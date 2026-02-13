CI ชำระคืนหุ้นกู้ 209 ล้านบาท

ชาญอิสสระ ชำระคืนหุ้นกู้งวดแรกของปีนี้ มูลค่า 209.10 ล้านบาท ครบถ้วนตามกำหนด ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย พร้อมเตรียมชำระคืนหุ้นกู้งวดเดือนมีนาคม อีก 420 ล้านบาทให้ครบถ้วนด้วย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและผู้ถือหุ้นกู้ของชาญอิสสระ
สงกรานต์ อิสสระ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ CI เปิดเผยว่า บริษัทได้ดำเนินการชำระคืนหุ้นกู้มีประกันรุ่น CI262A ซึ่งครบกำหนดไถ่ถอนในเดือนกุมภาพันธ์ 2569 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้ชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ครบถ้วนตรงตามกำหนด เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 209.10 ล้านบาท และพร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมสำหรับการชำระคืนหุ้นกู้มีประกันรุ่น CI263A มูลค่า 420 ล้านบาท ซึ่งจะครบกำหนดในเดือนมีนาคม 2569 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบต่อนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
นายสงกรานต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า แม้ภาวะเศรษฐกิจและตลาดอสังหาริมทรัพย์จะยังมีความท้าทายในทางยากลำบาก แต่บริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนจากลูกค้าและสถาบันการเงิน ทำให้สามารถผ่านวิกฤตต่างๆ มาได้ และยังคงเดินหน้าพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพให้แก่สังคม พร้อมออกแคมเปญกระตุ้นการขายทุกโครงการ อาทิ “วันเดียวราคาทุน” สำหรับโครงการ ดิ อิสสระ สาทร (The Issara Sathorn) ลักซ์ชัวรี่คอนโดมิเนียมใจกลางเมือง ที่สร้างเสร็จ พร้อมเข้าอยู่ และอยู่ในโลเคชั่นที่เหมาะสม ด้วยราคาเริ่มต้นเพียง 4.59 ล้านบาท หรือ โครงการบ้านอิสสระ บางนา (Baan Issara Bangna) บ้านเดี่ยวระดับลักซ์ชัวรี่ ทำเลที่ตั้งใกล้เมกะบางนา สถาบันการศึกษา โรงเรียนนานาชาติ สนามกอล์ฟ โรงพยาบาล มีแคมเปญ “ใช้ชีวิตฟรี 5 ปี” มูลค่ารวม 4,000,000 บาท ด้วยราคาขายเริ่มต้นที่ 39.9 ล้านบาท นอกจากนี้โครงการใหม่ โครงการศรีพันวา ลากูน ภูเก็ต (Sri panwa Lagoon) โครงการมิกซ์ยูส บนที่ดิน 62 ไร่ มูลค่าโครงการรวมกว่า 7,300 ล้านบาท โดยในเฟสแรกประกอบด้วย Sri panwa Lagoon Waterfront Pool Villa ลักซ์ชัวรี่พูลวิลล่า สุด exclusive จำนวน 16 หลัง ริมลากูน 3 – 6 ห้องนอน พื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 268.24 –1,001.80 ตร.ม. พร้อมสระว่ายน้ำส่วนตัว ราคาเริ่มต้นที่ 43.8 – 182 ล้านบาท และ Sri panwa Lagoon Multi – Flex House อาคาร 3 ชั้น จำนวน 14 หลัง บนถนนเชิงทะเลสายหลัก ออกแบบให้สามารถใช้งานเป็นที่พักอาศัย ร้านค้า หรือสำนักงานก็ได้ ราคาเริ่มต้น 39.8 – 72.8 ล้านบาท โดยเฟสถัดไปจะมีทั้งโรงแรมและ ส่วนที่เป็นคอมเมอร์เชียลอื่นๆ เพื่อสร้างความครบครันให้กับโครงการ
“บริษัทฯ ยังคงนโยบายที่จะนำเสนอแต่โครงการอสังหาริมทรัพย์ชั้นดี ในสภาวะปัจจุบันของตลาดซึ่งถือเป็นตลาดของผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์อย่างแท้จริง คือเป็นช่วงเวลาที่ผู้ซื้อจะสามารถลงทุนได้อย่างคุ้มค่าที่สุด บริษัทฯ จึงเน้นความสำคัญในการขายสินทรัพย์ที่เรามีอยู่ให้มากด้วยการออกแคมเปญกระตุ้นการขายต่างๆ ดังที่ปรากฎข้างต้น ด้วยความมั่นใจในคุณภาพของทุกโครงการว่า จะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขและความคุ้มค่าแก่ลูกค้าของเรา” นายสงกรานต์กล่าว
หากต้องการรายละเอียดหรือสอบถามข้อมูลโครงการต่างๆ ของชาญอิสสระ เพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อได้ที่โทร.02 308 2020 หรือ www.charnissara.com , Facebook: CharnIssara