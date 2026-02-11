เอ็ม ดิสทริค จับมือพันธมิตร ฉลองเทศกาลตรุษจีนปีมะเมีย

เอ็ม ดิสทริค (ศูนย์การค้าเอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ และเอ็มสเฟียร์) ร่วมกับพันธมิตรธุรกิจชั้นนำ อาทิ บัตรเครดิต Bangkok Bank M Visa, BOWINS SILVER, Iceland Spring, LocknLock และ Ninest จัดแคมเปญอภิมหาโปรโมชัน “EM DISTRICT: THE GRAND CELEBRATION OF PROSPERITY CHINESE NEW YEAR 2026” ระหว่างวันที่ 30 ม.ค. 69 – 28 ก.พ. 69 ต้อนรับเทศกาลตรุษจีนปีมะเมีย มอบประสบการณ์การช้อปปิ้งควบคู่ความมั่งคั่งและโชคลาภให้กับลูกค้าในทุกมิติ
สุธาวดี ศิริธนชัย กรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด เอ็ม ดิสทริค กล่าวว่า เทศกาลตรุษจีนถือเป็นหนึ่งในช่วงเวลาสำคัญของปีที่ผู้บริโภคมีการใช้จ่ายสูง และเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของระบบเศรษฐกิจ เอ็ม ดิสทริค จึงวางกลยุทธ์การตลาดเชิงรุก โดยผสานความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อออกแบบแคมเปญที่ตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคในทุกระดับ ตั้งแต่กลุ่มลูกค้าทั่วไป กลุ่มนักช้อป ไปจนถึงกลุ่มลูกค้ากำลังซื้อสูง (High-spending Segment) ในปีนี้เองทางเอ็ม ดิสทริคจึงร่วมกับพันธมิตรธุรกิจตอบรับความต้องการของลูกค้าเพื่อมอบความมั่งคั่งและโชคลาภ ผ่านอภิมหาโปรโมชันต้อนรับปีมะเมียกับ “EM DISTRICT: THE GRAND CELEBRATION OF PROSPERITY CHINESE NEW YEAR 2026” ระหว่างวันที่ 30 ม.ค. 69 – 28 ก.พ. 69 เพียงช้อปภายในศูนย์การค้า ผ่านบัตรเครดิต Bangkok Bank M Visa รับคูปองแทนเงินสดรวมมูลค่าสูงสุด 35,400 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไข หรือรับคูปองแทนเงินสดรวมมูลค่าสูงสุด 5,600 บาท ที่ PROSPERITY GOLDEN TREE ต้นไม้ทองแห่งความมั่งคั่ง เมื่อช้อปครบ 8,888 บาทขึ้นไป พร้อมไฮไลต์สุดพิเศษ สำหรับลูกค้าที่มียอดใช้จ่ายสะสมครบ 2,800 บาท/วัน รับแก้วเก็บอุณหภูมิ LocknLock x EM DISTRICT PROSPERITY TUMBLER COLLECTION 550 ml มูลค่า 1,490 บาท และลูกค้าที่มียอดใช้จ่ายสะสมครบ 1.8 ล้านบาท/วัน รับเงินแท่ง ความบริสุทธิ์ 99.99% น้ำหนัก 1 กิโลกรัม จาก BOWINS SILVER มูลค่า 115,950 บาท (เรท ณ วันที่ 27 ม.ค. 69 เวลา 17.30 น. จาก แอปพลิเคชัน SILVER NOW)
นอกจากนี้สมาชิก M CARD สามารถแลกคะแนน 800 M POINT รับคูปองแทนเงินสดรับประทานอาหารสูงสุด 800 บาท (ตามเงื่อนไข) และเมื่อรับประทานอาหารจากร้านที่ร่วมรายการในกลุ่ม EM DINING รับน้ำแร่ด่างธรรมชาติ Iceland Spring pH 8.88 มูลค่า 120 บาท (จำนวน 2 ขวด) เมื่อทานอาหารครบ 500 บาทขึ้นไป หรือใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต Bangkok Bank M Visa รับคูปองแทนเงินสดรวมมูลค่าสูงสุด 1,100 บาท เมื่อทานครบตามเงื่อนไข พร้อมรับเมนูพิเศษ เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต Bangkok Bank M Visa หรือ Bangkok Bank ที่ร้านอาหารชั้นนำที่ร่วมรายการ พร้อมมอบรางวัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับลูกค้าที่มียอดช้อปสะสมสูงสุดตลอดรายการ ขั้นต่ำ 40 ล้านบาทขึ้นไป รับรถยนต์ LEXUS NX มูลค่า 3.31 ล้านบาท พิเศษลูกค้าที่เข้าร่วมชมโชว์ EM DISTRICT: THE GRAND CELEBRATION OF PROSPERITY CHINESE NEW YEAR 2026 ที่ลาน QUARTIER PARC เอ็มควอเทียร์ ในวันที่ 12 ก.พ. 69 และ 17 ก.พ. 69 รับ เครื่องดื่มรังนกแท้ Ninest มูลค่า 89 บาท
