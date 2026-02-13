ปลาเข็ม อิสสระ ใกล้คลอดแล้ว!

นับจากนี้ต้องเตรียมเคาต์ดาวน์กันแล้ว เพราะเหลือเวลาอีกไม่กี่วัน "ปลาเข็ม-กรัชเพชร อิสสระ" ก็จะคลอดลูก หลังจากที่ตั้งท้องมาได้ 41 สัปดาห์ นับจากที่เธอประกาศว่าตัวเองตั้งท้องกับสามี "ปุณณ์ จันทรัศมี" งานนี้ทำเอาคนทั้งในครอบครัวและเพื่อนพ้องน้องพี่ต่างตื่นเต้นกันยกใหญ่ แถมระหว่างช่วงตั้งท้องก็ทำกิจกรรมสำหรับคนท้องมากมาย แถมเพื่อนๆ ก็ยังแวะเวียนกันเข้ามาให้กำลังใจไม่ขาดสาย
หลังจากนี้จึงต้องคอยลุ้นกันว่าลูกคนแรกของปลาเข็มจะออกมาลืมตาดูโลกวันไหน ยังไง Celeb Online ก็ขอเป็นกำลังใจให้เธอมีสุขภาพแข็งแรงและคลอดลูกอย่างปลอดภัยนะคะ
Cr.kemissara