ของขวัญสุดพิเศษฉลองวาเลนไทน์

บุลการี (Bvlgari) คัดสรรผลงานฉลองวันวาเลนไทน์ ปี 2026 ผ่านความหมายและความสวยงาม ที่สื่อถึงความรัก อย่าง สร้อยข้อมือ Serpenti Viper แบบขดเดียว ทำจากเยลโลโกลด์, จี้เยลโลโกลด์ขนาดมินิ, แหวนแบบสี่แถบ B.zero1 ทั้งเยลโลโกลด์และไวท์โกลด์, สร้อยคอ Divas’ Dream เยลโลโกลด์ ประดับเปลือกหอยมุกและประดับเพชรแบบพาเว่, แหวนประดับเพชร Bvlgari Tubogas, กำไลข้อมือ Tubogas เยลโลโกลด์ประดับบริเวณปลายแต่ละด้าน
อีกทั้ง นาฬิกา Serpenti Tubogas, นาฬิกา Serpenti Seduttori, กระเป๋า Serpenti Cuore 1968 โครงร่างรูปทรงหัวใจ, กระเป๋า Serpenti Cuoricino ขนาดเล็ก กับน้ำหอม Bvlgari Man, น้ำหอม Omnia, น้ำหอม Pour Homme และน้ำหอม Eau Parfumée