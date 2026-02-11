จิม ทอมป์สัน คอลแลบส์ “ปอม ชาน” รังสรรค์คอลเลกชันรับปีม้า

จิม ทอมป์สัน (Jim Thompson) เปิดตัวคอลเลกชันสุดพิเศษ “Jim Thompson X Pomme Chan” ที่ได้ ปอม ชาน (Pomme Chan) หรือ ปอม–ธัชมาพรรณ จันทร์จำรัสแสง ศิลปินหญิงไทยที่เคยร่วมคอลแลบส์กับแบรนด์ดังระดับโลกมากมาย ร่วมสร้างสรรค์ลายผ้าสุดพิเศษต้อนรับปีม้า โดยนำเสนอสไตล์อันเป็นเอกลักษณ์ของปอม ชาน ที่นำมาผสมผสานกับผ้าของจิม ทอมป์สัน ได้อย่างลงตัว ทั้งยังได้ 3 นางงามแถวหน้าของไทย อย่าง แอนโทเนีย โพซิ้ว, แอนชิลี สก๊อต เคมมิส และแอนนา เสืองามเอี่ยม มานำเสนอลายผ้าอันแสนงดงามนี้ ณ สนามราชกรีฑาสโมสร
คอลเลกชันนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากความทรงจำในวัยเยาว์ของปอม ชาน ณ คอกม้าในจังหวัดนครราชสีมา สถานที่ซึ่งบิดาของเธอเคยเป็นเจ้าของคอกม้า และเป็นจุดเริ่มต้นของความผูกพันระหว่างเธอกับม้า โดยเฉพาะ ม้าตัวโปรดของครอบครัว “Tachamapan” ซึ่งเป็นชื่อเดียวกับชื่อของเธอ ช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้ การขี่ม้า และการใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติ ได้หล่อหลอมทั้งความมั่นใจ อิสรภาพ และจิตวิญญาณแห่งการไม่ยอมแพ้ ได้ถูกนำมาตีความใหม่ผ่านงานออกแบบลายผ้าคอลเลกชันนี้ เป็นการเล่าถึงเรื่องราวของความทรงจำ และพลังในการก้าวไปข้างหน้าอย่างสง่างาม โดยไฮไลต์ทั้ง 4 ลาย ชวนให้สัมผัสจิตวิญญาณแห่งอิสรภาพ และความกล้าที่จะไม่หยุดวิ่งตามเป้าหมายของตนเอง