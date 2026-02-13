ยูนิโคล่ และ JW ANDERSON แต่งเติมความสนุกเข้ากับเนื้อผ้าเบาสบาย

ยูนิโคล่ แบรนด์เสื้อผ้าชั้นนำระดับโลก เปิดตัวคอลเลคชัน UNIQLO and JW ANDERSON ฤดูใบไม้ผลิ/ฤดูร้อน 2026 พร้อมนำเสนอนิยามบทใหม่ของความคลาสสิก โดยการนำสไตล์ College Preppy ที่คุ้นเคย มาแต่งแต้มด้วยลูกเล่นที่สนุกสนานและทันสมัยมากขึ้น คอลเลคชันล่าสุดนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากฟังก์ชันของชุดเล่นกีฬาทางน้ำในแบบอังกฤษ เน้นการเลเยอร์เสื้อผ้าที่ให้ความรู้สึกเบาสบาย และการใช้โทนสีที่สดใส พร้อมวางจำหน่ายตั้งแต่วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นไป
โจนาธาน แอนเดอร์สัน ดีไซเนอร์หัวเรือใหญ่ของคอลเลคชันนี้กล่าวถึงว่า “คอลเลคชันนี้เป็นการตีความใหม่ให้กับสไตล์ Preppy แบบดั้งเดิม โดยถ่ายทอดเอกลักษณ์ผ่านความเบาสบายของฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อน รวมถึงสีสันที่สดใส นอกจากไอเทมยอดนิยมอย่างเสื้อเชิ้ตผ้าอ็อกซ์ฟอร์ดและเสื้อแจ็คเก็ตมีซิป เรายังได้ผสมผสานไอเทมที่ให้กลิ่นอายของฤดูกาลอย่างเสื้อฮู้ดพาร์กาและกางเกงขาสั้นเข้ามาด้วย”
การผสมผสานอย่างลงตัวของดีไซน์คลาสสิกและความร่วมสมัย
เสื้อเชิ้ตอ็อกซ์ฟอร์ดสุดคลาสสิกสำหรับผู้หญิงมาในรูปแบบแขนสั้นที่หลายคนรอคอย โดยมีให้เลือกถึง 6 เฉดสี รวมถึงสีเหลืองและสีชมพูมาในทรงบ็อกซีช่วยเสริมลุคให้ดูทันสมัย สำหรับผู้ชาย กางเกงคาร์โกขาสั้นผลิตจากผ้าคอตตอนลินินทวิลล์ ให้สัมผัสที่เป็นธรรมชาติและเบาสบาย รวมไปถึงเสื้อแจ็คเก็ตมีซิปสไตล์เจนเดอร์เลส (Genderless) ที่ใส่ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิง โดยได้รับแรงบันดาลใจจากเวิร์คแวร์แนววินเทจสุดคลาสสิก
คอนเซปต์ Capsule Wardrobe เน้นฟังก์ชันและสไตล์ เติมสีสันให้การแต่งกายในฤดูใบไม้ผลิ/ฤดูร้อน
เสื้อฮู้ดพาร์กาสำหรับผู้หญิงมาพร้อมผิวเคลือบสะท้อนหยดน้ำและสายปรับระดับบริเวณชายเสื้อเพื่อให้ผู้สวมใส่สามารถปรับเปลี่ยนทรงได้ตามต้องการ รวมถึงกางเกงยีนส์ทรงหลวมสำหรับผู้หญิงที่มาในโทนสีธรรมชาติ เหมาะกับฤดูกาลและสภาพอากาศ นอกจากนี้ยังมีเสื้อโปโลผ้าดรายปิเก้พร้อมโลโก้ JWA สำหรับผู้ชายที่มีให้เลือกมากถึง 19 สี พร้อมทั้งเสื้อยืดดีไซน์พิเศษอีก 10 เฉดสี ที่ช่วยสร้างสรรค์รูปแบบการแต่งกายให้หลากหลายยิ่งขึ้น
วันวางจำหน่าย: วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569
สาขาที่วางจำหน่าย: ร้านยูนิโคล่ทุกสาขา พร้อมพบกับสินค้าทั้งไลน์อัพได้ที่ร้านยูนิโคล่สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ สยามพารากอน เอ็มควอเทียร์ และออนไลน์สโตร์
เว็บไซต์สำหรับคอลเลคชัน: https://www.uniqlo.com/jwanderson