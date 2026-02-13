“ALLY Lucky Blessing Festival 2026” ถ่ายทอดวัฒนธรรมจีนร่วมสมัย ผ่าน 8 ดอกไม้มงคล

ศูนย์การค้าในเครือ ALLY จัดกิจกรรมต้อนรับเทศกาลตรุษจีนประจำปี 2569 ภายใต้ชื่องาน “ALLY Lucky Blessing Festival 2026” มุ่งถ่ายทอดเสน่ห์ของวัฒนธรรมจีนในมุมมองร่วมสมัย ผ่านแนวคิด 8 ดอกไม้มงคล ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความรัก ความมั่นคง ความเจริญรุ่งเรือง และความสุขในชีวิต เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความเป็นสิริมงคลและการเริ่มต้นปีใหม่อย่างมีความหมาย ระหว่างวันที่ 12–17 กุมภาพันธ์ 2569 ณ ศูนย์การค้าในเครือ ALLY
แนวคิดหลักของงานในปีนี้ นำเสนอการผสมผสานระหว่างรากฐานวัฒนธรรมจีนดั้งเดิมกับศิลปะร่วมสมัย โดยถ่ายทอดเรื่องราวของ ดอกไม้มงคล 8 ชนิด ซึ่งแต่ละชนิดสะท้อนคุณค่าทางจิตใจและความเชื่อที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน อาทิ ดอกโบตั๋นที่สื่อถึงความมั่งคั่งและเกียรติยศ ดอกเหมยที่แทนความอดทนและความเข้มแข็ง ดอกบัวที่สื่อถึงความบริสุทธิ์และความสงบ ตลอดจนดอกพีช ดอกกล้วยไม้ ดอกกุหลาบ และดอกคาเมเลีย ซึ่งล้วนเป็นสัญลักษณ์ของความรัก ความอุดมสมบูรณ์ และความงดงามในชีวิต
งานออกแบบภาพรวมของกิจกรรมได้รับการสร้างสรรค์โดย A.luckydoggs ศิลปินรุ่นใหม่ ที่นำลายเส้นและสีสันร่วมสมัยมาถ่ายทอดความหมายของดอกไม้มงคลในรูปแบบที่เข้าถึงง่าย สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ ขณะเดียวกันยังคงไว้ซึ่งกลิ่นอายของวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิม สร้างประสบการณ์การเฉลิมฉลองตรุษจีนที่ทั้งร่วมสมัยและเปี่ยมด้วยความหมาย
กวินทร์ เอี่ยมสกุลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อัลไล รีท แมนเนจเมนท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์อัลไล (ALLY) เปิดเผยว่า การจัดงาน “ALLY Lucky Blessing Festival 2026” เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การพัฒนาศูนย์การค้าให้เป็นพื้นที่แห่งประสบการณ์ (Experience-driven Space) ที่เชื่อมโยงผู้คน วัฒนธรรม และชุมชนเข้าด้วยกันอย่างยั่งยืน โดยนำเทศกาลสำคัญและคุณค่าทางวัฒนธรรมมาถ่ายทอดในรูปแบบร่วมสมัย ALLY มองว่าศูนย์การค้าไม่ใช่เพียงพื้นที่ทางธุรกิจ แต่เป็นพื้นที่ของชุมชน การจัดงานในครั้งนี้จึงออกแบบให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วม เรียนรู้ และใช้เวลาร่วมกันอย่างมีความหมาย ขณะเดียวกันยังสะท้อนแนวคิดด้าน ESG โดยเฉพาะมิติของสังคมและชุมชน ผ่านการสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ การสร้างกิจกรรมที่เข้าถึงได้ และการส่งต่อพลังบวกให้กับผู้คนในทุกพื้นที่ที่เราเข้าไปพัฒนา”
ภายในงาน ผู้เข้าร่วมจะได้สัมผัสการแสดงศิลปวัฒนธรรมจีนหลากหลายรูปแบบ อาทิ การบรรเลงดนตรีกู่เจิง การแสดงระบำพัดจีน การแสดงกวนอิมพันมือ และการแสดงเปลี่ยนหน้ากากจีน รวมถึงการเชิดมังกรและสิงโต ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นสิริมงคลและความเจริญรุ่งเรือง โดยในบางสาขาจะมีไฮไลต์เป็น การเชิดมังกร LED และ มังกรฮองเฮา ที่สื่อถึงพลังแห่งความรัก ความสง่างาม และความมั่งคั่ง สร้างสีสันและความตระการตาให้กับบรรยากาศตลอดช่วงจัดงาน
นอกจากนี้ ศูนย์การค้าในเครือ ALLY ยังจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของลูกค้า โดยเปิดโอกาสให้สมาชิก ALLY SKY Rewards เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ อาทิ การร่วมสนุกกับตู้คีบกาชาปองยันต์มงคลลายลิมิเต็ด และกิจกรรมเวิร์คช็อปเครื่องประดับเรซิ่นจากดอกไม้แห้ง ซึ่งสะท้อนแนวคิดของการเชื่อมโยงวัฒนธรรม ความเชื่อ และความคิดสร้างสรรค์เข้าด้วยกัน (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ศูนย์การค้ากำหนด)
กิจกรรม “ALLY Lucky Blessing Festival 2026” จัดขึ้นพร้อมกันในหลายสาขา ได้แก่ เดอะคริสตัล เอกมัย–รามอินทรา, เดอะคริสตัล เอสบี ราชพฤกษ์, เดอะคริสตัล ชัยพฤกษ์, เพลินนารี่, สัมมากร เพลส รามคำแหง, วิลเลจ ฮับ ประชาอุทิศ และแอมพาร์ค โดยแต่ละสาขามีกำหนดการแสดงและกิจกรรมที่แตกต่างกัน เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และกลุ่มผู้ใช้บริการ
การจัดงานในครั้งนี้สะท้อนแนวทางของ ALLY ในการพัฒนาศูนย์การค้าให้เป็นมากกว่าสถานที่จับจ่ายใช้สอย แต่เป็นพื้นที่แห่งประสบการณ์ การเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรม ที่สามารถเชื่อมโยงผู้คน ชุมชน และเทศกาลสำคัญเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน