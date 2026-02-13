ส่องคู่รักคนดังที่ “ต่างวัยไม่ใช่เรื่องสำคัญ”

อายุเป็นเพียงตัวเลข แต่การครองรักให้ยืนยาวด้วยนั้น เป็นโจทย์ยากของแต่ละคู่ คู่รักคนดังเหล่านี้มีวัยที่ห่างกันแต่ก็ไม่เป็นปัญหา มีใครกันบ้างนั้นตามมาดูกัน
:: แมทธิว แมคคอนาเฮย์ & คามิลา อัลเวส
นักแสดงนำจาก ‘Interstellar’ เจอนางแบบสาวในปี 2006 ซึ่งอายุน้อยกว่าเขา 14 ปี ที่ไนต์คลับในฮอลลีวูด สาวบราซิลคนนี้ทำให้หนุ่มหล่อแห่งฮอลลีวูดตัดสินใจลงหลักปักฐาน หลังคบกันได้หกปีก็แต่งงานกันในเดือนมิถุนายน 2012 ที่เมืองออสติน รัฐเท็กซัส มีลูกสามคน
:: อดัม เลวีน & เบฮาติ พรินสลู
นักร้องนำวง Maroon 5 และนางแบบวิคตอเรียส์ ซีเคร็ต มีอายุห่างกัน 9 ปี คบหากันตั้งแต่ปี 2012 และแต่งงานกันในเดือนกรกฎาคม 2014 มีลูกด้วยกัน 3 คน แม้จะมีข่าวลือเรื่องนอกใจของนักร้อง แต่ก็ยังคงรักกันมากขึ้นกว่าเดิม
:: เอลเลน เดอเจเนอเรส & พอร์เทีย เดอ รอสซี
พิธีกรหญิงชาวอเมริกันกับนักแสดงหญิง แต่งงานกันปี 2008 อายุที่แตกต่างกันถึง 15 ปีไม่เคยเป็นปัญหา พวกเธอเคยแชร์เคล็ดลับความสัมพันธ์ทาง ‘Instagram Advice with Ellen & Portia’ ว่า ถ้าคุณไม่สนใจการหาคู่ทางออนไลน์ คุณควรไปที่สนามพิคเคิลบอล จะได้ทั้งเพื่อนใหม่และความสนุกสนาน
:: จอร์จ & อามัล คลูนีย์
เป็นที่รู้กันดีในเรื่องชีวิตคู่ที่ดี จอร์จมักเป็นคนทำอาหารเพราะทำได้ดีกว่าภรรยา ทั้งคู่แต่งงานกันในปี 2014 อายุที่ต่างกัน 17 ปีไม่เคยเป็นอุปสรรค ทั้งยังมีลูกแฝด “เอลลา” และ “อเล็กซานเดอร์” ในเดือนมิถุนายน 2017
:: เจสัน สเตทแธม & โรซี ฮันติงตัน-ไวท์ลีย์
นักแสดงหนุ่มพบกับนางแบบสาวในปี 2009 ที่งานปาร์ตี้ แม้เธอจะอายุน้อยกว่าเขา 20 ปี แต่นั่นไม่ใช่เรื่องสำคัญ ในงานประกาศรางวัลลูกโลกทองคำปี 2016 สเตทแธมขอโรซีแต่งงาน หนึ่งปีถัดจากนั้นก็มีลูกคนแรก “แจ็ค ออสการ์และในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2022 ก็ได้ลูกสาว “อิซาเบลลา”
:: แฮร์ริสัน ฟอร์ด & คาลิสตา ฟลอคฮาร์ต
ทั้งคู่ฉลองครบรอบแต่งงานปีที่ 14 เมื่อเดือนมิถุนายน 2025 หลังจากที่พบกันในงานประกาศรางวัลลูกโลกทองคำปี 2002 และ 8 ปีต่อมาก็แต่งงานกันที่รัฐนิวเม็กซิโก พวกเขามีอายุห่างกัน 22 ปี ล่าสุดควงกันไปงานรอบปฐมทัศน์โลกของภาพยนตร์เรื่อง ‘Indiana Jones’ ที่เทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ ซึ่งฟอร์ดได้รับรางวัลปาล์มทองคำ
:: แฌร์ & อเล็กซานเดอร์ เอ็ดเวิร์ดส์
แฌร์คบหาดูใจกับชายคนใหม่ปลายปี 2022 เดือนมีนาคมปีถัดมา เธอกับอเล็กซานเดอร์ เอ็ดเวิร์ดส์ โปรดิวเซอร์เพลง ซึ่งมีอายุน้อยกว่าถึง 40 ปี ไปชมแฟชั่นโชว์ของ Versace คู่กันที่ลอสแองเจลิส ความแตกต่างของวัยทำให้เกิดข้อถกเถียง แต่แฌร์ไม่เคยสนใจ
:: เบลค ไลฟ์ลี & ไรอัน เรย์โนลด์ส
คู่รักในฝันของฮอลลีวูด ดาราสาวจาก ‘Gossip Girl’ และพระเอกชาวแคนาดา ซึ่งอายุมากกว่าเธอ 11 ปี คบกันตั้งแต่ปี 2012 และแต่งงานกันในเดือนกันยายน 2012 มีลูกสาวถึงสี่คนคือ เจมส์, อิเนซ, เบ็ตตี้ และเดซี เมย์