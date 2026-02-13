มัดรวมความหวาน Valentine 2026 รักที่ใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์

เข้าเดือนกุมภาพันธ์ทีไร กลิ่นของความรักหอมฟุ้งทันที! ยิ่งเข้าใกล้วันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์ ไถฟีดโซเชียลมีเดียก็เริ่มเต็มไปด้วยความหวานของดอกไม้ และการแสดงความรักของทุกคู่รักแบบไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว พรีวาเลนไทน์ในครั้งนี้ จึงขอรวมส่วนหนึ่งของความรัก ที่ฝ่าฟันอะไรกันมาเยอะ กว่าที่จะมีความรักที่มั่นคง หอมหวานได้อย่างทุกวันนี้
คู่รักทรหด
พิสูจน์รักแท้กันมาอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ ต้องคู่ของ “นายพลดอลล่าร์-พลตรี พัชร รัตตกุล” กับ "คุณหญิงบัว” หรือ คุณหญิงแมงมุม-ม.ร.ว. ศรีคำรุ้ง ยุคล” ซึ่งฝ่ายสามีดูแลภริยาอย่างใกล้ชิด ขณะที่เธอต่อสู้กับโรค SLE และโรคหลอดเลือดในสมองตีบ ทุ่มเททั้งแรงกายแรงเงินเพื่อรักษาจนปัจจุบันมีอาการดีขึ้น สามารถลุกยืนได้เองและฝึกหัดเดิน แต่คุณสามีก็ยังเฝ้าไม่ห่างกาย
อีกหนึ่งคู่ที่ผ่านอะไรมาด้วยกันมากมาย “ป๋าต๊อบ-ปฏิญญา ควรตระกูล” และ “ปีใหม่ สุมนต์รัตน์” ที่ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมานานกว่า 16 ปี ฝ่าฟันอุปสรรคและมรสุมชีวิตต่างๆ มาด้วยกัน ทั้งรักทั้งเลิก จนในที่สุด ก็ได้จดทะเบียนสมรสเท่าเทียมอย่างถูกต้องตามกฎหมายเมื่อปีที่แล้ว เป็นการยืนยันความมั่นคงในความสัมพันธ์ของทั้งคู่ว่า เลือกไม่ผิดและจะอยู่ด้วยกันตลอดไป
คู่รักหวานไม่จืดจาง
หลายๆ คู่ที่แต่งงานกันมานานแล้ว แต่ก็ยังแสดงความรักให้ชาวเน็ตได้เห็น กันอยู่ตลอด ไม่ว่าจะเป็นคู่รักกิ่งทองใบหยก อย่าง “กรณ์ ณรงค์เดช” และ “ศรีริต้า เจนเซ่น ณรงค์เดช” ที่แม้จะลูก 2 แล้ว แต่ความสวยหล่อและสวีทหวานก็ไม่น้อยลงเลย จนใครๆ ต่างพากันอิจฉาตาร้อนสาวริต้า ที่ใช้ชีวิตราวเจ้าหญิงที่มีเจ้าชายคอยปกป้อง
ด้านคู่ตัวพ่อตัวแม่ อย่าง “เจย์ สเป็นเซอร์” กับ “เปิ้ล จริยดี” คู่รักเซเลบริตีที่แต่งงานกันมานาน ใช้โอกาสในการฉลองครบรอบแต่งงาน 14 ปี ใกล้ช่วงวาเลนไทน์พอดี จึงจัดภาพหวานตอนจุมพิตในวันแต่งงานเมื่อ 14 ปีที่แล้วมาโชว์ เรียกมดมาตอมความหวานช่วงนี้สักหน่อย โดยทัศนคติการใช้ชีวิตคู่ของทั้งสองคือ การให้เกียรติกันจึงอยู่กันมาได้อย่างยาวนาน
ส่วนคู่ของ “นาเดีย” และ “ม.ล. อภิมงคล โสณกุล” ซึ่งตอนนี้ลูกๆ เริ่มโตแล้วก็มีเวลาสวีทกันบ้าง วาเลนไทน์ปีนี้ฝ่ายสาวได้สิทธิ์ในการเลือกดอกไม้เอง โดยสามีเป็นคนจ่ายเงินให้ จนได้แบบที่ถูกใจแม่สุดๆ
