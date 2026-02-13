โอรินำคิมเบอร์ลี่ถ่ายทอดกิจวัตรสาวยุคใหม่

โอริ (ORI) แบรนด์ Premium Athleisurewear เปิดตัวแบรนด์แอมบาสซาเดอร์ คนแรกของประเทศไทย ‘คิมเบอร์ลี่ แอน เวลโทมัส’ ผ่านแคมเปญ “Eyes See Through” ที่ถ่ายทอดเรื่องราวของผู้หญิงยุคใหม่ผ่านกิจวัตรประจำวัน ท่าทาง และอารมณ์สะท้อนตัวตน ในแบบฉบับ ORI สำหรับผู้หญิงที่ stay true ในโททัลลุคจาก ORI เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของคอลเลกชัน โดยทุกดีไซน์เกิดจากการผสมผสานความสวยงามและฟังก์ชั่นอย่างลงตัว ในมุมที่แตกต่าง สนุก ทะเล้น และเป็นธรรมชาติ ผ่านอิริยาบถที่ไม่เคยเห็นมาก่อน พร้อมถ่ายทอดเรื่องราวในมุมมองที่แปลกใหม่
ครอบคลุมทั้งชุดออกกำลังกาย เสื้อแจ็กเกต เสื้อครอป เสื้อคลุม กางเกง กระเป๋า รองเท้า และถุงเท้า ทั้งยังมีคอลแลเบอเรชันร่วมกับแบรนด์อุปกรณ์ฟิตเนสระดับโลก บาล่า (Bala) และสตูดิโอชั้นนำระดับประเทศ อย่าง Curve, Pila Lab และอีกมากมาย ร่วมถึงมีสินค้าวางจำหน่ายอย่าง กระบอกน้ำ ดัมเบล และสายรัดข้อมือ อีกด้วย