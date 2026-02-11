SHISEIDO แต่งตั้ง LISA เป็น Global Ambassador สำหรับผลิตภัณฑ์ ULTIMUNE

SHISEIDO ภูมิใจต้อนรับศิลปินระดับโลก “LISA” ลลิษา มโนบาล เป็น Global Ambassador คนล่าสุด โดยลิซ่าจะเปิดตัวในแคมเปญแรกกับ SHISEIDO สำหรับ ULTIMUNE ไอคอนิกเซรั่มของแบรนด์ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความรักจากทั่วโลก และคว้ารางวัลความงามมากกว่า 331 รางวัล นับตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรกในปี 2014
LISA ศิลปินป๊อบระดับโลก นักแสดง และนักเต้น ผู้ได้รับการยกย่องจากทั่วโลกถึงการแสดงที่เปี่ยมไปด้วยพลังและความเป็นศิลปินอย่างแท้จริง ความมุ่งมั่นอย่างไม่หยุดยั้งในการพัฒนาและเติบโตในฐานะศิลปินสะท้อนถึงการทุ่มเทอย่างเต็มที่ เพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับแฟนๆ สอดคล้องอย่างลงตัวกับแก่นแท้ของแบรนด์ SHISEIDO และด้วยผิวที่ดูโกลว์เปล่งประกายอย่างเป็นเอกลักษณ์ LISA จึงถ่ายทอดคุณสมบัติและแนวคิดเบื้องหลังของ ULTIMUNE ได้อย่างสมบูรณ์แบบ - ความงามที่เปล่งประกายจากภายใน
