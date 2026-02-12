ชวนช้อปฉลองตรุษจีน “เฮง เฮง ทั้งปี ช้อปดีลดีรับปีม้า” จัดเต็มสินค้ามงคล ครบจบที่เดียว

ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ผนึกกำลังพันธมิตรชั้นนำและบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน มอบประสบการณ์ช้อปปิ้งสุดพิเศษเสริมสิริมงคลครบทุกมิติด้วยข้อเสนอ “เฮง เฮง ทั้งปี ช้อปดีลดี รับปีม้า” กับแคมเปญ “The Great Chinese New Year 2026” ตอกย้ำความเป็นแลนด์มาร์กแห่งการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนอย่างยิ่งใหญ่ เติมโชคลาภรับทรัพย์ตลอดเทศกาล พร้อมคัดสรรของไหว้ตรุษจีน สินค้าระดับพรีเมียมอย่างพิถีพิถันครบทุกหมวดหมู่ และตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงรับศักราชใหม่ไปกับคอลเลกชันล่าสุดทั้ง แฟชั่น บิวตี้ เครื่องประดับ ของแต่งบ้าน รวมทั้งไอเทมสินค้ามงคลที่ “Chinese New Year Market” เพื่อให้เลือกช้อปรับความเฮงครบจบในที่เดียว ควบคู่ความสนุกกับไฮไลต์กิจกรรมและการตกแต่งบรรยากาศธีมตรุษจีน ถ่ายทอดความหมายของพลังม้าไฟในฐานะสัญลักษณ์แห่งความมุ่งมั่น และการก้าวหน้า เพื่อเริ่มศักราชใหม่อย่างมั่นใจในทุกมิติ ที่ห้างเซ็นทรัลทุกสาขาทั่วประเทศและช่องทางออนไลน์ ตั้งแต่ วันที่ 30 มกราคม 2569 – วันที่ 1 มีนาคม 2569
ข้อเสนอพิเศษ เฮง เฮง ทั้งปี ช้อปดีลดีรับปีม้า สินค้า Chinese New Year Collection ลดสูงสุด 30% พร้อมสิทธิประโยชน์จากคูปองส่วนลด และบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ รวมสูงสุด 50% ตั้งแต่ วันที่ 30 ม.ค.–1 มี.ค. 69
+ รวมสินค้าแบรนด์ดัง Chinese New Year Collection พบกับแบรนด์ชั้นนำครบทั้งสายบิวตี้และแฟชั่น เสื้อผ้าคอลเล็คชั่นตรุษจีนที่มีจำหน่ายเฉพาะที่เซ็นทรัล (only @central) Defry 01, Lolita, Simplicity, Expressions, Estimate กลุ่มบิวตี้ พบกับ Clarins, CLÉ DE PEAU BEAUTÉ, Shiseido, SK-II และ Sulwhasoo ขณะที่กลุ่มแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ จัดเต็ม ทั้งเสื้อผ้า และสปอร์ตแฟชั่น อาทิ ADIDAS, AIMER, EVISU, GQ, G2000, JOHN HERTY, MAJE, NIKE, SANDRO, TOMMY HILFIGER, TORY BURCH, WACAY, VIVIENNE WESTWOOD, สำหรับแอกเซสซอรีพบกับแบรนด์ Gold Master, ORIS, Prima รวมทั้งกระเป๋าจากแบรนด์ CHATO STUDIO, LONGCHAMP, OSOI พร้อมเติมเต็มสำหรับครอบครัวด้วยแบรนด์ BabyBjörn, Mamas & Papas และของเล่น LEGO ให้ช้อปได้ครบในที่เดียว
+ ลดเพิ่ม 12.5% เมื่อใช้คะแนน เดอะวัน และ รับสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตชั้นนำ
+ รับคูปองแทนเงินสด และเครดิตเงินคืนจากบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน เมื่อช้อปครบตามเงื่อนไข
+ รับบัตรของขวัญเซ็นทรัล มูลค่า 1,500 บาท เมื่อจ่ายผ่านบัตรมาสเตอร์การ์ด ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป
+ รับฟรี ของสมนาคุณ Heng Heng In love Chinese New Year Collection
1) ซองอั่งเปา Chinese New Year Collection 1 เซ็ต (4 ซอง) เมื่อช้อปครบ 3,000 บาทขึ้นไปต่อวัน
