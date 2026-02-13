ฉลองวาเลนไทน์แสนหวาน ด้วยมื้อพิเศษที่ริมน้ำเจ้าพระยา

ทำให้คำคืนในวันแห่งความรักเป็นช่วงเวลาสุดพิเศษ ด้วยการแวะมาเติมความหวานให้กับชีวิตรัก และเติมความอร่อยให้อิ่มเอมไปกับสารพัดโปรโมชั่นสุดเลิศของ โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพฯ พร้อมชมวิวสวยๆ ริมน้ำเจ้าพระยาแถมปิดท้ายด้วยพลุไฟสุดอลังการ เติมเต็มค่ำวาเลนไทน์ให้สมบูรณ์แบบ
สร้างตํานานความรักบทใหม่ที่งดงามที่สุดในวันแห่งความรักปีนี้ ด้วย "ความทรงจําอันลํ้าค่า" ที่จะประทับอยู่ในใจตลอดไป ที่โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพฯ ที่มีไฮไลต์เด็ดอย่างปรากฏการณ์แสงสีบนท้องฟ้า ด้วยการแสดงพลุสุดอลังการ ช่วงเวลา 20.00 น. ช่วงเวลาสําคัญที่ท้องฟ้าและผืนนํ้าจะส่องประกายระยิบระยับเป็น พยานรักให้กับคู่ของคุณ โดยสามารถเลือกฉลองได้ถึง 5 แบบ เพื่อคัดสรรให้ได้สัมผัสกับประสบการณ์เลิศรสและไลฟ์ สไตล์เหนือระดับ ที่ตรงใจคุณ ตอบโจทย์นิยามความรักที่แตกต่างทว่าสมบูรณ์แบบ
เริ่มจากที่ OXBO BANGKOK: สาส์นรักผ่านรสสัมผัส (A CULINARY LOVE LETTER) ด้วยดินเนอร์ใต้แสงเทียน ในคอนเซปต์ "A Narrative on a Plate" ที่ทุกรสชาติคือบทกวีบอกเล่าเรื่องราวความรัก ท่ามกลางเสียงไวโอลินบรรเลงสดที่ช่วยเติมเต็มบรรยากาศให้โรแมนติกยิ่งขึ้น มีเมนูเด็ดอย่าง "1st Kiss Consommé" : ซุปใสเป็ดรมควัน ผสานความนุ่มนวลของฟัวกราส์ ดุจจุมพิตแรกที่น่าจดจํา, "The Marriage" : การครองคู่ที่สมบูรณ์แบบของปลาโดเวอร์โซล ซอสเบอร์บล็อง คาเวียร์ และ "1st Night" ลิ้มลองรสชาติกับเนื้อเทนเดอร์ลอยน์ดรายเอจคุณภาพเยี่ยม (Minimum Spend 6,000++ บาทต่อคู่)
ส่วนที่ OXBO THREESIXTY JAZZ LOUNGE: รักเหนือระดับบนฟากฟ้า (LOVE IN THE SKY) บนรูฟท็อปบาร์ที่มอบวิวโค้งนํ้าเจ้าพระยาที่สวยที่สุด ชมพลุใน "ระดับสายตา" แบบพาโนรามา 360 องศา เคล้าคลอด้วยท่วงทํานองดนตรีแจ๊สระดับโลก และแชมเปญชั้นเลิศ กับเซตดินเนอร์ 6 คอร์สสุดหรู พร้อมเครื่องดื่ม ในราคาเริ่มต้นที่คู่ละ 9,000 บาทถ้วน
สำหรับที่ร้าน FLOW: มนตราแห่งสายน้ำ (A GRAND RIVERSIDE SERENADE) ดินเนอร์ริมน้ำในบรรยากาศ Open-air รับลมเย็น พร้อมเพลิดเพลินกับบุฟเฟต์นานาชาติพรีเมียมที่รวบรวม ความอร่อยจากทั่วทุกมุมโลก พร้อมวงดนตรีสดขับกล่อม และดอกกุหลาบแดงแทนใจมอบให้ทุกคู่รัก ในราคาคนละ 2,200 บาทถ้วน (เด็กอายุ 6-11 ปี ลด 50% และเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี รับประทานฟรี)
มาที่ Flow THE ALE HOUSE: ประกายแห่งความสนุก (SPARKS & SPIRITS) ฉีกกฎความโรแมนติกแบบเดิมสู่ความสนุกสนานที่มีสไตล์ ที่จับมือกับ Coffee Meets Bagel เนรมิตปาร์ตี้ในธีม "Y2K" ย้อน เวลาสู่ยุคแห่งสีสัน ชมพลุไฟตระการตา พร้อมดนตรีสดสุดมันส์และกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ตลอดค่ำคืน มีแพ็กเกจเครื่องดื่ม Free-flow (2 ชั่วโมง) ราคา 799 บาทถ้วน
ปิดท้ายด้วย THE ULTIMATE GETAWAY: พักผ่อนในวิมานส่วนตัว ให้คุณและ คนรักได้ใช้เวลาคุณภาพร่วมกันอย่างเต็มอิ่ม ด้วยแพ็กเกจที่รวมห้องพัก Premium Room 1 คืน, ดินเนอร์บุฟเฟต์พรีเมียมชมพลุที่ FLOW และอาหารเช้าเลิศรส ในราคาคู่ละ 10,900 บาทถ้วน แถมถ้าใครอยากพักผ่อนแบบครบสมบูรณ์สุด ทางโรงแรมได้จัดแพ็คเก็จสปา "A Luxury Valentine’s Escape" (90 นาที) ผ่อนคลายลํ้าลึกกับการแช่ออนเซ็นบับเบิล "Je t’aime" และนวดอ โรมาเธอราปี ในราคาคู่ละ 3,990 บาทถ้วน ตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้
มาใช้เวลาวันวาเลนไทน์ที่โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพฯ สร้างความทรงจําอันงดงามของคุณในวันแห่งความรักปีนี้กันได้ สำรองที่และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02 442 2000