงคล ความเฮง และบรรยากาศคึกคักตลอดวัน
22 ก.พ. 69
เปิดสนามประลองความมันส์ใน Beyblade X เวทีเฟ้นหาสุดยอดนักหมุนตัวจริง ชวนผู้เข้าแข่งขันประชันความเร็วและกลยุทธ์ สร้างสีสันและความสนุกให้สายซิ่งได้ปล่อยพลัง
โรบินสันไลฟ์สไตล์ ราชพฤกษ์
31 ม.ค. 69 – 8 ก.พ. 69
พาทุกคนดำดิ่งสู่โลกใต้ท้องทะเลในกิจกรรม Under the Sea เวิร์กชอปศิลปะ เอาใจสายอาร์ตตัวน้อยกับกิจกรรมธีมสัตว์น้ำสุดน่ารัก เติมเต็มจินตนาการและความสนุกแบบใกล้ชิด
11 ก.พ. 69 – 17 ก.พ. 69
เติมความหวานตลอดสัปดาห์วาเลนไทน์ในกิจกรรม Sweet Valentine’s ยกขบวนอาหาร ขนม ของหวาน และเครื่องดื่มน่ารักมาให้เลือกชิม เลือกช้อป สร้างบรรยากาศแห่งความรักและความอร่อยอย่างลงตัว
14 ก.พ. 69 – 15 ก.พ. 69
ร่วมลุ้นและส่งแรงเชียร์ในกิจกรรม Chinese Contest การประกวดตี๋หมวยสุดน่ารัก ที่เปิดโอกาสให้น้อง ๆ ได้แสดงความสามารถและความมั่นใจ และขบวนพาเหรดที่น้องๆ จะมาแจกของมงคลให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการในศูนย์การค้า
16 ก.พ. 69
ต้อนรับเทศกาลปีใหม่จีนด้วย Chinese New Year 2026 พบการแสดงมังกรทองพ่นไฟสู้กับนาจาน้อยสุดตระการตา คึกคัก เสริมสิริมงคล ความเฮง และมอบความสุขให้กับผู้มาใช้บริการ
18 ก.พ. 69 – 24 ก.พ. 69
อิ่มอร่อยไปกับกิจกรรม เจ๊..พาชิม ที่ขนร้านอาหารเด็ด ร้านดัง ร้านดารา จากทั่วไทยมาให้เลือกชิมแบบจุใจ พร้อมพบกับศิลปินนักแสดง และกิจกรรมสร้างความสุขให้สายกินตลอดงาน
21 ก.พ. 69 – 22 ก.พ. 69
เปิดศึกความมันส์ของสายเกมใน ROV & Freefire Tournament 2026 ชวนเหล่าเกมเมอร์มาประชันฝีมืออย่างดุเดือด ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 22,000 บาท ในบรรยากาศการแข่งขันสุดเร้าใจ
โรบินสันไลฟ์สไตล์ กำแพงเพชร
1 ก.พ. 69
เปิดเวทีให้เยาวชนปล่อยพลังและความสามารถใน Cover Dance North Contest 2026 การแข่งขันเต้นที่จัดร่วมกับ True 5G เปิดโอกาสให้ผู้เข้าแข่งขันได้แสดงศักยภาพด้านการแสดงอย่างเต็มที่ ท่ามกลางบรรยากาศคึกคักและเสียงเชียร์
7 ก.พ. 69
ร่วมส่งต่อพลังแห่งการให้ในกิจกรรม รวมพลังทำดี บริจาคโลหิต ชวนทุกคนร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ เสริมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันและน้ำใจ
7 ก.พ. 69 – 8 ก.พ. 69
เปิดศึกการแข่งขัน Beyblade X Vortex 4 เวทีประชันฝีมือของผู้เล่นจากภาคเหนือตอนล่าง ร่วมลุ้นและเชียร์เพื่อเฟ้นหาสุดยอดนักหมุน สนุกและความตื่นเต้นตลอดการแข่งขัน
14 ก.พ. 69 – 16 ก.พ. 69
เติมเต็มบรรยากาศแห่งความสุขใน Valentine’s Market มหกรรมอาหารและสินค้าหลากหลาย ที่คัดสรรมาเพื่อทุกเจเนอเรชัน ให้ได้เดินชิม ช้อป และใช้เวลาร่วมกันอย่างเพลิดเพลิน