2) Shopping Cart มูลค่า 990 บาท เมื่อช้อปครบ 20,000 บาทขึ้นไปต่อวัน พิเศษสำหรับลูกค้าบัตรเครดิตเซ็นทรัลเดอะวัน ช้อปครบ 17,000 บาทขึ้นไปต่อวัน (จำนวนจำกัด โปรดตรวจสอบเงื่อนไข ณ จุดขาย)
+ สนุกกับกิจกรรม Central Golden Ticket ใบเสร็จมีค่า ลุ้น จี้ทองคำแท้ 96.5% พร้อม คูปองส่วนลด และ ของรางวัลอื่นๆ รวมมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท ที่ห้างเซ็นทรัลทุกสาขา เมื่อช้อปครบ 5,000 บาทขึ้นไป รับ 1 สิทธิ์ จับ Lucky Draw ลุ้นรางวัล เฉพาะวันที่ 16 ก.พ.–17 ก.พ. 69
+ โปรโมชันพิเศษ ช้อป เซ็นทรัล ดี มีคืน เพิ่ม รับคูปองจากห้างฯ คูปองพิเศษเพิ่ม และเครดิตเงินคืนจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการรวมสูงสุด 18%* วันที่16 ม.ค.–28 ก.พ. 69 ที่ห้างเซ็นทรัลทุกสาขา
+ ช้อป เฮง เฮงกับ Power Buy รับคูปองจากแบรนด์ดังรวมมูลค่ากว่า 90,000 บาท, ผ่อน 0% เฉพาะสินค้าและ บัตรเครดิตที่ร่วมรายการ, รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 40,000 บาท เมื่อผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ และรับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 25% เมื่อแลกคะแนน The 1 และคะแนนบัตรเครดิตที่ร่วมรายการตามเงื่อนไข ตั้งแต่ วันที่ 5 ก.พ.–4 มี.ค. 69 ที่ Power Buy สาขาเซ็นทรัลชิดลม
+ Tops จัดกิจกรรมเชิดสิงโต จำนวน 2 สาขา Tops สาขาเซ็นทรัลชิดลม วันที่ 16 ก.พ. 69 เวลา 14.00–18.00 น., สาขาเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ วันที่ 12 ก.พ. 69 เวลา 9.00–12.00 น. และแจกส้ม 30 สาขา วันที่ 17 ก.พ. 69 พร้อมแจก 3 เฮง: เฮง 1 รับคูปองลดสูงสุด 15% เมื่อช้อปครบตามเงื่อนไข ระยะเวลาใช้คูปองตั้งแต่วันที่ 21 ม.ค.–17 ก.พ.69, เฮง 2 แลกคะแนน The 1 เท่ายอดซื้อ รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 20% เฮง 3 รับ/แลกคะแนน เพื่อรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20% จากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด
+ Supersports ลดสูงสุด 25% พร้อมลุ้นรับอั่งเปาส่วนลดสูงสุด 388 บาท เมื่อช้อปครบ 1,000 บาทขึ้นไป และพิเศษสมาชิก The 1 รับส่วนลดเพิ่มบน The 1 App ตั้งแต่วันที่ 26 ม.ค.–22 ก.พ. 69 ที่ร้าน Supersports ทุกสาขา
+ B2S จัดเวิร์กช็อปถักเชือกมงคลจีน วันที่ 14–15 ก.พ.69 ที่ B2S ห้างเซ็นทรัลชิดลม และเฮง เฮง รับตรุษจีนทั้งปี คุ้ม 3 เด้ง ที่ร้าน B2S ทุกสาขา: รับอั่งเปาพิเศษ ทุกวันจันทร์–ศุกร์ ช้อป 100 บาท รับคูปอง 50 บาทใช้ครั้งถัดไปเมื่อช้อป 500 บาทต่อใบเสร็จ, รับคะแนน The 1 พิเศษ On Top สูงสุด 500 คะแนน ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.–28 ก.พ.69 และ รับฟรีสติกเกอร์ Chinese เมื่อช้อปครบ 350 บาท ตั้งแต่วันที่ 16 ก.พ.–22 ก.พ.69
กิจกรรมและสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก CENFINITY ตลอดเทศกาลตรุษจีน
+ รับความเฮงพาสมาชิกไหว้ศาลหลักเมือง ร่วมพิธีสวดนพเคราะห์ เสริมสิริมงคล รวมทั้งได้ร่วมกิจกรรม Exclusive Workshop ชงชา Oolong Tea Expedition
