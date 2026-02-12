เติมทุกโมเมนต์ความเลิฟ ครบทั้ง ช้อป ชิม แชะ เช็กอิน ที่โรบินสันไลฟ์สไตล์

ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ตอกย้ำบทบาทการเป็น “Central to Life” ศูนย์กลางชีวิตของทุกคนในทุกวันและทุกเทศกาลสำคัญ ชวนมาบอกรักกับเทศกาลวาเลนไทน์ผ่านกิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้นทุกสาขาทั่วประเทศ ตลอด ก.พ. 69 นี้ เนรมิตศูนย์การค้าให้กลายเป็นพื้นที่แห่งความรักและความอบอุ่น ถ่ายทอดบรรยากาศแห่งการส่งต่อความรักในทุกรูปแบบ ทั้งการใช้เวลาร่วมกัน การช้อปปิ้ง การรับประทานอาหาร และกิจกรรมรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างความทรงจำดีอันสุดประทับใจ ร่วมกับคนพิเศษ คู่รัก ครอบครัว หรือกลุ่มเพื่อน เพื่อยกระดับการเป็น The Landmark of Your City โดยการมุ่งเน้นการเป็นหมุดหมายแห่งวัฒนธรรมและการเฉลิมฉลองหรือ “A Landmark of Festive & Culture” จุดหมายของส่งมอบประสบการณ์พิเศษที่เชื่อมโยงผู้คนเข้ากับทุกโมเมนต์สำคัญของชีวิต
เติมเต็มทุกโมเมนต์ความเลิฟ สร้างแลนด์มาร์กถ่ายรูปกับ Wall of Love Moments และกิจกรรมพิเศษทั่วประเทศ
โรบินสันไลฟ์สไตล์ ถ่ายทอดบรรยากาศแห่งในเดือนแห่งความรัก ด้วยการออกแบบและตกแต่งพื้นที่ศูนย์การค้าฯ ทั้งภายในและภายนอกให้เต็มไปด้วยกลิ่นอายความโรแมนติก เนรมิตจุดถ่ายภาพและมุมเช็กอินสุดพิเศษอย่าง Wall of Love Moments ที่โดดเด่นด้วยลูกโป่งหัวใจยักษ์ แบ็กดรอปธีมวาเลนไทน์ และสติกเกอร์ลวดลายน่ารักสุดเก๋ทั่วกำแพงและทางเดิน สร้างสรรค์เป็นมุมแห่งไอเดียสำหรับการถ่ายภาพ แชร์โมเมนต์ และสร้างคอนเทนต์ในสไตล์ของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นคู่รัก ครอบครัว หรือกลุ่มเพื่อน ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของเหล่าครีเอเตอร์ และทุกคู่พิเศษที่มองหาสถานที่สวย ๆ สำหรับการเช็กอินในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์นี้
นอกจากนี้ โรบินสันไลฟ์สไตล์ในทุกสาขายังจัดกิจกรรมและอิเวนต์ต้อนรับวาเลนไทน์อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกความสนใจและไลฟ์สไตล์ของคู่รักและครอบครัว มอบประสบการณ์แห่งความรักที่แตกต่างและน่าประทับใจในทุกสาขาทั่วประเทศ อาทิ
- งานจดทะเบียนสมรสในบรรยากาศแสนอบอุ่น ที่สาขา สระบุรี ฉะเชิงเทรา บ้านฉาง และกำแพงเพชร
- งาน Art Of Love โชว์ศิลป์ จากนักเรียนชาติพันธ์จากมูลนิธิซาทูเหล่ และศิลปิน ที่สาขาแม่สอด
- งาน Wedding Fair และ Wedding Planner 2026 ที่สาขา ตรัง
- งาน Valentine’s Fashion Show ที่สาขา ศรีสมาน และมุกดาหาร
- กิจกรรม Beauty of the Bride การประกวดแต่งหน้าเจ้าสาว ที่สาขา สระบุรี
- กิจกรรม Love Quiz เกมทายใจรู้ใจคู่รัก ที่สาขา ลพบุรี และฉะเชิงเทรา
- กิจกรรม In Love Workshop ของที่ระลึกสุดน่ารัก ที่สาขาสุวรรณภูมิ และสมุทรปราการ
- กิจกรรมแต่งกายคอสเพลย์เอาใจคู่รัก ที่สาขา ฉลอง
- เสริมสีสันด้วยการแสดงดนตรีสด การประกวดร้องเพลง และขบวนแห่สุดอบอุ่นในหลายสาขา อาทิ กำแพงเพชร สุพรรณบุรี บ้านฉาง ชลบุรี บ่อวิน สกลนคร ร้อยเอ็ด และราชบุรี เป็นต้น
ช้อปเติมความหวาน มอบความสุขให้คนพิเศษตลอดเทศกาลวาเลนไทน์
โรบินสันไลฟ์สไตล์ ชวนคู่รักและคนพิเศษมาเติมเต็มความสุขผ่านประสบการณ์การช้อปปิ้งในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ กับตลาดนัดและบูธกิจกรรมที่รวบรวมสินค้าไลฟ์สไตล์ ของขวัญแทนใจ และไอเทมเติมความหวานไว้อย่างครบครัน พร้อมโปรโมชันสุดพิเศษ เพียงช้อปครบตามเงื่อนไขที่แต่ละศูนย์การค้าฯ กำหนด รับสิทธิ์ลุ้นรับของขวัญและรางวัลสุดพิเศษมากมาย อาทิ บัตรที่พัก The Vista Pool Villa มูลค่า 3,990 บาท, บัตรชมภาพยนตร์, ช่อดอกไม้, ตุ๊กตาหมี และของขวัญอีกหลากหลายรายการ และพลาดไม่ได้! กับการเพิ่มสีสันให้การช้อปปิ้งด้วยกิจกรรมออกบูธจำหน่ายสินค้าและเกมหมุนวงล้อคู่รักท่ามกลางบรรยากาศดนตรีสด ที่สาขาเพชรบุรี และงาน Valentine’s Wine & Craft ครั้งที่ 3 ที่สาขาสุรินทร์ ให้ทุกการใช้จ่ายในช่วงวาเลนไทน์กลายเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขและความทรงจำดี ๆ ที่ได้แชร์ร่วมกัน
สุดฟินกับทุกรสชาติความอร่อย ฉลองโมเมนต์แห่งความรักในเทศกาลวาเลนไทน์
ในช่วงเดือนแห่งความรักนี้ ขอเชิญทุกคู่รักและครอบครัวมาสร้างช่วงเวลาแห่งความสุขร่วมกันผ่านประสบการณ์การรับประทานอาหารในบรรยากาศแสนอบอุ่น กับร้านอาหารหลากหลายสไตล์ที่ทุกคนชื่นชอบ พร้อมเป็นพื้นที่ที่เชื่อมโยงทุกความสัมพันธ์ ให้ทุกมื้ออาหารในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์กลายเป็นช่วงเวลาแห่งความรัก ความอบอุ่น และความทรงจำที่มีคุณค่า และรับโปรโมชันสุดคุ้มที่ออกแบบมาเพื่อคนพิเศษเช่นคุณและคนที่คุณรัก อาทิ
- Food Haven ศูนย์รวมร้านอาหารระดับตำนานในพื้นที่ไปจนถึงร้านอาหารยอดนิยมระดับประเทศ มาพร้อมกับโปรโมชัน Valentine’s Disney Cup Day เมื่อซื้อบัตรศูนย์อาหาร 100 บาท รับสิทธิ์แลกซื้อแก้วลายดิสนีย์ รุ่นลิมิเต็ด ได้ในราคา 49 บาท พร้อมรับน้ำอัดลมแบบรีฟีลได้ 3 ครั้ง สำหรับลูกค้าที่ต้องการซื้อแก้วดิสนีย์ยกแพ็ค 4 ใบ สามารถซื้อได้ในราคาเพียง 99 บาท
