สวารอฟสกี้ รังสรรค์ความรักผ่านประกายคริสตัล

สวารอฟสกี้ เผยโฉม Charming Love คอลเลกชันใหม่ล่าสุดต้อนรับเทศกาลวาเลนไทน์ พร้อมเปิดตัว Swarovski Charms ดีไซน์ใหม่ทั้งหมดเป็นครั้งแรก โดยในครั้งนี้ได้ อารีอานา กรานเด Global Brand Ambassador มาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวผ่านแคมเปญสุดพิเศษ เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจให้ทุกคนได้สวมใส่ แบ่งปัน และเฉลิมฉลองให้กับความรักผ่านทุกดีไซน์อันประณีต
เติมกลิ่นอายของแฟชั่นชั้นสูงให้กับฤดูกาลแห่งความรักไปพร้อมกันกับคอลเลกชัน Charming Love ที่หยิบเอาสัญลักษณ์คลาสสิกของความรักอย่างหัวใจ กุญแจแห่งความรัก และลูกศร มาตีความใหม่ในดีไซน์ที่ประณีตและเปี่ยมไปด้วยสีสัน กลายเป็นเครื่องประดับชิ้นงามที่เหมาะจะเป็นทั้งของขวัญแทนใจให้คนพิเศษ หรือไอเทมชิ้นโปรดที่มอบความเปล่งประกายเพื่อบอกรักตัวเอง
มาร่วมค้นหาชิ้นงานที่ใช่สำหรับคุณ ไม่ว่าจะเป็น Sweethearts หัวใจที่ดูอ่อนช้อยราวกับกำลังหยดตัวลงมา เป็นดั่งตัวแทนความรักครั้งใหม่ที่กำลังเบ่งบาน หรือจะเป็น Lovestruck ลูกศรของกามเทพที่ปักลงกลางใจราวกับสายฟ้าฟาด หรือถ้าหากใครต้องการสื่อถึงสายสัมพันธ์อันเหนียวแน่นไม่เสื่อมคลาย ทั้งระหว่างเพื่อนรักหรือคนรัก Love Locks คือสัญลักษณ์ของพันธะสัญญาที่จะไม่มีวันแยกจาก ปิดท้ายด้วยชาร์ม Soulmates ที่ถูกดีไซน์มาเพื่อคนพิเศษเพียงหนึ่งเดียว ผู้ที่ครอบครองหัวใจของคุณอย่างแท้จริง
สะกดทุกสายตาด้วยประกายคริสตัลสวารอฟสกี้และวัสดุโลหะสุดพรีเมียม ให้คุณเลือกมิกซ์ชาร์มชิ้นโปรดเข้ากับสร้อยคอหรือสร้อยข้อมือได้ตามใจต้องการ ทุกชิ้นคือผลงานชิ้นเอกที่รังสรรค์โดย 'จิโอวานน่า อิงเกอเบิร์ท' ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ของสวารอฟสกี้ ที่อยากเชิญชวนทุกคนมาสนุกกับการแต่งตัวและถ่ายทอดนิยามความรักในแบบฉบับของตัวเอง ให้ทุกการสวมใส่คือการเฉลิมฉลองความรักที่สดใสและมีชีวิตชีวา
คอลเลกชัน Charming Love ไม่เพียงแต่เป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์การเติบโตของสวารอฟสกี้ แต่ยังเป็นหมุดหมายสำคัญที่ช่วยตอกย้ำสถานะของแบรนด์ในฐานะผู้นำแห่ง Pop Luxury และในขณะเดียวกันก็ยังคงสะท้อนถึงตัวตนในด้านความคิดสร้างสรรค์ที่โดดเด่น และชั้นเชิงงานช่างชั้นครูที่เป็นหัวใจสำคัญของแบรนด์ไว้ได้อย่างสง่างาม