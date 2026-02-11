คำทำนายดวงชะตาระหว่างวันที่ 9 - 15 กุมภาพันธ์ 2569 โดย อ.ณัฐกฤตา นาควัชระ

ราศีมังกร (เกิดระหว่างวันที่ 16 มกราคม-12 กุมภาพันธ์)
ต้องเข้าไปอยู่ในสภาวะแวดล้อมใหม่ ต้องการเวลาในการปรับตัว ข่าวสารอะไรก็ตามควรที่จะต้องหารสองก่อนที่จะเชื่อด้วยล่ะ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหรือเหตุการณ์ที่ต้องประสบจะทำให้คุณมีความคิดที่โตขึ้นหรือเปลี่ยนมุมมองไปจากเดิมโดยสิ้นเชิง อย่าให้สถานการณ์พาไปเกิดบ่อยจนเกินเหตุ ถึงจะถูกกดดันให้ต้องตามน้ำแต่ก็ควรต้องเป็นไปอย่างมีสติ เงื่อนไขหรือข้อตกลงบางอย่างอาจไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ พบความไม่แฟร์แต่ก็มิสามารถจะพูดอะไรได้ต้องทำใจรับสภาพ จะถูกเอาเปรียบหรือกินแรงเบาๆ คงจะต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจในเรื่องราวบางอย่างให้ลึกซึ่งกว่าเดิม ต้องรู้จักที่จะพิจารณาไตร่ตรองหลายๆชั้นเพื่อความปลอดภัยเรียกว่ากันไว้ดีกว่าแก้ เป็นช่วงที่ต้องหักโหมมากอยู่สักหน่อย จำเป็นต้องผนึกกำลังกันทั้งศาสตร์และศิลป์ ระวังความบุ่มบ่ามใจร้อนและปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพด้วย
ด้านการเงิน ไม่สะพัดเท่าที่ควร ถูกหลอกให้เสียเงินฟรี หาความปลอดภัยในทรัพย์สินไม่ค่อยได้ถ้าไม่หายก็ถูกยืมแล้วลืมคืนซะงั้น จำเป็นต้องหาทางเสริมสภาพคล่องโดยด่วน ต้องพยายามยืดอายุการใช้งานให้นานขึ้น
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด จะได้พบคนที่รู้สึกดีต่อกันและมีความเป็นห่วงเป็นใยกันเป็นพิเศษ ส่วนคนมีคู่ คุยกันได้ไม่ค่อยนาน เจอเรื่องที่ทำให้ต้องหงุดหงิดใจ
ราศีกุมภ์ (เกิดระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์-13 มีนาคม)
สถานการณ์ดูเหมือนว่าจะดีขึ้นในระดับหนึ่ง ความพยายามมิได้ไร้ผลซะทีเดียว จะได้รับคำชมและความนิยมเพิ่มมากขึ้น การขอความร่วมมือไม่ว่าจะด้วยเรื่องอันใดก็เป็นไปด้วยดีแม้ในบางเรื่องอาจจะต้องมีข้อแลกเปลี่ยนหรือข้อแม้บ้างแต่ก็อยู่ในจุดที่ยังพอรับได้ ด้วยความวิริยะอุตสาหะจึงทำให้งานการที่ทำมีพัฒนาการแบบก้าวกระโดด ถึงจะเหนื่อยแต่ก็มีความสุข หากแต่การที่ต้องคิดและวางแผนหลายอย่างในเวลาเดียวกันอาจทำให้เกิดความสับสนได้ บางเรื่องจำเป็นต้องพึ่งพาผู้ที่มีความชำนาญในการถ่ายทอดช่วยอธิบายขยายความแทนให้เพื่อให้เพื่อนร่วมงานทั้งหลายเข้าใจได้ง่ายขึ้นและมีการทำงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน บางท่านจะได้ทำงานที่มีความถนัดหรือมีใจรักเป็นทุนเดิมอยู่ จะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ระวังอุบัติเหตุหรือจะมีเหตุให้ต้องเลือดตกยากออกก็เป็นได้
