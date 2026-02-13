ดินเนอร์สุดพิเศษ เติมเต็มความรักด้วยสองโรแมนติกโปรโมชั่น

วันวาเลนไทน์ปีนี้ โรงแรมชาเทรียม สาทร กรุงเทพฯ ขอเชิญคู่รักร่วมเฉลิมฉลองความรักผ่านสองประสบการณ์ดินเนอร์สุดพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นรสชาติแบบสเปนแท้ๆ ที่อบอวลไปด้วยเสน่ห์แห่งความคลาสสิก หรือค่ำคืนแสนโรแมนติกท่ามกลางสวนสวยและแสงไฟอบอุ่น ทั้งสองบรรยากาศได้รับการออกแบบมาอย่างพิถีพิถัน เพื่อให้ค่ำคืนแห่งความรักของคุณเป็นที่จดจำไม่รู้ลืม
ดื่มด่ำกับกลิ่นอายแห่งสเปน ที่ห้องอาหาร Albricias (อัลบริเซียส์)
พาคนพิเศษของคุณมาสัมผัสรสชาติแห่งสเปนกับมื้อค่ำ 6 คอร์สสุดพิเศษ ณ ห้องอาหาร Albricias ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากอาหารสเปนต้นตำรับ นำเสนอผ่านวัตถุดิบคุณภาพ และการปรุงอย่างประณีตเพื่อรังสรรค์ความประทับใจให้คู่รักได้แบ่งปันช่วงเวลาสุดพิเศษร่วมกัน
ดินเนอร์เสิร์ฟในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 18.00 - 21.30 น. ในราคาสุดคุ้มเพียง 2,999 บาทต่อคู่ พร้อม ไวน์สปาร์กลิง 2 แก้วต่อท่าน ท่ามกลางบรรยากาศชวนฝัน เสริมด้วยการแสดงดนตรีสดอะคูสติกกีตาร์ ที่จะเติมเต็มอารมณ์โรแมนติกให้หัวใจคุณเต้นแรงยิ่งขึ้น
พิเศษ! คู่รักจะได้รับ บริการถ่ายภาพโพลารอยด์พร้อมกรอบรูปที่ระลึก สำหรับเก็บความทรงจำในค่ำคืนแสนหวานนี้กลับบ้าน
Albricias ตั้งอยู่ชั้น 4 ของโรงแรม โดดเด่นด้วยบรรยากาศร่วมสมัย และรสชาติอาหารสเปนแท้ๆ ในบรรยากาศที่หรูหราและแสนอบอุ่น
ดินเนอร์ใต้แสงดาว ท่ามกลางสวนสวยที่ห้องอาหาร Flow (โฟลว์)
สำหรับคู่รักที่ชื่นชอบความเรียบง่ายแต่อบอุ่น Flow ขอเสนอค่ำคืนดินเนอร์ในสวนสุดโรแมนติก รายล้อมด้วยธรรมชาติและแสงไฟระยิบระยับ สร้างบรรยากาศเงียบสงบเป็นส่วนตัว เหมาะสำหรับการใช้เวลาร่วมกับคู่รักอย่างมีความหมาย
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 18.00 - 21.30 น. ในราคาเพียง 2,200 บาทต่อคู่ พร้อมเครื่องดื่มต้อนรับ Special Rosé Cocktail สำหรับเติมเต็มบรรยากาศแห่งความรัก
Flow ตั้งอยู่บริเวณสวนสไตล์ทรอปิคอลของโรงแรม ให้คุณดื่มด่ำกับธรรมชาติในเมืองใหญ่ได้อย่างลงตัว
โรงแรมชาเทรียม สาทร กรุงเทพฯ ตั้งอยู่ในย่านสงบ เป็นส่วนตัว เดินทางสะดวกใจกลางกรุงเทพฯ พร้อมการบริการที่อบอุ่น และห้องอาหารหลากหลายสไตล์ที่ออกแบบมาเพื่อทุกโอกาสพิเศษ ไม่ว่าคุณจะเลือกดื่มด่ำกับรสชาติแบบสเปนแท้ที่ Albricias หรือเพลิดเพลินกับมื้อค่ำในสวนแสนสงบที่ Flow เราขอเป็นส่วนหนึ่งในวันแห่งความรักของคุณ
สำรองโต๊ะและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
Albricias: +66 (0) 91-120-1859 or click
Flow: +66 (0) 2 672 0200 or click
Email: fb.crst@chatrium.com
Website: https://www.chatrium.com/experiences/dine
