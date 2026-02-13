ฉลองเทศกาลแห่งความรัก กับสารพัดเมนูแสนอร่อย

วันแห่งความรักจะมีกิจกรรมอะไรดีไปกว่า นัดเดตกับคนรัก คนรู้ใจ ในร้านอาหารดีๆ ลิ้มรสชาติความอร่อยของเมนูสุดพิเศษ สร้างช่วยเวลาแสนพิเศษในวันพิเศษนี้ให้ประทับใจไปอีกนานแสนนาน และโรงแรมต่างๆ ก็พยายามเนรมิตมื้อพิเศษให้เลือกใช้บริการกัน
เริ่มจากโรงแรมสินธร เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ ก็ขนโปรโมชั่นสร้างความโรแมนติกแบบจัดเต็ม ทั้งมื้อดินเนอร์ Dîner de la Saint-Valentin ที่ห้องอาหารบิสโทร เดอ ลา แมร์ ชั้น 19 กับเซทเมนูมื้อค่ำ 4-คอร์ส หรือจะเป็นความอร่อยสไตล์ญี่ปุ่นกับ Sakura Tea Party ที่ห้องอาหารคิ อิซากายะ กับมื้ออาหารสไตล์โมเดิร์น อิซากายะ
นอกจากนี้ยังมี The Valentine’s Blossom Garden Afternoon Tea ชุดน้ำชายามบ่ายเสิร์ฟที่ล็อบบี้ เลานจ์ ลิ้มลองความหอมหวานของ Cherry Blossom Granita เกล็ดน้ำแข็งสีชมพูรสชาติหวานหอม พร้อเมนูสโคนมัทฉะผสมถั่วแดงสูตรพิเศษ เสิร์ฟพร้อมโฮมเมดเจลลี่สัปปะรด, แยมเชอร์รี่ และ คล็อตเต็ดครีม ทั้งแซนวิชแซลม่อนรมครัน, พายไก่สูตรพิเศษ, มัทเยส ฮาวส์ฟราวน์อาร์ท, โทรตส์สลัดเนื้อปู, ทาร์ตฟัวร์กรา คานาเล่แบล็คเบอร์รี่ ชีสเค้ก มาการองแบล็คฟอเรสต์ โคโค่นัทโรล ในราคาชุดละ 3,200 บาท++ สำหรับ 2 ท่าน พร้อม Rosé Sparkling Wine 2 แก้ว และ ชาระดับพรีเมี่ยมเติมได้แบบไม่จำกัด
หรือจะเติมความหวานด้วย เค้กวาเลนไทน์ Heart in Bloom ของแบร์โธลด์ เดลิคาเทสเซน ชั้นล็อบบี้ เค้กรูปหัวใจสอดไส้ด้วยมูสวานิลลากลิ่นกุหลาบ เหมาะสำหรับเป็นของขวัญสุดพิเศษในเทศกาลวาเลนไทน์นี้ในราคาชิ้นละ 200 บาท++ บาท มีจำหน่ายตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์
ส่วนที่โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก ก็จัดมื้อค่ำฉลองวันวาเลนไทน์แบบ 2 สไตล์ให้เลือก โดยที่ เรน ทรี คาเฟ่ มีบุฟเฟต์มื้อค่ำ ที่คัดสรรเมนูอย่างพิถีพิถัน คาเวียร์ระดับพรีเมียมจากปลาสเตอร์เจียนคุณภาพเยี่ยม แฮมอบเคลือบน้ำตาลทรายแดงและน้ำผึ้ง เสิร์ฟคู่แครอทและมันบดเนื้อนุ่ม ซี่โครงแกะหมักซอสเพสโต้ รวมไปถึงเมนูสตรีทฟู้ดยอดนิยมอย่าง ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟ และเมนูของหวานพิเศษเฉพาะวันวาเลนไทน์ อย่างฮันนี่โทสต์ เพิ่มสีสันให้วันแห่งความรักด้วย กิจกรรมเสี่ยงดวงเซียมซีคู่รัก พร้อมเพลินเพลินไปกับเสียงไวโอลินที่บรรเลงข้างโต๊ะ พร้อมมุมถ่ายภาพสุดโรแมนติกเพื่อบันทึกช่วงเวลาแสนประทับใจร่วมกัน
หรือจะดินเนอร์ ที่ห้องอาหาร ดิ อัลเลียม แบงค็อก ในบรรยากาศหรูหราสไตล์เมดิเตอร์เรเนียน กับเซตเมนู 6 คอร์สสุดหรู ที่เริ่มต้นด้วยซิกเนเจอร์ค็อกเทลและของทานเล่น ตามด้วยคาร์ปาชโชและมูสหอยเชลล์ฮอกไกโด ฟัวกราส์ย่างเสิร์ฟคู่ราวิโอลี หรือสามารถเลือกเป็นล็อบสเตอร์เทลเคลือบซอส ต่อด้วยปลาค็อดย่างกระทะร้อน ก่อนปิดท้ายขาเป็ดออร์แกนิกตุ๋นในน้ำมัน และริคอตต้าฟริตเตอร์ ที่นำริคอตต้าชีสรมควันมาชุบแป้งทอด ปิดท้ายด้วยซอร์เบต์กุหลาบ เสิร์ฟพร้อมเมอแรงก์และซอสรสหวานอมเปรี้ยวจากเบอร์รีสีแดง
ปิดท้ายกันที่ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ ที่มีทั้งมื้ออาหารอิตาเลียนสุดพิเศษที่ โวลติ ทัสคาน กริลล์ แอนด์ บาร์ ชมความงามของสายน้ำด้วยการล่องเรือดินเนอร์แชงกรี-ลา ฮอไรซัน ครูซ ชมแลนด์มาร์คสำคัญริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ตั้งตระหง่านยาวนานกว่าศตวรรษ พร้อมอิ่มเอมไปกับบุฟเฟ่ต์มื้อค่ำระดับพรีเมียม และบทเพลงบรรเลงอันไพเราะจากนักแซ็กโซโฟนเดี่ยวฝีมือเยี่ยมตลอดการ หรือจะเฉลิมฉลองความรักในทุกรูปแบบไปกับเมนูค็อกเทลสำหรับวันวาเลนไทน์สุดเอ็กซ์คลูซีฟทั้ง 4 เมนูที่รังสรรค์อย่างพิถีพิถันโดยบาร์เทนเดอร์รับเชิญจาก คัมพารี ที่เดอะ ลอง บาร์ เทคโอเวอร์ ช่วงเวลา 18.30 น. – 22.30 น. เพียงค่ำคืนเดียวเท่านั้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 02236 7777