ด้านการเงิน มีใช้มีจ่ายสมฐานะ แต่ก็ควรที่จะยับยั้งชั่งใจบ้างซื้อทุกสิ่งที่อยากได้ก็คงไม่ดี ลดความฟุ่มเฟือยลงบ้าง มิควรใช้เงินเกินตัวหรือหมดเปลืองโดยไม่จำเป็น มีโชคลาภ
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด จีบไม่ติด โอกาสวืดค่อนข้างสูง ส่วนคนมีคู่ หมดสุขเพราะคิดมาก ควรเน้นที่ความพอดีเป็นสำคัญ อะไรที่มากไปหรือน้อยไปล้วนไม่ดีทั้งสิ้น
ราศีมีน ( เกิดระหว่างวันที่14 มีนาคม-12 เมษายน)
นับได้ว่ามาถูกทาง คาดการณ์ได้แม่นยำ เรื่องที่ดำเนินการจะมีพัฒนาการไปอย่างรวดเร็ว เหมาะแก่การที่จะต่อยอดและขยับขยาย ผู้ใหญ่และคนใกล้ชิดพร้อมที่จะช่วยเหลือและผลักดัน จะได้รับมอบหมายให้ทำงานที่มีเกียรติซึ่งก็อาจต้องเดิมพันด้วยชื่อเสียงแต่ก็เป็นอะไรที่คุ้มค่า งานค่อนข้างชุก คิวแน่นเอี้ยด คุณสมบัติเพียงพอที่จะได้รับโอกาสสำคัญ จะมีการลงนามในสัญญาข้อตกลง จะมีเหตุให้ต้องเข้าไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เพียบพร้อมไปด้วยบุคลากรระดับมืออาชีพหรือฝีมือขั้นเทพ เป็นจังหวะที่จะได้ใช้ศักยภาพและทักษะที่เชี่ยวชาญได้อย่างเต็มที่ สิ่งที่ร้องขอหรือความต้องการในระดับที่น่าพอใจ จะได้รับรู้ข้อมูลในเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจและการวางแผนขั้นต่อไป
ด้านการเงิน รับปั๊บจ่ายปุ๊บ มีเงินอยู่กับตัวไม่ได้นาน แต่จะมีรายได้พิเศษหรือเงินตกเบิกบางอย่างไหลเข้ามาในกระเป๋า มีผู้ใหญ่ช่วยซัพพอร์ตอยู่อีกทางหนึ่ง ระวังปัญหาที่เกิดจากการใช้ของลอกเลียน เจอของย้อมแมวขาย
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด ตัวเลือกเยอะ มิควรใจเร็วด่วนได้ ส่วนคนมีคู่ ยังมีเรื่องที่หมางใจอยู่ลึกๆ หวานอมขมกลืน
ราศีเมษ (เกิดระหว่างวันที่13 เมษายน- 13 พฤษภาคม)
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ดีแต่ทีนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าสถานการณ์จะเป็นใจให้มากหรือน้อยเท่านั้น แต่ก็ควรที่จะมีความพร้อมในการจัดหนักอยู่เสมอเมื่อโอกาสมาถึง เรื่องของอุปสรรคปัญหายังคงมีเข้ามาเป็นระลอก ขึ้นชื่อเรื่องของการใช้ฝีปากเนื่องจากไหวพริบปฏิภาณดีโต้ตอบได้ฉับไวทำให้ใครๆก็อยากจะพึ่งคุณในจุดนี้ บางท่านก็อาจจำป็นที่จะต้องเปลี่ยนรูปแบบการทำงานหรือเดินทางมาถึงจุดหักเหบางอย่างเพื่อการพัฒนาและเติบโต