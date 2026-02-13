Soap & Glory ‘Original Pink’ กลิ่นกุหลาบที่หอมระดับตำนาน

ในห้วงเวลาที่วาเลนไทน์อบอวลไปด้วยความรัก Soap & Glory ไอคอนิกบิวตี้แบรนด์สัญชาติอังกฤษที่วางจำหน่ายเฉพาะที่ร้าน Boots ชวนเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความรักด้วยเสน่ห์ความหอมระดับตำนาน ผ่าน “Original Pink” กลิ่นกุหลาบซิกเนเจอร์ ที่ไม่ได้เป็นเพียงความหอม หากคือนิยามตัวตนของผู้หญิงที่เปล่งประกายจากความมั่นใจและรสนิยมอันสง่างาม
Original Pink คือบทกวีแห่งกลิ่นหอมที่ผสานความคลาสสิกเข้ากับความร่วมสมัย ถ่ายทอดนิยามความงามสไตล์อังกฤษอันเป็นเอกลักษณ์ของ Soap & Glory ได้อย่างลุ่มลึก ชวนให้ตกหลุมรักตั้งแต่สัมผัสแรก และตราตรึงยิ่งขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป เสน่ห์ของกลิ่นนี้รังสรรค์ขึ้นอย่างมีเอกลักษณ์แบบ Fruity Chypre — ตระกูลกลิ่นน้ำหอมที่ขึ้นชื่อเรื่องความหรูหราและมีมิติ เปิดฉากด้วยความสดใสฉ่ำหวานของผลไม้ ก่อนค่อย ๆ คลี่คลายสู่โทนกลิ่นที่นุ่มลึก สุขุม และสง่างาม เป็นความหวานที่มีชั้นเชิง ให้ภาพลักษณ์ของผู้หญิงที่ทั้งสดใสและมั่นใจ
หัวใจสำคัญของ Original Pink คือกุหลาบระดับมาสเตอร์พีซจาก Rose Damascena แหล่งปลูกคุณภาพสูงจากเมือง Isparta ประเทศตุรกี ซึ่งต้องเก็บด้วยมือในยามเช้าตรู่ เพื่อรักษาความบริสุทธิ์ของ Essence Oil ที่เข้มข้นที่สุด ผสานเข้ากับโน้ตสดชื่นของ Crisp Bergamot, Mandarin และ Crushed Green Leaves เคล้ากลิ่นหรูของ Jasmine และ Violet ก่อนปิดท้ายด้วยความเย้ายวนอันอบอุ่นของ Patchouli และ Musks สร้างกลิ่นหอมที่ทั้งสดชื่น อบอุ่น และชวนหลงใหล เปลี่ยนทุกวันธรรมดาให้กลายเป็นช่วงเวลาแห่งความรื่นรมย์
วาเลนไทน์นี้ Soap & Glory ชวนคุณเตรียมผิวและหัวใจให้พร้อมรับสัมผัสแห่งความเนียนนุ่ม พร้อมกลิ่นหอมอันตราตรึง ไม่ว่าคุณจะออกไปเดท หรือเลือกมอบช่วงเวลาพิเศษให้ตัวเอง การดูแลผิวในกิจวัตรประจำวันก็สามารถยกระดับเป็นประสบการณ์ระดับสปาได้ ด้วยไอเท็มจากคอลเลกชัน Original Pink ที่ดูแลครบจรดปลายเท้า ได้แก่
Clean On Me™ Hydrating Body Wash เจลอาบน้ำเนื้อครีมเข้มข้น มอบความชุ่มชื้นพร้อมกลิ่นหอมติดผิวยาวนาน
Flake Away™ Body Scrub สครับผิวเนียนละเอียด ช่วยผลัดเซลล์ผิวให้เปล่งปลั่งราวแพรไหม
The Righteous Butter™ Body Butter & Lotion บัตเตอร์และโลชั่นบำรุงผิวที่ซึมซาบเบาสบาย ทิ้งกลิ่นหอมละมุนไว้บนผิว
Original Pink™ Fragrance Spritz บอดี้สเปรย์เพิ่มเสน่ห์และความมั่นใจ ให้กลิ่นหอมเย้ายวนตลอดวัน
Glad Hair Day™ Shampoo & Conditioner ทำความสะอาดและบำรุงเส้นผมให้เงางาม พร้อมกลิ่นกุหลาบที่หอมละไมทุกครั้งที่สะบัดผม
Treatment Mask & Dry Shampoo ตัวช่วยฟื้นบำรุงเส้นผมให้ดูสุขภาพดีและหอมสะอาดได้ทันใจ แม้ในวันที่เร่งรีบ
พบกับความพิเศษตลอดเดือนแห่งความรัก Soap & Glory จับมือกับ Absolute U และ POP Pilates BKK เนรมิต “สวนกุหลาบ” กลิ่นหอมซิกเนเจอร์ส่งตรงถึงสตูดิโอ ออกแบบประสบการณ์ที่หลอมรวมความงาม สุขภาพ และไลฟ์สไตล์เข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว
ร่วมสัมผัสเสน่ห์ความพรีเมียมในราคาที่เข้าถึงได้ Soap & Glory กลิ่น Original Pink™ ได้แล้ววันนี้ที่ร้าน Boots ทุกสาขา เพราะวาเลนไทน์นี้… ความหอม คือการบอกรักตัวเองในแบบที่งดงามที่สุด