20 ก.พ. 69
เปิดโอกาสสู่เส้นทางอาชีพในงาน Job Fair มหกรรมหางานครั้งใหญ่ ที่รวบรวมตำแหน่งงานจากหลากหลายองค์กร ช่วยเชื่อมโยงโอกาสและอนาคตการทำงานให้กับผู้สนใจ
27 ก.พ. 69 – 28 ก.พ. 69
เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ในกิจกรรม เปิดโลกวิชาการ นำเสนอผลงานทางวิชาการและศักยภาพของนักเรียน ผ่านนิทรรศการและกิจกรรมสร้างสรรค์ ที่เปิดพื้นที่ให้การเรียนรู้อย่างหลากหลาย
ทุกวันอังคาร ก.พ. 69
ชวนขยับร่างกายและเติมความสนุกกับ Salsa Class กิจกรรมเต้นจากชมรมลีลาศชากังราวกำแพงเพชร พบการแสดงและคลาสเต้นในช่วงเวลา 17.00–19.00 น. สร้างสีสันและได้ออกกำลังกายในยามเย็น
โรบินสันไลฟ์สไตล์ เพชรบุรี
13 ก.พ. 69 – 17 ก.พ. 69
สร้างบรรยากาศแสนหวานในงาน Charming the Greatest Valentine’s พบกับร้านค้าหลากหลาย พร้อมบรรยากาศดนตรี Jazz และบทเพลงเพราะ ๆ ที่ช่วยเติมเต็มโมเมนต์แห่งความรักให้ละมุนยิ่งขึ้น
13 ก.พ. 69 – 17 ก.พ. 69
ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลมงคลกับ Chinese New Year 2026 ตรุษจีนปีมะเมีย พลังแห่งศรัทธา สีสัน และวัฒนธรรมจีน เสริมดวง เสริมมงคลตลอดทั้งปี
22 ก.พ. 69
เชิญชวนคนรักบอนสีร่วมกิจกรรม รวมพลคนรักบอนสี ครั้งที่ 1 มหกรรมบอนสีและการประกวดบอนสี ที่รวมสายสะสมและผู้สนใจมาพบปะ แลกเปลี่ยน และสัมผัสเสน่ห์ของไม้ประดับยอดนิยมอย่างใกล้ชิด
โรบินสันไลฟ์สไตล์ สุพรรณบุรี
2 ก.พ. 69
เปิดเวทีการแสดงดนตรีคุณภาพในกิจกรรม SY Chamber Orchestra Show ชวนเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมถ่ายทอดความสามารถทางดนตรีคลาสสิก โดยความร่วมมือกับโรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี
14 ก.พ. 69
เติมเต็มวันแห่งความรักกับ Sweet Valentine Show x Yamaha Music School พบกิจกรรมพิเศษและการแสดงดนตรีสุดอบอุ่น จากนักเรียนโรงเรียนดนตรี Yamaha Music ถ่ายทอดบทเพลงแห่งความรัก สร้างโมเมนต์หวานละมุนตลอดวันวาเลนไทน์
15 ก.พ. 69 – 17 ก.พ. 69
ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนใน Chinese New Year 2026 สนุกกับกิจกรรมเวิร์กชอป ตี๋หมวยสุดน่ารัก พร้อมขบวนสิงโต การแสดงสไตล์จีน และกิจกรรมหลากหลาย เสริมสิริมงคลและบรรยากาศแห่งความเฮงให้ทั้งครอบครัว
21 ก.พ. 69
ร่วมลุ้นและส่งแรงเชียร์ในกิจกรรม โรบินสันไลฟ์สไตล์ เปตองคัพ ครั้งที่ 1 การแข่งขันกีฬาเปตองที่เปิดโอกาสให้ผู้รักกีฬาได้ประชันฝีมือ ชิงเงินรางวัลและของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 20,000 บาท
โรบินสันไลฟ์สไตล์ มุกดาหาร
14 ก.พ. 69
