ภาพวาดกลางสวนกุหลาบ ที่ผลิบานในเทศกาล Bangkok Design Week 2026

เมื่อ “ปากคลองตลาด” ได้กลายเป็นศูนย์กลางแรงบันดาลใจด้านการออกแบบ–ศิลปะ ที่ซ่อนเสน่ห์และเรื่องราวในแง่มุมต่างๆ ไว้มากมาย ในครั้งนี้จึงเกิดการร่วมมือกันของร้าน FARM to TABLE Hideout ร้านไอศกรีมเจลาโต้ที่ซ่อนตัวอยู่ในอาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี สมัยรัชกาลที่ 5 และ วราวุฒิ แก้วเจริญ หรือ WoodyWind (วู้ดดี้วิน) จิตรกรวาดภาพแนวอิมเพรสชันนิสม์ ผู้ซึ่งมีความตั้งใจ จะวาดภาพ Art in the park สวนสาธารณะของเมืองต่างๆ ไปทั่วโลก ครั้งนี้ได้รับเชิญให้วาดภาพและจัดแสดง Mini Exhibition ในร้าน FARM to TABLE Hideout ที่งาน Bangkok Design Week 2026
สำหรับร้าน Farm to Table คือ ร้านไอศกรีมเจลาโต้ที่คัดสรรวัตถุดิบ คุณภาพเพื่อผลิตเป็นเจลาโต้อร่อยๆ มาตั้งแต่ปี 2010 ตัวร้านซ่อนตัวอยู่ในอาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่อายุกว่าร้อยปีสมัยรัชกาลที่ 5 ย่านปากคลองตลาด ทว่าครั้งนี้จะงดงามและผลิบานไปด้วยภาพวาดดอกกุหลาบที่สื่อถึงความรัก ความปรารถนาดี ผ่านการลงสีจากแสงในช่วงเวลาประทับใจในมุมมองของ WoodyWind
นอกจากนิทรรศการภาพวาดที่ร้าน Farm to Table Hideout คุณ WoodyWind ยังได้จัดแสดง Plein Air Painting วาดภาพสดๆ บริเวณริมน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา หน้าอาคารไปรสนียคาร พร้อมการบรรเลงดนตรีโดยสถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา โดยพื้นที่รอบๆ ยังจัดแสดงนิทรรศการในรูปแบบ Street Art, Pop-up Exhibition, City Walk & Run และ Flower Installation รวมถึงกิจกรรมสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ ที่นำเสนอ เล่าเรื่องราวของย่าน เรื่องของดอกไม้ เปรียบเป็น ‘สวนสร้างสรรค์กลางเมือง’ ที่ทุกคนเข้ามาสัมผัสและทำความรู้จักกับ ”ปากคลองตลาด“ ในมุมของคุณเอง
ความพิเศษของการ Plein Air Painting ในครั้งนี้ คือ การได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าชัชชาติ สิทธิพันธ์, ท่านรองผู้ว่าศานนท์ หวังสร้างบุญ และทีมกรุงเทพมหานครมา เข้าร่วมชมการวาดภาพ พร้อมแสดงความชื่นชมในผลงานศิลปะ Impressionism ชุดพิเศษ "เสน่ห์ของปากคลองตลาด" ของคุณวราวุฒิ แก้วเจริญ หรือ คุณ WoodyWind (วู้ดดี้วิน) ที่ช่วยสร้างปรากฏการณ์การรวมตัวของผู้คนทุกเจนเนอเรชั่นที่หลงใหลในดอกไม้ ศิลปะ ดนตรี การออกแบบ และเสน่ห์ของปากคลอง มารวมกันได้อย่างน่าประทับใจ