จะมีเหตุที่ทำให้ผู้ใหญ่ขัดเคืองโดยมิได้ตั้งใจหรือทำบางสิ่งผิดเจตนารมณ์โดยที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ปัจจัยภายนอกมีผลกระทบต่อแผนที่วางไว้ซึ่งก็คงต้องหาวิธีแก้ทางโดยด่วน สิ่งที่ได้มักจะอยู่เหนือความคาดหมายตลอด หากรู้ตัวว่าพลาดก็ยังสามารถกลับลำได้ทัน หลีกเลี่ยงการทำอะไรที่ฝืนกฎไม่ว่าจะเป็นเพราะโดนท้าหรือตั้งใจเองก็ตาม อย่าได้เปลืองตัวโดยไม่จำเป็น
ด้านการเงิน ตึงมือเบาๆ ปั๊มได้ไม่ทันใช้ ยังดีที่ยังมีโชคลาภมาช่วยยืดอายุให้อีกนิด ข้าวของที่ถูกยืมไปแล้วได้คืนกลับมายากหรือเกิดความเสียหายกับทรัพย์สินจากความรู้เท่าไม่การณ์
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด ความรักไม่สดใสเต็มไปด้วยความลุ่มหลงหรือเพ้อไปเองข้างเดียว ส่วนคนมีคู่ คิดทุกครั้งที่จะพูดแต่ก็ไม่จำเป็นต้องพูดทุกครั้งที่คิด
ราศีพฤษภ (เกิดระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม-13 มิถุนายน)
งานรัดตัว ดูแนวโน้มแล้วก็น่าจะดีแต่ก็ยังไม่อาจวางใจได้เต็มที่คงต้องรอให้สถานการณ์เข้าที่อีกหน่อยดีกว่า มีแววว่าจะมีบางสิ่งบางอย่างเข้ามาให้ต้องเหนื่อยเพิ่มขึ้น จำเป็นต้องเข้าไปมีส่วนร่วมกับบางเรื่องทั้งๆที่ไม่ต้องการ อาจจะต้องทำหน้าที่เป็นหูเป็นตาแทนผู้ใหญ่ด้วย อย่าได้เที่ยวรับปากใครส่งเดชแต่ก็ควรที่จะหาทางปฏิเสธแบบมิให้เสียน้ำใจกัน ควรมีความกระตือรือร้นที่เสมอต้นเสมอปลาย วางแผนงานอย่างคนที่มีทักษะคือต้องสามารถยืดหยุ่นได้ในทุกกรณี ศักยภาพบางด้านที่แสดงอออกไปจะเป็นเหมือนดาบสองคม เช็กความเรียบร้อยให้ดีก่อนที่จะปล่อยผ่านหรือนำส่งอย่าให้ต้องถูกตำหนิได้ในภายหลัง จะมีคนพยายามตั้งแง่กับคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่หากยึดมั่นว่าทำในสิ่งที่ถูกต้องก็มิเห็นว่าจะต้องกังวลอะไร ผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนคุณมากขึ้นกว่าเดิม
ด้านการเงิน รับซ้ายจ่ายขวา มีแต่เรื่องให้ต้องเสียเงิน หมดกระเป๋าโดยที่ไม่รู้ตัว มีทุกขลาภ ได้ไม่คุ้มเสีย ระวังถูกล้วงกระเป๋าหรือโดนโกง เพราะความไม่รู้ทำให้ต้องเสียผลประโยชน์
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด คนที่เข้ามาจะแสดงธาตุแท้ในไม่ช้า อย่าเพิ่งถลำลึก ส่วนคนมีคู่ คุยกันดีๆได้ไม่นาน อยู่ห่างๆกันบ้างก็ดีนะ
ราศีเมถุน (เกิดระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน-14 กรกฎาคม)
