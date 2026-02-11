“ออฟโรด กันตภณ” เสริมมงคล ชมศิลปะม้านำโชครับตรุษจีน

เมกาบางนา จัดแคมเปญ ‘MEGA CHINESE NEW YEAR 2026 โชคดีม้าแล้ว’ เนรมิตแลนด์มาร์กศิลปะร่วมสมัย “MEGA LAND OF FUN AND FORTUNE” ต้อนรับตรุษจีน ณ เมน เอนทรานซ์ วันนี้-28 ก.พ. 69
วรรณวิมล อรดีดลเชษฐ์ ผอ.ฝ่ายการตลาด ศูนย์การค้าเมกาบางนา กล่าวว่า “ปีนี้เมกาบางนาตั้งใจนำเสนอแคมเปญรูปแบบใหม่ๆ ผ่านการร่วมมือกับ ตุ๊–ณัชพล ตุ๊เสงี่ยม อาร์ติสต์ชื่อดังระดับโลก เจ้าของผลงานสไตล์ POP PSYCHEDELIC ART อันเป็นเอกลักษณ์ เพื่อถ่ายทอดศิลปะร่วมสมัย ที่ผสานเข้ากับวัฒนธรรมและความเชื่ออันเป็นมงคลของเทศกาลตรุษจีน เพื่อให้ศิลปะเป็นสิ่งที่ทุกคนเข้าถึงได้”
ถ่ายทอดออกมาเป็นอาร์ตอินสตอลเลชันขนาดใหญ่ รวมถึง "ม้านำโชคทั้งแปดตัว" สัญลักษณ์ความมงคล 8 ประการคือ การได้รับพร ความมั่งคั่ง ร่ำรวย สันติสุข สุขภาพดี ยั่งยืน เจริญรุ่งเรือง ความโชคดี หลากหลายมิติ ได้แก่ ม้าไฟ, ม้าหมวย, ม้าตี๋น้อย, ม้าทอง, ม้าดอกไม้, ม้าฉลอง, ม้าโคมไฟ และม้าอู้ฟู่
พร้อมไฮไลต์ 3 โซนได้แก่ ม้าหมุนพลังมงคล (PROSPERITY HORSE CAROUSEL) ม้ามงคลทั้ง 8 ทิศ, ม้าไฟมงคล (FORTUNE FIRE HORSE LANTERN) แลนด์มาร์กประจำปี 2026 นักษัตรมะเมีย และเก๋งจีน หรือ ศาลาแห่งโชคลาภ (AUSPICIOUS PAVILION) ศาลารับพร เติมพลังดีๆ เสริมสิริมงคล พร้อมรับโชคผ่านกิจกรรมต่างๆ
พลาดไม่ได้! กับ “การแสดงมังกร สิงโตพร้อมม้ามงคล” โทนสีสันสดใส วันที่ 17 ก.พ. 69 เวลา 18.00 น. ณ เมน เอนทรานซ์ โดยคณะสิงโตและมังกรชื่อดัง หลงเฉียนไทยแลนด์