ชวนร่วมสร้างสีสันรับเทศกาลตรุษจีนในกิจกรรม ตี๋หมวย สวยหล่อ 2026 การประกวดหนูน้อยในชุดจีนสุดน่ารัก เปิดเวทีให้เด็ก ๆ ได้แสดงออกอย่างมั่นใจ พร้อมชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 15,000 บาท
15 ก.พ. 69
เสริมสิริมงคลต้อนรับปีใหม่จีนในกิจกรรม โชคดีรับปีม้า พบการแสดงเชิดสิงโตเสริมมงคล รับพลังแห่งความเฮง ความโชคดี และความเจริญรุ่งเรือง ให้ผู้มาใช้บริการได้เริ่มต้นปีใหม่จีนอย่างเป็นสิริมงคล
21 ก.พ. 69 – 22 ก.พ. 69
เปิดสนามประชันความมันส์ใน Beyblade X Mukdahan การแข่งขันลูกข่างสายฟ้าสุดเร้าใจของสายซิ่งจากจังหวัดมุกดาหารและพื้นที่ใกล้เคียง ชวนผู้เข้าแข่งขันวัดฝีมือและกลยุทธ์ เพื่อเฟ้นหาสุดยอดนักหมุนตัวจริง
27 ก.พ. 69
เอาใจสายเกมเมอร์กับการแข่งขัน ROV Arena of Valor เปิดศึกดวลฝีมือสุดเดือด ชิงเงินรางวัล พร้อมบรรยากาศการแข่งขันที่เต็มไปด้วยพลัง ความสนุก และเสียงเชียร์จากแฟนเกม
28 ก.พ. 69 – 1 มี.ค. 69
ร่วมสนับสนุนของดีท้องถิ่นในงาน OTOP ที่รวบรวมผลิตภัณฑ์คุณภาพจากภูมิปัญญาชาวบ้านอันล้ำค่าของจังหวัดมุกดาหาร มาให้เลือกช้อปอย่างจุใจ พร้อมส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน
โรบินสันไลฟ์สไตล์ ถลาง
30 ม.ค. 69 – 12 ก.พ. 69
พาครอบครัวและคนรักสัตว์เปิดประสบการณ์ใกล้ชิดในกิจกรรม Pet Safari Family ตะลุยโลกซาฟารีใจกลางศูนย์การค้า พบสัตว์ Exotic กว่า 25 สายพันธุ์ เติมความรู้และความสนุกให้ทุกวัย
1 ก.พ. 69
ร่วมชมงานแถลงข่าวการประกวด Miss Mom เวทีสำหรับคุณแม่ยุคใหม่ที่พร้อมโชว์เสน่ห์ ความมั่นใจ และแรงบันดาลใจ ถ่ายทอดพลังบวกและความภาคภูมิใจของบทบาทคุณแม่
7 ก.พ. 69 – 8 ก.พ. 69
เปิดศึกความมันส์ใน Beyblade X ศึกประลองความเร็วและกลยุทธ์ของสายซิ่ง ชวนผู้เข้าแข่งขันประชันฝีมือ ลุ้นรับของรางวัล พร้อมบรรยากาศสนุกสนานต้อนรับเดือนแห่งความรัก
11 ก.พ. 69 – 15 ก.พ. 69
เอาใจสายกินกับ Robin Food มหกรรมความอร่อยที่รวมร้านดังมากกว่า 60 ร้าน เสิร์ฟเมนูกว่า 100 รายการ พร้อมเครื่องดื่มชื่นใจ ให้ได้อิ่มอร่อยแบบจุใจตลอดงาน
13 ก.พ. 69 – 15 ก.พ. 69
เติมความหวานรับวาเลนไทน์ในกิจกรรม Happy Valentine’s Day สนุกกับ Love Photo Booth เก็บความทรงจำสุดพิเศษผ่านภาพถ่ายแสนโรแมนติก อบอุ่นสำหรับทุกคู่รัก
15 ก.พ. 69
ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลมงคลใน The Great Chinese New Year 2026 พบการแสดงเชิดสิงโต มังกร และขบวนแจกส้มมงคล การแสดงวัฒนธรรมจีน เสริมสิริมงคล ความเฮง และสีสันตรุษจีนให้คึกคัก
20 ก.พ. 69 – 1 มี.ค. 69
อิ่มฟินกับกิจกรรม เชฟ ชวนชิม ยกทัพความอร่อยจากสุดยอดพิธีกร คุณเกลือ – เป็นต่อ พร้อมกิจกรรมสร้างสรรค์และเวิร์กชอปพิเศษที่เติมเต็มความอร่อย แจกสินค้าฟรี!
