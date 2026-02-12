ดาราดังกับไอเทม Must-have! จาก ‘HOUSE OF LITTLEBUNNY’

กลายเป็นทอล์กออฟเดอะทาวน์ในวงการแฟชั่นทันที เมื่อเหล่าไอคอนสาวไทยระดับซุปตาร์อย่าง หลิงหลิง ศิริลักษณ์, ออม กรณ์นภัส รวมถึงคู่จิ้นสุดฮอต ฟรีน สโรชา และ เบ็คกี้ รีเบคก้า ต่างพร้อมใจกันหยิบกระเป๋าแบรนด์ไทยดีไซน์เก๋อย่าง HOUSE OF LITTLEBUNNY มาคอมพลีทลุค จนกลายเป็นกระแสที่สาวๆ สายแฟต้องตามหามาครอบครอง เพื่อสะสมในคอลเลคชัน
Celebrity’s Choice: จากลุคหน้ากล้องสู่ไอเทมคู่ใจ
ความโดดเด่นของ HOUSE OF LITTLEBUNNY ไม่ได้อยู่แค่ในรันเวย์ แต่คือการเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์ที่ใช้ได้จริง ซึ่งเราได้เห็นเหล่าดาราสาวนำมาแมตช์ในสไตล์ที่แตกต่างกัน:
Sweet & Chic: หลิงหลิง มาในลุค Casual สบายๆ ด้วยเชิ้ตโอเวอร์ไซส์สีฟ้า แต่ดูแพงขึ้นทันตาด้วย กระเป๋าซิกเนเจอร์ TREASURE BELT SUEDE สี LITTLEBUNNY PINK
Vibrant Mood: ออม กรณ์นภัส เลือกเล่นกับคู่สีสุดชิค โดยใช้กระเป๋าสี GRASS ตัดกับกางเกงยีนสีน้ำตาลมอคค่าได้อย่างโดดเด่น
Classic Elegance: ส่วนสองสาว ฟรีน และ เบ็คกี้ เลือกหยิบกระเป๋าสี TAN TAUPE มาพรีเซนต์ความหรูหราที่เรียบง่าย แต่เอาอยู่ในทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นลุคชุดลูกไม้สุดหวานหรือลุคยีนส์สุดซน
A Rotating Collection for Everyday Look: ดีไซน์หลากหลายที่ตอบโจทย์ทุกลุคทุกสไตล์ในทุกวัน
กุญแจสำคัญที่ทำให้แบรนด์ยืนหยัดได้อย่างสง่างาม คือแนวคิด ‘Wardrobe of bag, style it your way’ ด้วยความเชื่อว่าผู้หญิงทุกคนมีความชอบที่หลากหลาย และในแต่ละวันแต่ละโอกาสก็ต้องการกระเป๋าที่ต่างกันไป HOUSE OF LITTLEBUNNY จึงออกแบบกระเป๋าหลากหลายสไตล์ และมีตัวเลือกให้ได้ตกแต่งกระเป๋าตามสไตล์ของแต่ละคน ด้วยสีสันกว่า 50 เฉดสี ซึ่งเป็นจุดแข็งเฉพาะตัวของแบรนด์ ทำให้ผู้หญิงทุกคนได้สนุกกับการสะสมคอลเลคชันและสนุกกับการคอมพลีทลุคตามมู้ดและโทนในแต่ละวัน
