“บลู พงศ์ทิวัตถ์” จับมือ “เพื่อน คณิน” ฉลอง ทูมี่ สโตร์ เซ็นทรัล พาร์ค

ทูมี่ (TUMI) เปิดตัว ทูมี่สโตร์ เซ็นทรัล พาร์ค บนพื้นที่กว่า 104 ตร.ม. ของ เซ็นทรัล พาร์ค ถ่ายทอดแนวคิดการออกแบบที่ผสานความเรียบหรูและทันสมัย อวดอัตลักษณ์และดีเอ็นเอของแบรนด์อย่างเต็มรูปแบบ ตั้งแต่ฟาซาดด้านหน้าร้านไปจนถึงพื้นภายในที่ได้รับการออกแบบใหม่อย่างพิถีพิถัน ด้วยพื้นผิวสัมผัสที่ให้ความนุ่มนวล มาในโทนสีขาวและสีเทาอันทันสมัย ผสานวัสดุพรีเมียม อย่าง หินอ่อนธรรมชาติสีขาว กระเบื้อง เหล็ก หนัง และวัสดุพื้นผิวพิเศษได้อย่างลงตัว เพื่อสร้างบรรยากาศที่สง่างามและอบอุ่น สำหรับการเลือกชมอุปกรณ์การเดินทางและไลฟ์สไตล์ระดับพรีเมียร์ จากทุกคอลเลกชันของ TUMI
พร้อมจัดกิจกรรมพรีวิวสุดเอ็กซ์คลูซีฟ นำเสนอไฮไลต์จากคอลเลกชัน Alpha รุ่นใหม่ โดยมี บลู–พงศ์ทิวัตถ์ ตั้งวันเจริญ, เอมี่–ทสร กลิ่นเนียม, เพื่อน–คณิน ชอบประดิถ, ปูน มิตรภักดี, เงิน-อนุภาษ เหลืองสดใส, ปอนด์-พลวิชญ์ เกตุประภากร, โอม-สาริศ ทินราช และ เฟิร์ส–ฉลองรัฐ นอบสำโรง ร่วมฉลอง