- ร้านอาหารฮิตติดกระแส ที่พร้อมเติมเต็มมื้อพิเศษให้กลายเป็นโมเมนต์น่าจดจำ อาทิ
+ Shinkanzen Sushi ที่จัดเตรียมเมนูพิเศษช่วงวาเลนไทน์ อย่าง ข้าวหน้าทะเลรวมพรีเมี่ยม 189 บาท, ข้าวด้งทะเลรวมภูเขาไฟ 169 บาท และข้าวหน้าปูซูไวหน้าล้น 199 บาท ปูซูไวซอสมันปู Hand Roll 49 บาท และ ซูชิกุ้งหวานอามะเอบิ 20 บาท ระหว่างวันที่ 9 ก.พ. 69 - 31 มี.ค. 69
+ Chester ไม่น้อยหน้า จัดเตรียมโปรโมชันและเมนูพิเศษมากหลากหลาย อาทิ ชุด The Lover ประกอบด้วย ข้าวไก่เผ็ดเชสเตอร์ 1 ที่, ข้าวไก่กรอบซอสน้ำปลา 1 ที่, นักเก็ตไก่ 4 ชิ้น, เฟรนช์ฟรายส์ (M) และโค้ก ขนาด 16 ออนซ์ 2 แก้ว พิเศษเพียง 299 บาท จากปกติ 380 บาท ระหว่างวันที่ 1 ก.พ. 69 – 28 ก.พ. 69
+ The Pizza Company มอบโปรโมชันแด่เธอที่รักให้ล้นพิเศษทุกหน้า เริ่มต้น 139 บาท จากปกติ 219 บาท ระหว่างวันที่ 15 ม.ค. 69 – 20 พ.ค. 69 และโปรฯ สองรักไม่ไหว ขอสองถาดละกัน เมื่อซื้อ 2 ถาด ลด 40% เริ่มต้น 379 บาท ระหว่างวันที่ 25 ธ.ค. 68 – 16 ก.พ. 69
+ Pizza Hut มาพร้อมกับโปรโมชันซื้อพี่ฮัท แถมน้องฮัท เมื่อซื้อเพรทซ่า หรือพิซซ่าขอบสเปเชียล หรือพิซซ่านาโปลี รับฟรีพิซซ่าแป้งหนานุ่มหรือบางกรอบ ราคาเริ่มต้น 329 บาท จากปกติ 628 บาท ระหว่างวันที่ 22 ม.ค. 69 – 16 ก.พ. 69
+ Bonchon จัดเตรียมกิมมิกเก๋ๆ เอาใจคู่รักด้วย Bonchon Chicken Bouquet ช่อหมีไก่บอนชอน ปีกบนไก่บอนชอน 3 ชิ้นถูกจัดเป็นช่อ พร้อมตุ๊กตาหมีขนปุย 1 ตัว สามารถถอดออกเป็นพวงกุญแจได้ ราคา 259 บาท ระหว่างวันที่ 9 ก.พ. 69 - 15 ก.พ. 69 หรือจนกว่าสินค้าจะหมด ส่วนคนโสด บอนชอนมีโปรโมชันแจกฟรี หมวกผ้าห่มต้าวไก่บอนชอน เมื่อทานอาหารที่ร้านบอนชอนครบ 1,500 บาทขึ้นไป หรือซื้อในราคา 499 บาท ระหว่างวันที่ 1 ก.พ. 69 - 30 เม.ย. 69 หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
+ ไม่เพียงเท่านี้ ยังมีขบวนร้านอาหารอีกมากมาย ที่พร้อมรอต้อนรับคู่รักและครอบครัว อาทิ Sushiro, La Meow, โบนัสสุกี้, สุกี้ตี๋น้อย, โอ้กะจู๋, Boon Tong Kee, แหลมเจริญ, MK Restaurants, Ssamthing Together, ตำมั่ว, ลาวญวน, ครัวเมืองเว้, Yayoi Restaurant, Santa Fe Happy Steak, KFC, The Pizza Company, Sizzler, Bar B Q Plaza, On The Table, ZEN Restaurant, AKA Yakiniku, Shabushi, Hachiban Ramen, Sukishi, Fuji Japanese Restaurant, Ootoya, ก๋วยเตี๋ยวเรือพระนคร และ Salad Factory เป็นต้น