สถานการณ์ยังไม่ทรงตัวจะทำการใดในช่วงนี้คงต้องรอจังหวะอีกนิด หากผลีผลามหรือดันทุรังจะทำให้ยุ่งยากได้ แต่จะวางแผนคร่าวๆไว้ก่อนก็คงไม่มีใครว่า สังเกตการณ์ไปพลางๆก่อน อย่าได้หวือหวาหรือโฉ่งฉ่างจนเกินไป รับมือกับปัญหาและการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสติ วิเคราะห์และประมวลผลด้วยความรวดเร็ว บริหารเวลาให้ดี มีความใส่ใจและควรที่จะศึกษาในรายละเอียดเพิ่มขึ้นก่อนการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใด ช่วงกลางสัปดาห์ไปจึงสามารถหยิบจับอะไรได้ถนัดถนี่ยิ่งขึ้น จะได้รับโอกาสหรือได้รับการกระตุ้นจากสิ่งเร้าบางอย่างแบบไม่คาดฝันทำให้ไฟในตัวลุกโชนขึ้นอีกครั้ง จะได้รับการติดต่อให้ทำงานเฉพาะกิจหรือถูกทาบทามเป็นการส่วนตัวด้วยข้อเสนอพิเศษซึ่งก็ต้องดูพันธสัญญาด้วย จะมีอุปสรรคในการส่งต่องานอยู่บ้างและอาจจะต้องปรับวิธีในการสื่อสารใหม่เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันอย่างชัดเจน
ด้านการเงิน มีกินมีใช้ไม่ขาดมือ พร่องเมื่อไหร่ก็หามาเติมได้ตลอด มีโชคลาภ แต่จะหมดไปกับเรื่องของแฟชั่นหรือซื้อความสะดวกสบาย
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด มีสิทธิ์ที่จะติดบ่วงคารมจนยากที่จะถอนตัว ส่วนคนมีคู่ ระวังจะเกิดปัญหาจากบุคคลที่สามเป็นเหตุ
ราศีกรกฎ (เกิดระหว่างวันที่15 กรกฎาคม-16 สิงหาคม)
ไม่ว่าจะพูดหรือทำอะไรควรต้องคำนึงถึงหลักของความเป็นจริงด้วย ควรที่จะต้องพินิจพิเคราะห์ในข้อมูลให้เข้าใจซะก่อน อย่าสักแต่ว่าตามๆคนอื่น จะได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานที่ไม่ถูกกับจริตซึ่งก็คงไม่มีสิทธิ์ที่จะบอกปัดได้ จำเป็นต้องปรับวิธีการทำงานเพื่อให้เข้ากับตนเองหรือมีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น จะมีการผิดพลาดทางเทคนิคเกิดขึ้นซึ่งก็คงทำให้คนอื่นๆพลอยได้รับผลกระทบไปด้วย การเปลี่ยนความคิดกลับไปกลับมาจะทำให้การดำเนินการต้องสะดุดโดยไม่จำเป็น หลีกเลี่ยงความเสี่ยงและการปรับทิศทางอย่างกะทันหันเพราะอาจทำให้ต้องเจ็บตัวฟรี บางท่านอาจจะได้พลิกบทบาททำให้มีโอกาสได้ค้นพบศักยภาพด้านใหม่ๆของตนเอง จะได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายรูปแบบ ต้องหูไวตาไวขึ้นกว่าเดิมและก็อย่าได้ปากไวใจเร็วจนเกินไป
ด้านการเงิน สภาพคล่องยังดีอยู่ มีโชคลาภ ที่สำคัญต้องอย่ามือเติบและใจแตก ระวังเอ็นดูเขาเอ็นเราขาด จะถูกเบียนเบียดหรือมีเหตุให้ทรัพย์สินเสียหาย
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด จะได้เจอใครบางคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่พอที่จะยอมรับในตัวตนของคุณหรือในสิ่งที่คุณเป็นได้ ส่วนคนมีคู่ รู้ใจกันมากขึ้น ครอบครัวอบอุ่นร่มเย็น
