Burberry Her Parfum น้ำหอมกลิ่นใหม่ นิยามอิสรภาพของหญิงสาวในแบบ Olivia Dean

Burberry Beauty (เบอร์เบอรี่ บิวตี้) ภูมิใจนำเสนอ Burberry Her Parfum น้ำหอมกลิ่นใหม่จากไลน์น้ำหอมยอดนิยมตลอดกาล “Burberry Her” พร้อมแต่งตั้ง Olivia Dean นักร้อง–นักแต่งเพลงชาวอังกฤษ ขึ้นแท่นเป็นตัวแทนภาพลักษณ์ใหม่ของน้ำหอมสำหรับผู้หญิงกลิ่นใหม่ล่าสุดนี้
ท่ามกลางฉากหลังของกรุงลอนดอน ตั้งแต่ภูมิทัศน์ของเมืองอันมีชีวิตชีวาไปจนถึงท้องฟ้าผืนกว้างที่ทอดยาวเหนือสวนเขียวขจีวิดิโอแคมเปญได้เผยเสน่ห์และมุมมองอันน่าหลงใหลของ Olivia Dean ขณะที่เธอได้ถ่ายทอดแรงบันดาลใจจากฝูงนกสตาร์ลิงอันเป็นเอกลักษณ์ของมหานครลอนดอน ผ่านการเคลื่อนไหวที่สอดประสานกับท่วงท่าอันซับซ้อนของฝูงนก ถ่ายทอดพลังและจังหวะที่มีชีวิตชีวาอย่างงดงาม
“มันคือความรู้สึกของการได้ลอยอยู่บนท้องฟ้าและเป็นอิสระอย่างแท้จริง" Dean กล่าว โดยเธอยังเป็นผู้แต่งซาวด์แทร็กของแคมเปญนี้ “ซึ่งถ่ายทอดอารมณ์ของการโบยบินเหนือทุกสิ่ง และความรู้สึก…ที่ราวกับไม่มีอะไรมาสัมผัสหรือจำกัดได้”
ด้วยแนวดนตรีอันเป็นเอกลักษณ์ของ Dean ที่ทั้งชวนให้ย้อนนึกถึงอดีตและร่วมสมัยในเวลาเดียวกัน เป็นส่วนตัว ลึกลับ แต่เข้าถึงได้อย่างเป็นธรรมชาติ จึงสะท้อนตัวตนของกลิ่นหอมอันโดดเด่นของ Her Parfum ได้อย่างลงตัว ผลงานที่เข้มข้นที่สุดในตระกูลน้ำหอม Burberry Her
แรงบันดาลใจของกลิ่นหอมแห่งอิสรภาพ (THE FRAGRANCE INSPIRATION) ความตื่นเต้นของท้องฟ้าที่เปิดกว้าง ความสุขของการได้แสดงตัวตนที่แท้จริง พลังของการเลือกเดินบนเส้นทางของตัวเอง ความกล้าหาญและเปี่ยมด้วยความสง่างาม
Burberry Her Parfum เป็นน้ำหอมแนวกูร์มองด์ที่ให้ความรู้สึกฟรุตตี้แต่ลุ่มลึก ที่เปิดกลิ่นด้วยเชอร์รีอันนุ่มละมุน ตามมาด้วยกลิ่นของแอมเบอร์อันอบอุ่น และปิดท้ายด้วยวานิลลาที่อบอวลอย่างหรูหราและสง่างาม มอบกลิ่นอายที่ซับซ้อนและเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ดูน่าค้นหา
“เชอร์รีทำให้ฉันนึกถึงต้นซากุระในลอนดอนช่วงฤดูใบไม้ผลิ เมื่อบรรยากาศรอบ ๆ กลายเป็นสีชมพู” Dean กล่าว “มันให้ความรู้สึกว่าฤดูใบไม้ผลิมาถึงแล้ว และฉันก็ตื่นเต้นกับมันมาก”
องค์ประกอบของกลิ่นอันซับซ้อนและน่าหลงไหล (THE OLFACTIVE PYRAMID)
Top notes: เชอร์รี, ลูกแพร์
Heart notes: แอมเบอร์แอคคอร์ด, ฟรีเซียแอคคอร์ด, วิปครีมแอคคอร์ด, น้ำมันแพตชูลี
Base notes: วานิลลาแอ็บโซลูต, มอส, มัสก์
การออกแบบขวดที่สะท้อนจิตวิญญาณอันสง่างาม (THE BOTTLE DESIGN)
งานออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Burberry Her อันเป็นเอกลักษณ์ ได้รับแรงบันดาลใจจากความเข้มข้นของกลิ่นหอม ถูกถ่ายทอดผ่านขวดแก้วสีชมพูเข้มแบบทึบพร้อมผิวสัมผัสแบบด้าน เสริมความสง่างามด้วยบรรจุภัณฑ์ด้านนอกที่ประดับด้วยริบบิ้นสีชมพูพลิ้วไหว
ตระกูลน้ำหอม BURBERRY HER ทั้ง 5 กลิ่น
Burberry Her Parfum
Burberry Her Eau de Parfum Elixir
Burberry Her Eau de Parfum Intense
Burberry Her Eau de Parfum
Burberry Her Eau de Toilette
Burberry Her Parfum วางจำหน่ายในขนาด 30 ml, 50 ml และ 100 ml ในราคา 4,170 บาท, 5,790 บาท และ 8,080 บาท ณ เคาน์เตอร์ Burberry Beauty Siam Paragon ชั้น M, EMSPHERE ชั้น M, เซ็นทรัล ลาดพร้าว ชั้น 1, เซ็นทรัลชิดลม ชั้น G, เมกาบางนา ชั้น 1, เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ ชั้น 1, เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า ชั้น 1 และห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไป