Gaysorn Village ชวนต้อนรับโชคลาภผ่านงาน Lunar New Year – Journey of Blessings

ตรุษจีนนี้ Gaysorn Village ชวนทุกคนเริ่มต้นปีด้วยการหวนกลับมาเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับคนสำคัญและครอบครัว พร้อมต้อนรับโชคลาภที่ค่อย ๆ ไหลเข้ามาอย่างมีความหมาย ผ่านงาน Lunar New Year – Journey of Blessings ตั้งแต่วันนี้ – 22 กุมภาพันธ์ 2569 ใจกลางย่านราชประสงค์ถูกเปลี่ยนให้เป็นพื้นที่แห่งการเพิ่มพลังใจ โชคลาภ เชื่อมโยงความหมายของครอบครัว และความรุ่งเรือง ค่อย ๆ ไหลเข้าสู่ปีใหม่อย่างงดงาม Gaysorn Village ร่วมถ่ายทอดช่วงเวลาแสนพิเศษผ่านประสบการณ์ที่สัมผัสได้จริง ผสานวัฒนธรรม แฟชั่น อาหาร และศิลปะ สู่การเดินทางที่เต็มไปด้วยความหมายและความรุ่งเรืองในทุกย่างก้าวในปีนี้
เชื่อมโยงโมเมนต์แห่งความทรงจำเหนือกาลเวลา
ชวนครอบครัวและเพื่อนบันทึกช่วงเวลาแห่งการกลับมาพบกัน ผ่านกิจกรรม Fire Horse Portrait Photoshoot ณ Gaysorn Amarin เก็บความผูกพันไว้ในภาพพอร์ตเทรตเหนือกาลเวลา โดยไม่มียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ สำหรับสมาชิก The Gaysorn Legend เท่านั้น โดยตลอดช่วงเทศกาล วัฒนธรรมดั้งเดิมถูกถ่ายทอดผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการรับคำอวยพรด้วยอักษรมงคลจีนระหว่างวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ (เมื่อมียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 800 บาท) เพื่อเสริมโชคลาภและความรุ่งเรือง และการแสดงเชิดมังกรและสิงโตพร้อมทั้งอั่งเปาแห่งความสิรมงคล เติมเต็มบรรยากาศแห่งความสุขทุกโมเมนต์
พื้นที่แห่งความสุขการเสริมความมั่งคั่งและสิริมงคล:
The Oriental Market ณ Forum, Gaysorn Amarin, 9 – 22 กุมภาพันธ์ 2569
สัมผัสบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองที่เต็มไปด้วยสีสันและพลังชีวิตใน The Oriental Market พื้นที่ที่หลอมรวมวัฒนธรรม อาหาร เครื่องดื่ม งานคราฟต์ และกิจกรรมร่วมสมัยไว้ในที่เดียว เพื่อการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนในมุมมองที่ทันสมัยและเปี่ยมความหมาย
เริ่มต้นด้วยการลิ้มลองชาระดับตำนานจาก TaeTea และลุงชงชา (ตามใจคาเฟ่) ก่อนเลือกสรรของขวัญและไลฟ์สไตล์แอ็กเซสเซอรี่เสริมความเป็นสิริมงคล ตั้งแต่เชือกถักแฮนด์เมดจาก Have a Wood Day ที่ร้อยเรียงความหมายแห่งโชคลาภ เครื่องประดับดีไซน์เรียบหรู แฝงความหมายสุดพิเศษ RAVIPA กระเป๋าผ้าไหมทอมือจาก Salete ที่ถ่ายทอดคำอวยพรผ่านงานหัตถศิลป์สวมใส่ได้ทุกวันชุดเด็กสำหรับเทศกาลตรุษจีนจาก Rue and Baby ที่ออกแบบมาเพื่อช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลอง เสื้อผ้าลินินโทนแดงมงคลจาก Simply Anne ที่สวมใส่สบายและร่วมสมัย เติมเต็มการมอบความหมายผ่านของขวัญแฮนด์เมดจาก Library of You กุหลาบอมตะจาก Rose Amata ที่สื่อถึงความรักและความรุ่งเรือง และขนมอาลัวมงคลโดย อ.เอ๋ย กาญภัสรา จาก Flower & Pebbles ที่เปี่ยมด้วยความประณีต นอกจากนี้ยังมีเวิร์กชอปหลากหลายรูปแบบ ที่ช่วยเปลี่ยนการเลือกของขวัญให้กลายเป็นช่วงเวลาแห่งความทรงจำและการแบ่งปันความสุขเสริมความมั่งคั่งและสิริมงคลในเทศกาลนี้
กิจกรรมเวิร์กชอปเสริมความเฮง พร้อมฮีลใจ ณ Forum, Gaysorn Amarin, 13 – 22 กุมภาพันธ์ 2569
ภายในงานยังมีกิจกรรม DIY ที่เปลี่ยนความตั้งใจของคุณให้กลายเป็นของที่ระลึกสุดยูนีค ไม่ว่าจะเป็นเวิร์กชอปจาก Charm & Craft Studio หรือ Lunar Tea Ritual Workshop โดย TE ที่ให้คุณเบลนด์ชาของตัวเองเพื่อเริ่มต้นปีใหม่อย่างมีความหมาย นอกจากนี้ยังมีเวิร์กชอปแบบเสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2569 เช่น การจัดช่อดอกไม้เฉพาะตัวกับ Wear a Wish (เริ่มต้น 129 บาท) และเวิร์กชอปคริสตัลเอเนอร์จีและน้ำมันหอมระเหย (เริ่มต้น 690 บาท) ที่ช่วยเติมพลังใจและความรู้สึกดีให้ปีใหม่
The Lunar Blessing Market ณ ชั้น 2 Gaysorn Centre, 15 มกราคม – 22 กุมภาพันธ์ 2569
Lunar Blessing Market ถ่ายทอดสัญลักษณ์แห่งความมั่งคั่งและสิริมงคลในรูปแบบร่วมสมัย เมื่อแฟชั่นผสานกับความตั้งใจในการสร้างสรรค์ โดยรวบรวมแบรนด์ครีเอทีฟอย่าง Yant by Times & Tales ที่ตีความลายยันต์สุดขลังสู่ไฮแฟชั่น Horoscarf ผ้าพันคอลายจักรราศี Wear a Wish เครื่องประดับเก็บคำอธิษฐาน Solencia.stones หินพลังธรรมชาติ และ Sathu ศิลปะป๊อปอาร์ตแห่งพร พร้อมด้วย Marum Marum งานทองเหลืองทำมือ Daroon สตรีทแวร์อันมีเอกลักษณ์ ทุกชิ้นสะท้อนความเชื่อที่ถูกตีความอย่างมีสไตล์สำหรับชีวิตในทุกวัน
ที่ Gaysorn Village ตรุษจีนไม่ได้เป็นเพียงเทศกาล — แต่เป็นความรู้สึก ไม่ว่าจะเลือกของขวัญ แบ่งปันช่วงเวลากับครอบครัว หรือเริ่มต้นสิ่งใหม่ ทุกอย่างคือการเดินทางที่เต็มไปด้วยความหมายและความรุ่งเรืองในทุกย่างก้าวในปีนี้ ร่วมสัมผัส “The Journey of Blessings” วันนี้ – 22 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ Gaysorn Village
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: Gaysorn Village หรือ LINE Official: @gaysornvillage