ทุกวันจันทร์ ก.พ. 69
เปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ใน Workshop Art & Music ชวนเด็ก ๆ สนุกกับกิจกรรมศิลปะและดนตรี เสริมจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ และการเรียนรู้อย่างเพลิดเพลิน
โรบินสันไลฟ์สไตล์ สกลนคร
2 ก.พ. 69 – 3 ก.พ. 69
เปิดสนาม การแข่งขันกีฬาเพาะกายในการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 8 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 ในการแข่งขันประสาทผึ้งเกมส์ ชวนผู้ชมสัมผัสพลัง ความแข็งแกร่ง และสปิริตนักกีฬาอย่างใกล้ชิด
7 ก.พ. 69
ร่วมอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมไทยในกิจกรรมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง “ขวัญใจ นพท.” เปิดเวทีให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปได้แสดงความสามารถด้านดนตรีลูกทุ่ง สร้างสีสันและความภาคภูมิใจในศิลปะพื้นถิ่น
14 ก.พ. 69 – 15 ก.พ. 69
ต้อนรับเทศกาลมงคลกับเทศกาลตรุษจีน เปิดเวทีให้หนูน้อยและผู้ที่สนใจได้แสดงความสามารถในชุดจีนกี่เพ้าสุดน่ารัก ชิงทุนการศึกษาและรางวัลรวมมูลค่า 3,000 บาท
21 ก.พ. 69
ระเบิดความมันส์ของสายเกมใน True5G ROV Tournament 2026 เฟ้นหาสุดยอดทีมอีสปอร์ตจากทั่วประเทศและนานาชาติ ผ่านรอบออฟไลน์ ลุ้นรับเงินรางวัลและสิทธิ์เข้าสู่รอบสุดท้ายระดับประเทศ
28 ก.พ. 69
ร่วมส่งแรงเชียร์ให้เหล่านักกีฬารุ่นเยาว์ใน Taekwondo Tournament เวทีการแข่งขันเทควันโดที่เปิดโอกาสให้นักกีฬาตัวน้อยได้แสดงศักยภาพ ฝึกวินัย ความมุ่งมั่น และน้ำใจนักกีฬา
โรบินสันไลฟ์สไตล์ ปราจีนบุรี
31 ม.ค. 69 – 1 ก.พ. 69
ชวนเดินช้อปเพลินใน Flea Market โล๊ะตู้ ตลาดรวมของวินเทจ วินเทจแวร์ และงานคราฟต์ พร้อมเสื้อผ้ามือสองแนวแต่งตัวสไตล์วินเทจ ให้สายช้อปได้ค้นหาไอเทมถูกใจและมีสไตล์
7 ก.พ. 69 – 8 ก.พ. 69
เปิดศึกการแข่งขัน ROV Esports Tournament เวทีประชันฝีมือเกมเมอร์ใน Robinson Esports Tournament ชิงทุนการศึกษารวม 10,000 บาท สร้างสีสันและความมันส์ให้คอเกมตลอดการแข่งขัน
13 ก.พ. 69 – 14 ก.พ. 69
ต้อนรับวาเลนไทน์กับ Be My Valentine โดย ชงเจริญพานิชย์ ชวนเดินช้อป ชิมอาหารและเครื่องดื่ม เพลิดเพลินกับสินค้าแฟชั่น วินเทจ และงานคอนเสิร์ต สร้างบรรยากาศในเทศกาลแห่งความรักอย่างมีสไตล์
14 ก.พ. 69
สัมผัสเสน่ห์การแสดงใน Valentine’s Show Case เวทีโชว์ความสามารถด้านดนตรีและการแสดง จากน้อง ๆ มากความสามารถ ที่ช่วยเติมเต็มรอยยิ้มและความประทับใจในวันแห่งความรัก
15 ก.พ. 69
ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลมงคลใน Chinese New Year 2026 พบขบวนแจกส้มมงคล การแสดงเชิดมังกรพ่นไฟสุดตื่นตา เสริมดวง เสริมเฮง และพลังบวกตลอดปี
28 ก.พ. 69 – 8 มี.ค. 69