ราศีสิงห์ (เกิดระหว่างวันที่17 สิงหาคม-16 กันยายน)
เป็นไปอย่างมีสีสัน จะมีภารกิจป้อนเข้ามาอย่างต่อเนื่องมีทั้งงานหลักและจ๊อบพิเศษ โชคดีที่มีต้นทุนความรู้บางอย่างที่มากกว่าคนอื่นจึงสามารถหยิบมาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้อย่างทันท่วงที ระวังจะถูกดึงเข้าไปอยู่ในวังวนเก่าๆหรือต้องเจอเหตุการณ์ซ้ำรอยเดิมอีกครั้งด้วย มิควรรับปากใครในเรื่องที่ไม่สามารถจะจัดการให้ได้หรือรู้ทั้งรู้ว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ เป็นช่วงที่จะได้รับอิทธิพลทางความคิดความเชื่อบางอย่างมาโดยไม่รู้ตัว จำเป็นต้องเข้าไปช่วยเหลือผู้ใหญ่ที่นับถือเป็นการส่วนตัว เป็นจังหวะที่จะได้พบปะญาติมิตรหรือทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวหรือติดต่อกับคนรู้จักคุ้นเคยเก่าๆเพื่อจุดประสงค์บางประการ สิ่งใดก็ตามเมื่อลงได้ตั้งใจแล้วก็จะพบความสำเร็จได้ จะมีความเป็นอิสระทางความคิดมากขึ้น จะมองเห็นโอกาสที่คนอื่นมองข้ามไปได้อย่างไม่น่าเชื่อ มีเกณฑ์ให้ต้องเปลี่ยนแผนหรือปรับตารางการทำงานอย่างกะทันหัน
ด้านการเงิน คล่องตัวดี มีรายได้จากหลายทาง ส่วนใหญ่มาจากน้ำพักน้ำแรง แต่ระวังจะเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย หรือประมาณการผิดพลาด สูญเงินฟรีเพราะเสียรู้คนอื่นหรือทรัพย์สินเสียหายจากความประมาทของตน
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด พบรักต่างวัย หรือจะตกหลุมรักแบบฉับพลัน ส่วนคนมีคู่ มีเรื่องให้ตะขิดตะขวงใจ แต่หากดึงดันที่จะรู้ก็อาจเป็นปัญหาไปในระยะยาวก็ได้นะ
ราศีกันย์ ( เกิดระหว่างวันที่17 กันยายน-16 ตุลาคม)
จะมีเรื่องให้ต้องหัวเสียอยู่เรื่อยทั้งหงุดหงิดกับตัวเองและความสะเพร่าของคนอื่น การสื่อสารที่เข้าใจไปคนละทางทำให้เกิดปัญหาทุกทีไปกว่าที่จะคุยกันรู้เรื่องก็เล่นเอาเหนื่อยใจมิใช่น้อย แผนงานยังไม่ลงตัวซึ่งก็คงต้องทำไปแก้ไปเพื่อมิให้เสียเวลา เตรียมตัวให้พร้อมรับมือกับเหตุการณ์ฉุกละหุกหรือสถานการณ์ที่มิสามารถทำเป็นทองไม่รู้ร้อนได้ เป็นช่วงที่ต้องใช้ความพยายามอย่างเข้มข้นเพื่อที่จะต่อสู้จนให้ได้มาซึ่งความสำเร็จ จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติกับบางเรื่องซะใหม่ ภารกิจที่ต้องดำเนินการอาจจะถูกแทรกแซงหรือมีผู้ประสงค์เข้ามาร่วมแจมด้วยโดยใช่วิธีแกมบังคับ ควรต้องประณีตกับความคิดให้มากขึ้นกว่าเดิม จะมีเหตุให้ต้องห่วงหน้าพะวงหลังหรือเป็นกังวลขึ้นมาแบบฉับพลัน บางทีอาจถูกส่งให้ไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคย ช่วงนี้ควรอิงผู้ใหญ่ไว้จะดีกว่า ใช้อาวุธให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ระวังอุบัติเหตุด้วย
