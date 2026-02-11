xs
xsm
sm
md
lg

จิม ทอมป์สัน คอลแลบส์ “ปอม ชาน” รังสรรค์คอลเลกชันรับปีม้า

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ปอม–ธัชมาพรรณ จันทร์จำรัสแสง
จิม ทอมป์สัน (Jim Thompson) เปิดตัวคอลเลกชันสุดพิเศษ “Jim Thompson X Pomme Chan” ที่ได้ ปอม ชาน (Pomme Chan) หรือ ปอม–ธัชมาพรรณ จันทร์จำรัสแสง ศิลปินหญิงไทยที่เคยร่วมคอลแลบส์กับแบรนด์ดังระดับโลกมากมาย ร่วมสร้างสรรค์ลายผ้าสุดพิเศษต้อนรับปีม้า โดยนำเสนอสไตล์อันเป็นเอกลักษณ์ของปอม ชาน ที่นำมาผสมผสานกับผ้าของจิม ทอมป์สัน ได้อย่างลงตัว ทั้งยังได้ 3 นางงามแถวหน้าของไทย อย่าง แอนโทเนีย โพซิ้ว, แอนชิลี สก๊อต เคมมิส และแอนนา เสืองามเอี่ยม มานำเสนอลายผ้าอันแสนงดงามนี้ ณ สนามราชกรีฑาสโมสร

แรนดัล ลินฮาร์ท
คอลเลกชันนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากความทรงจำในวัยเยาว์ของปอม ชาน ณ คอกม้าในจังหวัดนครราชสีมา สถานที่ซึ่งบิดาของเธอเคยเป็นเจ้าของคอกม้า และเป็นจุดเริ่มต้นของความผูกพันระหว่างเธอกับม้า โดยเฉพาะ ม้าตัวโปรดของครอบครัว “Tachamapan” ซึ่งเป็นชื่อเดียวกับชื่อของเธอ ช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้ การขี่ม้า และการใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติ ได้หล่อหลอมทั้งความมั่นใจ อิสรภาพ และจิตวิญญาณแห่งการไม่ยอมแพ้ ได้ถูกนำมาตีความใหม่ผ่านงานออกแบบลายผ้าคอลเลกชันนี้ เป็นการเล่าถึงเรื่องราวของความทรงจำ และพลังในการก้าวไปข้างหน้าอย่างสง่างาม โดยไฮไลต์ทั้ง 4 ลาย ชวนให้สัมผัสจิตวิญญาณแห่งอิสรภาพ และความกล้าที่จะไม่หยุดวิ่งตามเป้าหมายของตนเอง

แฟรงก์ แคนเซลโลนี, ปอม ชาน และนันท์นภัส เวโรจนวัฒน์

แอนโทเนีย โพซิ้ว, แอนชิลี และแอนนา เสืองามเอี่ยม

พร้อม สิริสันต์ และชลลดา เมฆราตรี

รุ่งนภา เศรษฐบุตร และ เพชรรินทร์ วีรวรรณ



พลอย จินดาโชติ

ปีติชา และ กษิดิ์เดช ถนอมสิน









ปอม–ธัชมาพรรณ จันทร์จำรัสแสง
แรนดัล ลินฮาร์ท
แฟรงก์ แคนเซลโลนี, ปอม ชาน และนันท์นภัส เวโรจนวัฒน์
แอนโทเนีย โพซิ้ว, แอนชิลี และแอนนา เสืองามเอี่ยม
พร้อม สิริสันต์ และชลลดา เมฆราตรี
+8
กำลังโหลดความคิดเห็น