นอกจากนี้อีกหนึ่งองค์ประกอบที่ช่วยสร้างภาพจำให้กับ HOUSE OF LITTLEBUNNY อย่างชัดเจน คือโลโก้ทรงสัญลักษณ์ที่มีเส้นสายโมเดิร์น สอดรับกับดีไซน์กระเป๋าที่เรียบหรู โลโก้นี้มีชื่อว่า Infinity and Beyond ซึ่งพัฒนามาจากตัวอักษร L (LittleBunny) ที่ถูกตีความใหม่ให้อยู่ในรูปทรงต่อเนื่องไม่สิ้นสุด สะท้อนแนวคิดของการเติบโต การเคลื่อนไหว และพลังแห่งความต่อเนื่องตามหลักศาสตร์ฮวงจุ้ย จนกลายเป็นหนึ่งในซิกเนเจอร์สำคัญที่สื่อสารตัวตนของ HOUSE OF LITTLEBUNNY ได้อย่างชัดเจนในระดับสากล
จาก ‘โพสต์ออร์แกนิก’ ของ CEO สู่ไวรัลข้ามพรมแดน
เบื้องหลังความปังที่ดาราสาวหลายคนเลือกใช้นั้น เริ่มต้นจากปรากฏการณ์โซเชียล เมื่อ มิ้ง – ลักษิกา กรรณสูตร CEO แบรนด์ ที่อยู่ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังลงลุยงานเองเพื่อปั้นแบรนด์ให้เติบโตขึ้น ตั้งแต่การเป็นแบรนด์ไทยแบรนด์แรกๆ ที่บุกตลาดการไลฟ์ผ่านทาง Facebook และเป็นผู้สร้างคอนเทนต์วิดีโอการใช้งานกระเป๋าผ่านไลฟ์สไตล์ในแบบต่างๆ ทางโซเชียลมีเดีย ทำให้ HOUSE OF LITTLEBUNNY มีฐานลูกค้าชาวไทยในระดับหนึ่ง จนในที่สุดคอนเทนต์ที่คุณมิ้งสร้างสรรค์ขึ้นอย่างต่อเนื่องและไม่ย่อท้อก็ถูกแชร์ต่อในกลุ่มลูกค้าชาวอินโดนีเซียเกิดเป็นกระแสไวรัลข้ามพรมแดน ทำให้แบรนด์ได้แจ้งเกิดในระดับนานาชาติ
กระแสความฮอตพุ่งแรงถึงขั้นเกิดธุรกิจรับหิ้ว บินตรงมาเหมาสินค้าในไทยจนเกลี้ยงสต็อก และกลายเป็นไอเทมที่นักท่องเที่ยวต่างชาติปักหมุดว่า ‘ต้องซื้อกลับไปให้ได้เมื่อมาเมืองไทย’ จนแบรนด์ขึ้นแท่น Fashion Destination แห่งใหม่ของภูมิภาค
ปรากฏการณ์ระดับภูมิภาค: เมื่อนางเอกฟิลิปปินส์ขอเป็นพาร์ทเนอร์
ความแรงของ HOUSE OF LITTLEBUNNY ยังไปไกลถึงขั้นที่ Kim Chiu นางเอกระดับท็อปของฟิลิปปินส์ บินมาเจรจาขอนำสินค้าไปจำหน่ายที่ Pop-Up Store ณ เมือง Cebu ประเทศฟิลิปปินส์ ด้วยตัวเอง พร้อมทุ่มโปรโมทจนแบรนด์กลายเป็นกระแสโด่งดังไปทั่วฟิลิปปินส์ และขยายความนิยมต่อไปยังเมียนมาร์ มาเลเซีย และสิงคโปร์ อย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบัน HOUSE OF LITTLEBUNNY ก้าวเข้าสู่ปีที่ 10 อย่างสง่างาม พร้อมเปิด 6 สาขาในไทย เพื่อสร้างประสบการณ์สนุกสนาน และเพลิดเพลินจากการเลือกช็อปปิงสินค้าที่หน้าร้าน เปิดโอกาสให้ลูกค้าได้ลองถือสินค้าจริงๆ และลองแมตช์สินค้ากับสไตล์ของตัวเอง ได้ที่ ร้านแฟลกชิปสโตร์ที่ The Market Bangkok ชั้น 1, เซ็นทรัลเวิลด์, เซนทรัลลาดพร้าว, ศูนย์การค้าเมกาบางนา และ เซ็ลทรัลแจ้งวัฒนะ รวมถึงช่องทางออนไลน์ที่พร้อมตอบโจทย์สาวไทยให้ได้สนุกกับการแต่งตัวเหมือนเหล่าไอคอนคนโปรด