ยลพระพักตร์พระธิดา ของเจ้าชายอับดุล มาทีน

เจ้าชายอับดุล มาทีน แห่งบรูไน เผยแพร่ภาพพระธิดาที่ประสูติกับ “เจ้าหญิงอานิชา รอสนาห์" พระชายา เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2026 ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นของบรูไน โดยมีพระนามว่า “ซาห์รา มาเรียม โบลเกียห์” (Zahra Mariam Bolkiah) พร้อมกันนี้เจ้าชายอับดุล มาทีน ยังโพสต์มีใจความว่า “อานิชา และข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งใจอย่างยิ่งต่อทีมงานที่ยอดเยี่ยมของโรงพยาบาล JPMC สำหรับการดูแลและสนับสนุนที่เหนือความคาดหมาย และขอขอบคุณทุกท่านสำหรับคำอวยพรที่ดีงาม