ด้านการเงิน มีสภาพคล่อง พบลู่ทางใหม่ๆในการสร้างรายได้ แต่ก็มิควรใจป้ำจนเกินเหตุ ใช้จ่ายอย่างมีวินัย ปลายสัปดาห์จะมีเหตุให้ต้องยุ่งยากใจหรือตัดสินใจไม่ถูก สิ่งสำคัญคืออย่าให้ความโลภบังตาก็แล้วกัน
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด มีสิทธิ์ที่จะได้สละโสด คบหาดูใจกับคนอายุน้อยกว่ามาก ส่วนคนมีคู่ มองตาก็รู้ใจ ช่วงนี้ดูเหมือนว่าทำอะไรก็เข้าขากันไปหมด
ราศีตุลย์ (เกิดระหว่างวันที่17 ตุลาคม- 15 พฤศจิกายน)
รู้สึกเหมือนว่าได้ยกภูเขาออกจากอกจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น แต่เรื่องเก่าหมดไปเรื่องใหม่ก็เข้ามาแทนที่แต่ยังพอมีจังหวะให้ได้พักหายใจหายคอบ้าง ระวังประสบปัญหาอันเนื่องมาจากการที่ไว้ใจทางวางใจคนอื่นมากจนเกินไป บางเรื่องที่หวังว่าจะทำให้มันดีแต่กลับกลายเป็นความยุ่งยากที่มากขึ้น ความผิดพลาดเกิดจากความประมาทเลินเล่อของตัวเองหรืออาจจะต้องทำอะไรที่ขัดกับความรู้สึกและไม่ใช่สไตล์ของตน ควรที่จะต้องมีความอดทนถ้าคิดจะพึ่งพาคนอื่นไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุสุดวิสัยหรือจากความที่ยังไม่มีความชำนาญที่แก่กล้าพอ จำเป็นที่จะต้องตกลงใจยอมรับข้อเสนอหรือเงื่อนไขใหม่ ควรต้องมีวาทศิลป์สักหน่อยโดยเฉพาะเมื่อต้องเจอกับผู้ใหญ่ที่ปากร้ายแต่ใจดี เพิ่มศัตรูนั้นง่ายแต่ที่ท้าทายคือจะทำให้ศัตรูกลายมาเป็นพวกต่างหากล่ะ การเดินค่อนข้างขลุกขลักหรือจะมีปัญหาสุขภาพ
ด้านการเงิน หมุนเวียนคล่อง รับมาจ่ายไป งบต่อเติมหรือซ่อมแซมบานปลาย จะมีคนคอยขัดลาภหรือทำให้คุณมิได้ในสิ่งที่ต้องการโดยง่าย จะหมดเปลืองด้วยเรื่องของสุขภาพที่สำคัญระวังโดนต้มโดยเฉพาะจากโฆษณาชวนเชื่อ
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด มีคนเข้ามากุ๊กๆกิ๊กๆบ้างแต่เดี๋ยวก็ห่างๆกันไป ส่วนคนมีคู่ ถนอมน้ำใจซึ่งกันและกันไว้เป็นดีที่สุด ต้องพยายามควบคุมอารมณ์ตน
ราศีพิจิก (เกิดระหว่างวันที่16 พฤศจิกายน- 15 ธันวาคม)
การงานมีความรุดหน้าดีสมกับที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจ ต่อสู้แข่งขันฟันฝ่าจนสามารถที่จะคว้าเอาความสำเร็จมาจนได้ เป็นจังหวะเวลาที่คุณจะเดินหน้าได้อย่างเต็มกำลังแบบไม่ต้องกั๊กโดยเฉพาะในช่วงต้นสามารถจัดหนักจัดเต็มได้เลย สถานการณ์บีบคั้นให้ต้องตัดสินใจไวขึ้นถึงจะต้องคิดหนักแต่ก็มิอาจอืดอาดได้ ยึดหลักของความถูกต้องและมองตามความเป็นจริงไว้ ควรมีความระแวดระวังไว้เสมอเพราะอาจเจอผู้ไม่หวังดีมีเจตนาแฝงใช้คุณเป็นเครื่องมือหรือจะเข้าทำนองที่ว่าทำคุณบูชาโทษก็เป็นได้ งดจากการเป็นกระบอกเสียงแทนผู้อื่น อย่าพาตนเองเข้าไปอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งได้เป็นดี มีเหตุให้เกิดความเข้าใจผิดอันเนื่องมาจากการสื่อสารพึงระวังให้มากด้วย ต้องเร่งสะสางงานเก่าที่ตกค้าง บางท่านอาจต้องทำงานร่วมกับผู้อาวุโสซึ่งถือว่าเป็นกำไรเพราะคุณจะได้เรียนรู้อะไรอีกมากมายหลายอย่างซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคต
ด้านการเงิน คล่องตัวพอประมาณ แต่ก็อย่าใช้อย่างชะล่าใจ จำเป็นต้องใจแข็งแม้แต่กับตนเองอย่าให้ต้องหมดเปลืองไปกับเรื่องที่ไม่จำเป็น ได้ลาภปาก มีโชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด จะได้เจอคนที่ใช่แต่เข้าถึงยากเพราะว่าด่านเยอะ ส่วนคนมีคู่ คำพูดที่ไม่ระวังอาจทำให้กินใจกันยาว ใจเขาใจเราต้องไม่ลืม
ราศีธนู (เกิดระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม- 15 มกราคม)
จำต้องปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ระวังความใจร้อนใจเร็วหรือเจอลูกยุเข้าไปซึ่งจะก็จะส่งผลในทางที่เป็นลบต่อตัวคุณเอง ด้วยมุมมองความคิดและท่าทีที่แสดงออกบางอย่างทำให้ผู้ใหญ่ออกอาการว่าไม่ค่อยจะปลื้มสักเท่าใดนัก ในบางเรื่องยิ่งรีบก็ยิ่งช้าหรือยิ่งแก้ก็ยิ่งยุ่งและก็อาจจะบานปลายไปกันใหญ่อีกต่างหาก ต้องมีสมาธิให้มากขึ้นและรู้จักที่จะอดทนและรอคอย บางทีอาจจะต้องโยกย้ายกะทันหันหรือต้องไปทำงานไกลถิ่นไกลที่ก็อาจจะมีอะไรที่ขลุกขลักและไม่เอื้อต่อการทำภารกิจ จะมีปัญหากระทบกระทั่งกับเพื่อนร่วมงานหรือการทะเลาะเบาะแว้งอันเกิดจากความหงุดหงิดไม่สบอารมณ์ ปลายสัปดาห์จะได้รับข่าวดีหรือได้คำตอบสำหรับเรื่องที่รอคอย ต้องทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อเป็นการทิ้งทวน ดูแลความเรียบร้อยก่อนที่จะส่งต่องาน อาจจะมีการลงขันเข้าหุ้นกับญาติมิตรทำธุรกิจซึ่งก็ต้องระวังเรื่องของผลประโยชน์ที่ไม่เข้าใครออกใครด้วยล่ะ
ด้านการเงิน ต้องบริหารสภาพคล่องให้ดีมิฉะนั้นอาจเกิดวิกฤติได้ ยังมิควรที่จะเพิ่มภาระ ต้องคิดให้เยอะขึ้นอย่าปล่อยให้เงินเปลี่ยนมือง่ายดายเกินไป ระวังจะเสียรู้คนใกล้ตัวด้วยล่ะ
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด จะได้เจอใครบางคนที่ทำให้คุณต้องหวั่นไหวหรือจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัว ส่วนคนมีคู่ สิ่งที่เคยเป็นปัญหาจะสามารถเคลียร์กันได้ ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข