คนดังร่วมฉลองครบรอบ 10 ปี Miele Thailand แบรนด์เครื่องครัวและเครื่องใช้ไฟฟ้าระดับพรีเมียม

Miele (มีเลอ) แบรนด์เครื่องครัวและเครื่องใช้ไฟฟ้าระดับพรีเมียมจากประเทศเยอรมนี นำโดย รัฐกร โอฬารพันธุ์สกุล Country Manager แห่ง Miele Thailand จัดงานฉลองครบรอบ 10 ปีของการดำเนินธุรกิจในไทยอันเปี่ยมไปด้วยความหมาย ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงการเฉลิมฉลองวาระสำคัญของแบรนด์ แต่ยังเป็นการรวมตัวกันของเหล่าพันธมิตร แขกคนสำคัญ รวมไปถึงผู้คนที่เติบโตมาพร้อมกับ Miele Thailand ตลอดหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา ท่ามกลางบรรยากาศสุดเรียบหรูและอบอุ่นอันสะท้อนถึงตัวตนของแบรนด์ที่ใส่ใจในทุกรายละเอียด ณ Miele Lounge อาคารภิรัช ทาวเวอร์ @EmQuartier ชั้น 43 โดยมีเหล่าเซเลบริตี้ร่วมงาน อาทิ ณพาภรณ์ โพธิรัตนังกูร, วิภาดา โทณวณิก, ชนินทร์ สิริสันต์, ภาวิชญา ภาวิจิตร, ธริศร ธรณวิกรัย, ปิติภัทร บุรี, บดีพล จูตระกูล และ กนกอร หลิมกำเนิด
โดยหนึ่งในช่วงเวลาที่น่าประทับใจ คือการกล่าวสุนทรพจน์โดย ฯพณฯ ดร. แอ็นสท์ ว็อล์ฟกัง ไรเชิล เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย ซึ่งได้ถ่ายทอดมุมมองเกี่ยวกับคุณค่าของงานฝีมือเยอรมัน ความประณีต และความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประเทศเยอรมนีและประเทศไทย นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ดร. อักเซล คาห์นิล กรรมการบริหาร และ รัฐกร โอฬารพันธุ์สกุล ที่มาร่วมแบ่งปันเรื่องราวตลอดเส้นทาง 10 ปี พร้อมกล่าวขอบคุณพันธมิตรทางธุรกิจของแบรนด์ที่มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนและร่วมเดินทางกับ Miele Thailand มาโดยตลอด
ไฮไลท์ของงานอยู่ที่การมาเยือนของเชฟแฝดชื่อดังดีกรี 3 ดาวมิชลินอย่าง โธมัส และ แมทธิอัส ซูห์ริง ในฐานะ Friend of Miele ที่มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์พร้อมรังสรรค์เมนูอาหารคาวสุดพิเศษแบบ Live Cooking ให้ได้ชมกันอย่างใกล้ชิด ผ่านเครื่องครัวของ Miele จากนั้นเปลี่ยนมู้ดมาสัมผัสบรรยากาศวิวเมืองยามค่ำคืนบริเวณเอาท์ดอร์รูฟท็อปของ Miele Lounge เพื่อดื่มด่ำกับขนมหวานที่รังสรรค์อย่างประณีตโดย École Ducasse Nai Lert Bangkok Studio สถาบันศิลปะการทำอาหารระดับโลกที่สืบทอดปรัชญาและความเป็นเลิศด้านขนมหวานแบบฝรั่งเศส ภายใต้การก่อตั้งของเชฟระดับตำนาน Alain Ducasse ที่ถ่ายทอดความพิถีพิถัน ความสมดุลของรสชาติ และความงดงามในทุกรายละเอียด เติมเต็มบรรยากาศค่ำคืนแห่งการเฉลิมฉลองให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นด้วยค็อกเทลซิกเนเจอร์จาก ฟิลิป บิชอป มิกโซโลจิสต์ชื่อดังจาก BKK Social Club โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ ซึ่งได้รับรางวัลหนึ่งใน World’s 50 Best Bars สะท้อนรสนิยมและมาตรฐานระดับโลกที่ Miele ให้ความสำคัญ
เพราะทุกความสัมพันธ์มีความหมาย สำหรับ Miele การเลือกสิ่งที่ดีที่สุดไม่ใช่เพียงเรื่องของภาพลักษณ์ แต่คือการให้เกียรติคุณค่าความเชื่อใจ และความสัมพันธ์ในระยะยาว การเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปีในครั้งนี้ จึงเต็มเปี่ยมไปด้วยการเอาใจใส่อย่างพิถีพิถัน ตั้งแต่สถานที่ เชฟ เมนูอาหาร ไปจนถึงประสบการณ์ที่ถ่ายทอดออกมา นับเป็นช่วงเวลาแห่งความขอบคุณต่อทุกความเชื่อมั่น ทุกความร่วมมือ และทุกมิตรภาพ ที่หล่อหลอมการเดินทางของ Miele Thailand มาจนถึงปัจจุบัน และเมื่อก้าวสู่ทศวรรษถัดไป Miele ยังคงมุ่งมั่นไม่เพียงแค่ในความเป็นเลิศของผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่ยังยืนเคียงข้างลูกค้าและพันธมิตรด้วยการดูแลหลังการขายอย่างใส่ใจและการสนับสนุนในระยะยาวเพื่อก้าวต่อไปด้วยกัน ภายใต้ปรัชญาที่แบรนด์ยึดมั่นมากว่า 126 ปี อย่าง “Immer Besser หรือ Forever Better”