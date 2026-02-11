ส่องตี๋หนุ่มทายาทคนดังรับปีใหม่จีน!?

นับถอยหลังสู่วันตรุษจีน วันขึ้นปีใหม่ของจีนที่ปีนี้ตรงกับวันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ เป็นวันสำคัญที่เหล่าลูกหลานคนจีน จะได้รวมตัวกันพร้อมหน้าพร้อมตาทั้งครอบครัว เฉลิมฉลองการก้าวเข้าสู่ศักราชใหม่ วันนี้เซเลบออนไลน์จะพาคุณไปร่วมต้อนรับตรุษจีน ด้วยการส่องเหล่าทายาทลูกชายของตระกูลดังทั้งหลาย ที่เริ่มโตเป็นหนุ่มหล่อตี๋ แต่ละคนโปรไฟล์เลิศไม่แพ้กัน
ลูกชายคนเดียวของคุณแม่ยังแซ่บ “เอ๋ กัญญารัตน์” กับ ฉัตรชัย พลาดิศัย ที่ตอนนี้เติบใหญ่ตัวสูงโย่งเลยคุณแม่ไปไกล ด้วยความสูงราว 180 ซม. หนุ่ม “จัสติน พลาดิศัย” วัย 20 ปีที่จบไฮสกูลจาก King Edward's School ประเทศอังกฤษ ตอนนี้กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยเคนท์ ประเทศอังกฤษ
ตี๋คนต่อมา “ไอแซค-ชินดนัย อัครวงศ์วริศ” หนุ่มหล่อทายาทธุรกิจอุตสาหกรรมพลาสติกและอสังหาริมทรัพย์ ที่มีความสามารถหลากหลาย ทั้งการเรียนที่เก่งกาจ พูดได้ถึง 4 ภาษา ไทย อังกฤษ จีน เกาหลี เป็นอดีตศิษย์เก่าโรงเรียนนานาชาติ Harrow ก่อนจะไปศึกษาต่อที่อังกฤษจนจบปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัย King’s College London เมื่อปีที่ผ่านมา แถมยังเคยผ่านงานแสดงกับค่ายใหญ่อย่างช่อง 3 มาแล้ว
ลูกชายสุดที่รักของ “คุณแม่แบม จณิสตา” และ “คุณพ่อโบ๊ท-บุตรรัตย์ จรูญสมิทธิ์” อย่าง “น้องวินซ์-นราธิปพงศ์ จรูญสมิทธิ์” วัย 14 ปี ซึ่งกำลังแตกเนื้อหนุ่มและสูงไล่ทันคุณแม่แล้ว หนุ่มวินซ์เดินตามรอยพี่สาวเข้าสู่ลานน้ำแข็ง โดยน้องเวนิสเลือกเล่นสเก็ตลีลา และได้เข้าสู่กีฬาฟิกเกอร์สเก็ตชาติไทย ร่วมในซีเกมส์ที่ผ่านมา ส่วนน้องชายเลือกเล่นไอซ์ฮอกกี้
มาถึงหนุ่มที่กำลังมาแรงในวงการมอร์เตอร์สปอร์ต “นีโม่-จิรัฎฐ์ วรรณลักษณ์” นักแข่งวัย 20 ปี ทายาทตำนานรถแข่งของไทย ที่นอกจากจะหน้าตาดี สูงโปร่งเป็นขวัญใจสาวๆ แล้ว เขายังเป็นดาวรุ่งในวงการโมโตครอสและซูเปอร์ครอสของไทย ที่เมื่อปีก่อนกวาดแชมป์มามากมาย ล่าสุด เซ็นต์สัญญาเข้าสังกัด Honda HRC เตรียมลงแข่งในสนามใหญ่ที่ญี่ปุ่นตลอดฤดูกาล
ส่วนหนุ่มตี๋หล่อกำลังโตวัย 16 ปี “น้องปรรณ” ทายาทคนเล็กของ “ปิ่น สุวดี” และ “ปิติ พึ่งบุญพระ” ขณะนี้ศึกษาอยู่ที่ KIS International School คาดว่าถ้าจบไฮสกูลแล้ว น่าจะไปเรียนต่อที่ต่างประเทศ ตามรอยพี่ชาย “ปริณ” ที่กำลังศึกษาระดับมหาวิทยาลัยอยู่ที่อังกฤษ
ปิดท้ายที่หนุ่มๆ ทายาท “เองตระกูล” อย่าง “ติณณ์ ตติยมณีกุล” วัย 20 ปี และ “เตซ์ ตติยมณีกุล” วัย 15 ปี ลูกชายทั้งสอง ของ “ปุ๊กกี้-สินีนารถ เองตระกูล” น้องสาวของ เป็ก สัญชัย ที่มักจะเห็นในกลุ่มครอบครัวกับลูกพี่ลูกน้อง อย่าง น้องลียา อยู่บ่อยครั้ง โดยหนุ่มติณณ์กำลังไปศึกษาปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยเพนน์สเตทส์ สหรัฐอเมริกา