เช่นเดียวกับอีกหนึ่งคู่รักที่ครองคู่กันมายาวนาน แต่ไม่เคยลืมโอกาสพิเศษของกันและกัน อย่างคู่ของ “นก-ชลิดา เถาว์ชาลี ตันติพิภพ” กับ “กบ-เกรียงศักดิ์ ตันติพิภพ” ผู้บริหารแห่งดิ เอ็มโพเรียม
หรือจะเป็นคู่รักที่แม้จะลูก 3 แล้วแต่ก็ยังสวีทฉ่ำ อย่างคู่ของ “ตุ๊ย-ทิพนันท์ ไกรฤกษ์ ศรีเฟื่องฟุ้ง” และ “ธาวิน ศรีเฟื่องฟุ้ง” ที่นอกจากจะช่วยกันเลี้ยงลูกแล้ว ก็ยังมีเวลาพากันไปเที่ยวต่างประเทศสวีทกันสองคนอยู่เสมอ
นอกจากนี้ก็ ยังมีคู่รักที่แต่งงานกันในวัยที่โต พร้อมเข้าใจชีวิต จึงทำให้ประคับประคองความหวานอย่างสมดุล และใช้ชีวิตคู่กันอย่างเข้าใจ ไม่ว่าจะเป็นคู่ของ “เก๋ ชลลดา” และ “พร้อม สิริสันต์” ที่คอยซับพอร์ตซึ่งกันและกัน
“ฟา เบเนเดทตี้” และ “นิก-นิโคลัส ไซม่อน” โปรดิวเซอร์ฮอลลีวูดมือทอง ที่เห็นพ้องกันว่า ขอจัดงานแต่งงานแบบเรียบง่ายอบอุ่น ส่วนตัวและเป็นกันเอง
คู่รักว่าที่บ่าว-สาวเตรียมสร้างครอบครัว
เห็นความหวานของคู่รักยืนยงมาแล้วหลายคู่ ก็ยังมีอีกหลายคู่ที่กำลังเตรียมสร้างอนาคตร่วมกัน ซึ่งแต่ละคู่ก็อาศัยการคบหาดูใจจนมั่นใจว่าจะใช้ชีวิตร่วมกัน อย่าง คู่ของสาวสังคมคนดัง "มีมี่-แม้นวาด นาครทรรพ" ที่ถูกแฟนหนุ่มนักธุรกิจไฟแรง "โบ้ท พีรพงศ์" เซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงาน ท่ามกลางบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก บนเกาะคาปรี ประเทศอิตาลี
ต่อด้วยคู่ของดาราสาว “มิลลี่-คามิลล่า กิตติวัฒน์” และ "ตี้-ระฟ้า ดํารงชัยธรรม" ทายาทหมื่นล้านของ อากู๋-ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม บิ๊กบอสค่ายแกรมมี่ หลังคบหาดูใจกันมานานกว่า 6 ปี ก็ขอแต่งงานกันเป็นที่เรียบร้อย โดยฝ่ายสาวได้เผยภาพคู่กับแฟนหนุ่ม พร้อมโชว์แหวนเพชรเม็ดโต และช่อดอกไม้ หวานเบาๆ ก่อนแต่งงาน
สำหรับคู่ของสาวสังคมหน้าคุ้น อย่าง “บุ๊ค-พิมพ์เลิศ ใบหยก” และ “บอล-ภัสพงษ์ อร่ามเสรีวงศ์” แฟนหนุ่มที่คบหากันมานาน ขอแต่งงานด้วยแหวนหมั้นสีน้ำเงินไพลิน (Blue Sapphire) ขนาด 12 กะรัต ซึ่งรายล้อมไปด้วยเพชรเม็ดงาม ดีไซน์เดียวกับแหวนหมั้นในตำนานของเจ้าหญิงไดอาน่า ที่เจ้าชายชาร์ลส์พระราชทานให้ในพิธีหมั้นเมื่อปี 1981
ล่าสุด กับคู่ของ “แป้งโกะ จินตนัดดา” และแฟนหนุ่ม “บิ๊ก อริยะ” ที่ได้ออกมาเผยโมเมนต์สำคัญในชีวิต หลังถูกแฟนหนุ่มทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานระหว่างท่องเที่ยวในต่างประเทศ นับเป็นข่าวดีของทั้งคู่
นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความรักที่กำลังหอมฟุ้งช่วงวาเลนไทน์นี้ ยังมีคู่รักอีกหลายๆ คู่ที่อาจจะไม่ได้กล่าวถึง แต่บอกเลยว่าทุกคู่ที่มีความรักก็หวานไม่แพ้กันแน่นอน