+ รับคูปองพิเศษ 300 บาท สำหรับช้อปขั้นต่ำ 5,000 บาทรับทันทีเซ็ตซองอั่งเปาเมื่อมียอดช้อป
+ ช้อปครบ 50,000 บาท ที่ Luxe Galerie หรือ Central Embassy รับ Santa Maria Novella Room Fragrance Diffuser มูลค่า 4,300 บาท (60 สิทธิ์)
+ 3 ท่านแรกที่ช้อปครบ 100,000 รับเพิ่ม Afternoon Tea สำหรับ 2 ท่าน ที่ Park Hyatt ตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ.–17 ก.พ.69
พิเศษกิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วโลก ที่ห้างเซ็นทรัล แอท เซ็นทรัลเวิลด์ และ เซ็นทรัลชิดลม ชวนนักท่องเที่ยวจาก ทั่วโลกมาสัมผัสเสน่ห์ตรุษจีนเสริมสิริมงคลในไทย ทั้งการเสี่ยง เซียมซียักษ์ สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเพียงช้อป ที่ห้างเซ็นทรัล ครบขั้นต่ำ 2,888 บาท รับสิทธิ์ลุ้นรางวัล 1 สิทธิ์ ชิงรางวัลใหญ่ ทองคำ 24K พร้อมของรางวัลพรีเมียมอื่น ๆ จากห้างเซ็นทรัลและพาร์ทเนอร์ อาทิ บัตรของขวัญรับประทานอาหาร เซ็ตเป็ดปักกิ่ง และอื่นๆ กว่า 25 รางวัล จาก โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์, บัตรของขวัญ จาก KFC จำนวน 108 รางวัล ตั้งแต่ วันที่ 6 ก.พ.–22 ก.พ. 69 และเก็บภาพเช็กอิน ซุ้มตรุษจีน ตั้งแต่วันที่ 2 ก.พ.–1 มี.ค. 69 สำหรับสมาชิก The 1 Expat เมื่อมียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 7,000 บาท รับคูปองเงินสด 500 บาท ณ สาขาที่ร่วมรายการ ตั้งแต่ วันที่ 30 ม.ค.–1 มี.ค. 69
+ สิทธิพิเศษจากพาร์ทเนอร์ให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีนและต่างชาติ รับโปรโมชั่น (ส่วนลด) พิเศษ เพียงใช้จ่ายที่ห้างเซ็นทรัลผ่านพาร์ทเนอร์ที่ร่วมรายการ ได้แก่ Alipay, WeChat Pay, UnionPay และ ธนาคาร Agricultural Bank of China
+ ห้างเซ็นทรัลมอบสิทธิพิเศษ Tourist Welcome Privileges สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ใช้ซิม AIS และมอบสิทธิพิเศษเล่นกิจกรรมเสี่ยงเซียมซียักษ์ฟรีอีก 1 สิทธิ์สำหรับลูกค้า Bailian Group กลุ่มห้างสรรพสินค้าชั้นนำของจีน
+ Festive Gift เพียงรีวิว หรือ เช็คอิน ห้างเซ็นทรัล ห้างโรบินสันสาขาที่ร่วมรายการ บนแพลตฟอร์มที่กำหนด รับฟรี “Chidlom Limited Edition Slide Balm” หรือ “Central Limited Edition Slide Balm” หรือ “Robinson Limited Edition Slide Balm” ตั้งแต่วันที่ 6 ก.พ.–28 ก.พ. 69 ห้างเซ็นทรัล แอท เซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัลชิดลม, เซ็นทรัลพัทยา, เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่, เซ็นทรัลฟอเรสต้าภูเก็ต, เซ็นทรัลป่าตอง, เซ็นทรัลพระราม9, โรบินสันสุขุมวิท, โรบินสันจังซีลอน
ร่วมเฉลิมฉลองตรุษจีนกับแคมเปญ “The Great Chinese New Year 2026” พร้อมรับข้อเสนอพิเศษตลอดแคมเปญได้ที่ ห้างเซ็นทรัลทุกสาขาทั่วประเทศ และช่องทางออนไลน์ของเซ็นทรัล ตั้งแต่วันที่ 30 ม.ค.–1 มี.ค. 69 ร่วมทั้งช้อปง่ายทุกที่ ทุกเวลาผ่านช่องทางช้อปปิ้งสุดพิเศษทั้งเว็บไซต์ www.central.co.th, Central App, Central Chat & Shop ช้อปและแชตผ่านไลน์ @Centralofficial รวมถึงช้อปผ่านเฟซบุ๊กเพจและอินบ็อกซ์ของ Facebook page: Central Department Store