เอาใจคนรักสัตว์ใน Carnival Pet Party รวมสินค้าและกิจกรรมสำหรับสัตว์เลี้ยง พร้อมโซนสนุกสำหรับสายแซะและสายแฟ ให้ทั้งเจ้าของและน้อง ๆ ได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างมีความสุข
โรบินสันไลฟ์สไตล์ ฉลอง
23 ม.ค. 69 – 8 ก.พ. 69
พาครอบครัวเปิดโลกจินตนาการกับกิจกรรม Dino Land x Food Truck การผจญภัยครั้งใหญ่ในโลกไดโนเสาร์ พร้อมโซนสนุกสำหรับเด็ก ๆ และอิ่มอร่อยกับฟู้ดทรัคหลากหลายเมนู สร้างความสนุกได้ทั้งครอบครัว
7 ก.พ. 69 – 8 ก.พ. 69
ปลุกพลังวัยรุ่นกับ T-POP Cover Dance Contest เวทีประชันสเต็ปแดนซ์ที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้โชว์ความสามารถด้านการเต้นในสไตล์ T-POP อย่างเต็มที่
13 ก.พ. 69 – 17 ก.พ. 69
ใกล้ชิดสัตว์นานาชนิดในกิจกรรม Pet Safari Family พบกับคาฟ่น้องหมา และน้องเหมียวหลากหลายสายพันธุ์ และสัตว์ Exotic ทั้งงู นก กิ้งก่า อีกัวน่า กิ้งก่าเตกู และคาปีบาร่าพันธุ์หายาก พร้อมกิจกรรมเสริมความรู้และความสนุกสำหรับทุกวัย
21 ก.พ. 69 – 22 ก.พ. 69
เติมสีสันวาเลนไทน์กับ Valentine Cosplay Contest รวมเหล่าวัยรุ่นสายคอสเพลย์ อนิเมะ แต่งกายเป็นตัวละครสุดโปรด ประชันความคิดสร้างสรรค์ พร้อมกิจกรรมสนุกภายในงาน
28 ก.พ. 69
ระเบิดความมันของสายซิ่งใน Beyblade X Competition การแข่งขันสุดเข้มข้นที่รวมผู้เข้าแข่งขันมากกว่า 100 คน มาประชันความเร็วและกลยุทธ์ เฟ้นหาสุดยอดนักหมุนสุดแกร่ง
โรบินสันไลฟ์สไตล์ ตรัง
29 ม.ค. 69 – 4 ก.พ. 69
อิ่มอร่อยไปกับ ซุปเปอร์(เจ๊)แมน FOOD FAIR ที่รวบรวมชาวตรังพร้อมกันหรือยัง ยกเมนูสตรีทฟู้ดและของอร่อยจากร้านดังมาเสิร์ฟแบบจัดเต็ม ให้สายกินได้เพลิดเพลินกับรสชาติจากเจ๊แมน
3 ก.พ. 69 – 12 ก.พ. 69
ร่วมช้อปของดีคุณภาพใน มหกรรมสินค้าโครงการหลวง เทศกาลสตรอว์เบอร์รี่สีสวย รสชาติหวานฉ่ำ คัดสรรผลผลิตและสินค้าคุณภาพจากยอดดอยโครงการหลวง ส่งตรงถึงชาวตรังอย่างใกล้ชิด
12 ก.พ. 69 – 14 ก.พ. 69
เติมเต็มช่วงเวลาแห่งความสุขใน Lovely Kuzii Street เนรมิตพื้นที่ให้เป็นถนนแห่งไลฟ์สไตล์ รวมอาหารและของอร่อย พร้อมกิจกรรม Workshop จัดดอกไม้สด สร้างบรรยากาศอบอุ่นรับวาเลนไทน์
15 ก.พ. 69 – 17 ก.พ. 69
ต้อนรับเทศกาลตรุษจีนในตรุษจีน Market Kuzii Street สัมผัสสีสันบรรยากาศจีนร่วมสมัย
ช้อปของมงคล อิ่มอร่อยกับเมนูตรุษจีน และกิจกรรมเสริมสิริมงคลตลอดงาน
18 ก.พ. 69 – 22 ก.พ. 69
ดื่มด่ำกลิ่นหอมของกาแฟใน Coffee Bar Cafe เทศกาลกาแฟครั้งแรกที่รวมร้านกาแฟและ เบเกอรี่ชื่อดัง พร้อมบาริสต้ามืออาชีพมาแชร์ประสบการณ์และศิลปะการชงกาแฟ ให้คอกาแฟได้สัมผัสเสน่ห์กาแฟเมืองตรัง
โรบินสันไลฟ์สไตล์ ฉะเชิงเทรา
6 ก.พ. 69
เปิดโอกาสสู่เส้นทางอาชีพใน Chachoengsao Job Fair 2026 งานนัดพบแรงงานประจำปี ที่รวบรวมตำแหน่งงานจากหลากหลายองค์กร ช่วยเชื่อมโยงโอกาสการทำงานและอนาคตที่มั่นคงให้กับผู้สมัครงาน
11 ก.พ. 69
