“บลู พงศ์ทิวัตถ์” จับมือ “เพื่อน คณิน” ฉลอง ทูมี่ สโตร์ เซ็นทรัล พาร์ค

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


บลู พงศ์ทิวัตถ์, แคทเทอริน่า วู, ทสร กลิ่นเนียม และเพื่อน คณิน
ทูมี่ (TUMI) เปิดตัว ทูมี่สโตร์ เซ็นทรัล พาร์ค บนพื้นที่กว่า 104 ตร.ม. ของ เซ็นทรัล พาร์ค ถ่ายทอดแนวคิดการออกแบบที่ผสานความเรียบหรูและทันสมัย อวดอัตลักษณ์และดีเอ็นเอของแบรนด์อย่างเต็มรูปแบบ ตั้งแต่ฟาซาดด้านหน้าร้านไปจนถึงพื้นภายในที่ได้รับการออกแบบใหม่อย่างพิถีพิถัน ด้วยพื้นผิวสัมผัสที่ให้ความนุ่มนวล มาในโทนสีขาวและสีเทาอันทันสมัย ผสานวัสดุพรีเมียม อย่าง หินอ่อนธรรมชาติสีขาว กระเบื้อง เหล็ก หนัง และวัสดุพื้นผิวพิเศษได้อย่างลงตัว เพื่อสร้างบรรยากาศที่สง่างามและอบอุ่น สำหรับการเลือกชมอุปกรณ์การเดินทางและไลฟ์สไตล์ระดับพรีเมียร์ จากทุกคอลเลกชันของ TUMI

พร้อมจัดกิจกรรมพรีวิวสุดเอ็กซ์คลูซีฟ นำเสนอไฮไลต์จากคอลเลกชัน Alpha รุ่นใหม่ โดยมี บลู–พงศ์ทิวัตถ์ ตั้งวันเจริญ, เอมี่–ทสร กลิ่นเนียม, เพื่อน–คณิน ชอบประดิถ, ปูน มิตรภักดี, เงิน-อนุภาษ เหลืองสดใส, ปอนด์-พลวิชญ์ เกตุประภากร, โอม-สาริศ ทินราช และ เฟิร์ส–ฉลองรัฐ นอบสำโรง ร่วมฉลอง

ภัทรพันธ์ จิราธิวัฒน์ และนิศารัตน์ จรัสสุนทรภัค

แคทเทอริน่า วู

บลู พงศ์ทิวัตถ์

อนุภาษ เหลืองสดใส และพลวิชญ์ เกตุประภากร

เพื่อน คณิน

ปูน มิตรภักดี

สาริศ ทินราช และฉลองรัฐ นอบสำโรง

บลู พงศ์ทิวัตถ์, แคทเทอริน่า วู, ทสร กลิ่นเนียม และเพื่อน คณิน
ภัทรพันธ์ จิราธิวัฒน์ และนิศารัตน์ จรัสสุนทรภัค
แคทเทอริน่า วู
บลู พงศ์ทิวัตถ์
อนุภาษ เหลืองสดใส และพลวิชญ์ เกตุประภากร