- เติมความหวานสุดฟินไปกับคาเฟ่และร้านขนมหวาน ที่ถูกใจทุกคนไม่ว่าจะเป็นการนั่งทานอาหาร พูดคุย หรือแบ่งปันช่วงเวลาดี ๆ ร่วมกัน เติมความหวานให้ฉ่ำใจไปกับโปรโมชันฟินๆ เช่น
+ นำทีมโดย โปรสุดฟินจาก Auntie Anne’s กับเซ็ตเพรทเซล สติกซ์ (รสชาติใดก็ได้) สตรอว์เบอร์รี่ เลมอนเนด (16 ออนซ์) และสตรอว์เบอร์รี่ ชีสดิป ราคาพิเศษ 99 บาท จากปกติ 142 บาท ตั้งแต่วันที่ 9 ก.พ. 69 - 28 ก.พ. 69
+ ตามมาด้วย Dairy Queen ที่เตรียมเมนูวาลนไทน์อย่าง บลิซซาร์ด® เท็ดดี้ วาเลนไทน์ บลิซซาร์ด® เนื้อเนียนอร่อย เสิร์ฟพร้อมตุ๊กตาน้ำตาลรูปหมี และ วิปครีมสีชมพูนัวนม เฉพาะไซซ์ S ราคาเพียง 69 บาท และอะเมซิ่ง ซันเด เท็ดดี้ วาเลนไทน์ ซอฟต์เสิร์ฟเนื้อเนียน บนวาฟเฟิลกรุบกรอบ ตัดรสเปรี้ยวด้วยซอสสตรอว์เบอร์รี เสิร์ฟพร้อมตุ๊กตาน้ำตาลรูปหมี และ วิปครีมสีชมพูนัวนม ราคาเพียง 79 บาท ตั้งแต่วันนี้ - 28 ก.พ. 69
+ Swensen’s เตรียมเมนูพิเศษอย่าง Sweet Valentine Cake Collection ไอศกรีมเค้กดับเบิ้ล เลิฟ วาเลนไทน์ 2 ชั้น ขนาด 1.5 ปอนด์ พิเศษทุกออเดอร์ รับกล่องเค้กลายลิมิเต็ด ระหว่างวันที่ 31 ม.ค. 69 – 15 ก.พ. 69 และชวนทุกคนมาบอกความในใจผ่านไอศกรีมควอท รับฟรี Quart Sleeve มีให้เลือกถึง 4 แบบ พิเศษสำหรับสมาชิกสเวนเซ่นส์ ซื้อ 2 ควอท เพียง 469 บาท จากปกติ 738 บาท ระหว่างวันที่ 4 ก.พ. 69 – 15 ก.พ. 69
+ นอกจากนี้ยังมีกองทัพร้านขนม และคาเฟ่ อย่าง CHAGEE, Boost Juice, Swensen’s, After You, Paris Mikki, WWA Portal, The Chocolate Factory, KOI Thé, Café Amazon, Mister Donut & Arigato, Potato Corner, S&P, Kamu, Mixue, Yoguruto, Bread Talk, Bonjour, Olino Crepe & Tea, Zenfri และ Bake A Wish เป็นต้น
ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลวาเลนไทน์และสร้างความทรงจำแสนพิเศษไปด้วยกันที่ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ทุกสาขาทั่วประเทศ ซึ่งพร้อมเติมเต็มบรรยากาศแห่งความรักผ่านกิจกรรม ประสบการณ์ การช้อปปิ้ง และร้านอาหารที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ตลอดช่วงเทศกาล ให้ทุกการบอกรักเต็มไปด้วยความหมายและความอบอุ่น ไม่ว่าจะเป็นคู่รัก ครอบครัว หรือกลุ่มเพื่อน ตอกย้ำการเป็น “A Landmark of Festive & Culture” จุดหมายปลายทางของการเฉลิมฉลองและส่งมอบประสบการณ์พิเศษที่เชื่อมโยงผู้คนเข้ากับทุกโมเมนต์สำคัญของชีวิต
ติดตามข้อมูลข่าวสาร โปรโมชัน และอิเวนต์ใหม่ๆ ของศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ผ่านทาง Facebook Page: Robinson Lifestyle