ร่วมติดตามการจัดส่งทหารใหม่ในกิจกรรม ส่งทหารเรือ ผลัดที่ 4 ประจำปี 2569 เพื่อภารกิจสนับสนุนกำลังพล นับเป็นความภาคภูมิใจ และบทบาทสำคัญของการรับใช้ประเทศ
14 ก.พ. 69
ดื่มด่ำศิลปะการแสดงใน The Rhythm of Lifestyle การรวมตัวของมือกลองชุดกว่า 40 ชีวิต ถ่ายทอดบทเพลงแห่งความรัก ผสานกับวงออร์เคสตราเต็มวง สร้างประสบการณ์ดนตรีสุดประทับใจในวันวาเลนไทน์
15 ก.พ. 69
เติมสีสันแห่งความรักกับ Hot Love Party #2 พบการแสดงของน้องๆ จาก Pattra Studio รวมพลังนักเต้นและนักแสดง ถ่ายทอดความสดใส สนุกสนาน และความสุข
17 ก.พ. 69
ต้อนรับเทศกาลตรุษจีนอย่างยิ่งใหญ่ใน Happy Chinese New Year 2026 อลังการขบวนเชิดสิงโตและมังกร พร้อมกิจกรรมวัฒนธรรมจีน เสริมสิริมงคล ความเฮง และความคึกคัก
27 ก.พ. 69
ร่วมส่งต่อพลังแห่งการให้ในกิจกรรม รวมพลังทำดี บริจาคโลหิต เชิญชวนทุกคนร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ สร้างสังคมแห่งการแบ่งปันและน้ำใจอย่างยั่งยืน
โรบินสันไลฟ์สไตล์ บ่อวิน
7 ก.พ. 69 – 8 ก.พ. 69
เปิดสนามประลองความมันใน Beyblade X Tournament #1 รวมเหล่า Blader มาประชันพลัง ความเร็ว และกลยุทธ์ กระตุ้นอะดรีนาลีนและความสนุกให้ผู้เข้าแข่งขันและผู้ชมได้ลุ้นกันอย่างใกล้ชิด
13 ก.พ. 69 – 18 ก.พ. 69
เปิดโลกวัฒนธรรมจีนใน Joyful Chinese Heritage ชวนสัมผัสพลังมงคลและความงดงามของประเพณีจีน ผ่านการแสดงเชิดสิงโต มังกร พิธีสักการะเทพเจ้า และกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมจีนอย่างสร้างสรรค์
14 ก.พ. 69 และ 28 ก.พ. 69
ร่วมส่งต่อพลังแห่งการให้ในกิจกรรม รวมพลังทำดี บริจาคโลหิต เชิญชวนทุกคนร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ เสริมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันและน้ำใจอย่างยั่งยืน
โรบินสันไลฟ์สไตล์ ชัยภูมิ
4 ก.พ. 69 – 6 ก.พ. 69
เปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ในกิจกรรม Young Smart Farmer ชวนเกษตรกรรุ่นใหม่และผู้สนใจมาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ เปลี่ยนฟาร์มธรรมดาให้เป็นฟาร์มคุณภาพ เสริมทักษะด้านการเกษตรสมัยใหม่และแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
14 ก.พ. 69 – 15 ก.พ. 69
ปลุกพลังนักเตะกับ Street Futsul รวมพลนักเตะสายสตรีทประชันความสามารถ ชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ส่งเสริมเยาวชนให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ด้วยการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ
14 ก.พ. 69 – 19 ก.พ. 69
ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน แก้ปีชง เสริมเฮงรับปีใหม่ ด้วยกิจกรรมสุดมงคล พร้อมอิ่มอร่อยกับอาหารจีนและสัมผัสวัฒนธรรมไทย–จีนในงานเดียว
ทุกวันเสาร์–อาทิตย์ ก.พ. 69
สัมผัสเสน่ห์ความหลอนระดับตำนานใน บ้านผีสิง กิจกรรมสุดระทึกที่เปิดให้ท้าทายความกล้า เสริมสีสันยามค่ำคืน พร้อมสร้างประสบการณ์ใหม่ให้ผู้มาใช้บริการทุกวันเสาร์ - อาทิตย์
โรบินสันไลฟ์สไตล์ ราชบุรี
7 ก.พ. 69 – 14 ก.พ. 69
ถ่ายทอดโมเมนต์แห่งความรักในกิจกรรม Love Stories ชวนคู่รักและครอบครัวมาสร้างเรื่องราวแสนอบอุ่น ผ่านมุมถ่ายภาพสุดโรแมนติก เก็บความทรงจำหวาน ๆ ในเทศกาลวาเลนไทน์ที่เต็มไปด้วยความหมาย
14 ก.พ. 69
เติมรอยยิ้มให้วันแห่งความรักกับ Kids Show Love is Love เวทีการแสดงของเด็ก ๆ ที่รวมความสามารถด้านการร้อง เล่น และเต้นโชว์ จากโรงเรียนรัสเซียบัลเล่ต์ / ยามาฮ่า
17 ก.พ. 69
ชวนร่วมเชียร์ความน่ารักในกิจกรรม ประกวดตี๋หมวย 2026 เปิดเวทีให้หนูน้อยได้แสดงออกอย่างมั่นใจ ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 10,000 บาท เติมสีสันและรอยยิ้มในบรรยากาศตรุษจีน
17 ก.พ. 69
ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลมงคลใน Chinese New Year 2026 พบขบวนเชิดสิงโต มังกรพ่นไฟ และการแสดงจีนสุดตระการตา เสริมโชคลาภ ความเฮง และความคึกคักต้อนรับปีใหม่จีน
26 ก.พ. 69 – 4 มี.ค. 69
เอาใจสายกินกับ แดกดึก งานอาหารยามค่ำคืนที่รวมร้านดังและเมนูเด็ดมาเสิร์ฟ ท่ามกลางบรรยากาศชิล สนุก และความอร่อยสำหรับคนรักสตรีทฟู้ด
28 ก.พ. 69 – 1 มี.ค. 69
เปิดสนามความสนุกใน Card Game Battle Arena เวทีประลองการ์ดเกมสำหรับสายสะสมและนักแข่งมือใหม่ ชวนวัดไหวพริบ กลยุทธ์ และความแม่นยำ ชิงถ้วยรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
โรบินสันไลฟ์สไตล์ กาญจนบุรี
1 ก.พ. 69 – 15 ก.พ. 69
เติมเต็มทุกความสัมพันธ์ใน The Sweetest Valentine’s ไม่ว่าจะเป็นความรักรูปแบบใด ร่วมสร้างโมเมนต์หวาน ๆ ผ่านกิจกรรมสุดพิเศษและบรรยากาศอบอุ่น ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างมีความหมาย
1 ก.พ. 69 – 18 ก.พ. 69
ต้อนรับปีใหม่จีนใน The Greatest Chinese New Year 2026 พบผลงานศิลป์สร้างสรรค์ชุด “ม้ามงคล” ถ่ายทอดพลังแห่งชีวิต เสริมสิริมงคล และสัญญาณการเริ่มต้นที่ดีตลอดปีมะเมีย
15 ก.พ. 69
ร่วมลุ้นและส่งแรงเชียร์ใน Chinese New Year All Star Competition 2026 การแข่งขันตี๋หมวยสุดคึกคักที่รวมผู้มีความสามารถ ชิงเงินรางวัลกว่า 10,000 บาท สร้างสีสันและความสนุกในบรรยากาศตรุษจีน
16 ก.พ. 69
เสริมพลังความเฮงในกิจกรรม รวยเฮงปั๊วปัง รับส้มมงคลจากคณะเชิดสิงโตชื่อดัง พร้อมส่งต่อพลังโชคลาภ และความมั่งคั่ง ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป
16 ก.พ. 69
ตื่นตาตื่นใจกับ The Night of Magic Dragon การแสดงโชว์มังกรทองอันยิ่งใหญ่ยามค่ำคืนสุดตระการตา ถ่ายทอดความอลังการ เสริมสิริมงคล และพลังแห่งโชคดีต้อนรับตรุษจีน
17 ก.พ. 69
สัมผัสความงดงามของศิลปะการแสดงใน Chinese Magic Flower Dance ระบำดอกโบตั๋นแห่งความเป็นมงคล สร้างสีสันและความประทับใจบนเวทีใหญ่ใจกลางศูนย์การค้า
