เจย์ สเปนเซอร์ ย้อนภาพแต่งงาน จูบภรรยาอย่างดูดดื่ม

“เจย์ สเปนเซอร์” โพสต์ภาพจูบภรรยา “เปิล จริยดี” อย่างดูดดื่มระหว่างเข้าสู่พิธีวิวาห์เมื่อ 14 ปีที่แล้ว เพื่อตอกย้ำความทรงจำและความรักที่มีให้กันตลอด 14 ปี พร้อมกับข้อความว่า “14 years in a blink of an eye” หรือ “14 ปีผ่านไปเร็วเหลือเกิน” ด้านภรรยาก็ไม่น้อยหน้า โพสต์ภาพขณะเดินจูงมือกันเข้าสู่สถานที่จัดงานแต่งงานที่ปรารถนาวนาลัย พร้อมกับข้อความว่า “วันนี้…. 14 ปีที่แล้ว” #ที่ที่เต็มไปด้วยความรัก #วันฉลองครบรอบแต่งงาน จนมีเพื่อนพ้องน้องในโซเชียลมีเดียเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างคึกคักราวกับงานแต่งงานเพิ่งจัดไปยังไงยังงั้น!
ปัจจุบันทั้งเจย์และเปิลมีลูกด้วยกันสองคน ได้แก่ ลูกชายคนโต ชื่อน้องเจค และลูกสาวคนเล็กชื่อ น้องจาญา โดยทั้งคู่ทำ Woof Pack Projects ที่เป็นมากกว่าพื้นที่สร้างสรรค์ แต่ยังเป็นจุดศูนย์กลางเพื่อให้เยาวชน ศิลปิน และเพื่อนบ้านในพื้นที่มารวมตัวกันเพื่อเรียนรู้ ผ่านโปรเจกต์ START at Woof Pack
Cr.jayspencer, plespencer