19 ก.พ. 69 – 26 ก.พ. 69
เอาใจสายกินในกิจกรรม ติดปากร้านดัง รวมร้านอาหารเจ้าเด็ดจากทั่วไทยกว่า 50 ร้าน ให้ได้ชิมและเลือกอร่อยครบทุกแนว ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของนักชิม
โรบินสันไลฟ์สไตล์ สุวรรณภูมิ
1 ก.พ. 69 – 16 ก.พ. 69
ชวนช้อปคุ้มในแคมเปญ Timedeco Time to Save Sale ลดแรงสูงสุดถึง 70% เมื่อช้อปสินค้าครบ 8,000 บาท (หลังหักส่วนลด) รับฟรี! กระเป๋าเดินทางมูลค่า 2,590 บาท เติมความคุ้มค่าให้การช้อปตลอดช่วงแคมเปญ
7 ก.พ. 69 – 8 ก.พ. 69
เริ่มต้นเดือนแห่งความรักกับ Love Like Luck Workshop สุดอบอุ่น ที่ชวนคู่รักและครอบครัวร่วมสร้างของขวัญชิ้นพิเศษ แทนใจความรักและความโชคดี
13 ก.พ. 69 – 15 ก.พ. 69
เติมเต็มโมเมนต์หวานใน Love on Record รวมร้านอาหารและกิจกรรมในบรรยากาศแสนอบอุ่น เมื่อช้อปครบ 1,000 บาทขึ้นไป รับสิทธิพิเศษต้อนรับวาเลนไทน์
15 ก.พ. 69 – 3 มี.ค. 69
ต้อนรับปีมงคลกับ Golden Horse Chinese New Year 2026 สุดเฮงกับปีม้าทอง พร้อมกิจกรรมสุดพิเศษ การแสดงจีน และบรรยากาศแห่งความเฮง เสริมสิริมงคลตลอดตรุษจีน
17 ก.พ. 69 – 1 มี.ค. 69
เปิดโลกการเรียนรู้ของเด็ก ๆ ใน Enjoy Zoo พบโซนสัตว์น่ารักและกิจกรรมเสริมความรู้ ให้ครอบครัวได้ใกล้ชิดธรรมชาติ สร้างประสบการณ์สนุกและประทับใจ
21 ก.พ. 69 – 22 ก.พ. 69
ร่วมลุ้นและส่งแรงเชียร์ใน Acoustic Contest Grand Finals เวทีประชันเสียงเพลงอะคูสติกระดับชิงชนะเลิศ ถ่ายทอดพลังดนตรีสด มอบความอบอุ่นและความประทับใจให้ผู้ชม
25 ก.พ. 69
ร่วมส่งต่อพลังแห่งการให้ในกิจกรรม รวมพลังทำดี บริจาคโลหิต เชิญชวนทุกคนร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย และสร้างคุณค่าให้กับสังคมอย่างยั่งยืน
28 ก.พ. 69 – 8 มี.ค. 69
เปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ปล่อยพลังสร้างสรรค์ใน Gen Z ดีต่อใจ รวมกิจกรรม ไลฟ์สไตล์ และแรงบันดาลใจของคนรุ่นใหม่ ที่สะท้อนตัวตนและความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่
ตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้ โรบินสันไลฟ์สไตล์ พร้อมต้อนรับทุกการใช้ชีวิตด้วยกิจกรรมอิเวนต์ กว่า 150 อิเวนต์ที่หลากหลาย ครบทุกมิติ ทั้งความรัก ความสนุก ความอร่อย ความบันเทิง และความเป็นสิริมงคล เพื่อมอบประสบการณ์แห่งความสุขให้กับลูกค้าและชุมชนรอบศูนย์ ตามแนวคิด “Central to Life” ศูนย์กลางการใช้ชีวิตของทุกเจเนอเรชัน ขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขและกิจกรรมสุดพิเศษได้ตลอดทั้งเดือนกุมภาพันธ์ 2569 ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ทุกสาขาทั่วประเทศ
ติดตามข้อมูลข่าวสาร โปรโมชัน และอิเวนต์ใหม่ๆ ของศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ผ่านทาง Facebook Page: Robinson Lifestyle