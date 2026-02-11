2 เจ้าหญิงน้อยทรงน่ารัก จากราชวงศ์จอร์แดนและสวีเดน

แม้จะอยู่ห่างกันไกลคนละทวีป แต่ 2 ราชวงศ์ดังกลับใจตรงกัน เผยแพร่ภาพเชื้อพระวงศ์พระองค์น้อยวัยเพียงขวบเศษ ให้พสกนิกรได้ชื่นชมความน่ารักทั่วหน้า สร้างความปลาบปลื้มยินดี และนับเป็นข่าวดีในแวดวงข่าวราชวงศ์ท่ามกลางมรสุมข่าวฉาวที่ถูกทยอยแฉกันไม่หยุดหย่อนตั้งแต่ต้นปี
เริ่มจากราชวงศ์จอร์แดน ที่โพสต์ภาพ “เจ้าหญิงอิมาน” วัยยังไม่ 2 ชันษาแต่ได้ไปให้กำลังพระทัยพระบิดา “เจ้าชายฮัสเซน” ที่ห้องทำงานในพระราชวังฮัสเซนียา กรุงจอร์แดน ด้วยชุดเด็กอ่อนอันทรงน่ารัก แม้ในภาพเซ็ตนี้จะไม่มีภาพพระมารดา “เจ้าหญิงรัชวา” แต่ในภาพ สคส. ส่งความสุขเมื่อช่วงปีใหม่ ได้เผยให้เห็นภาพความอบอุ่นของครอบครัวแบบพ่อแม่ลูก ไปให้รับชมกันแล้ว
ส่วนราชวงศ์สวีเดน เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ได้เผยภาพฉลองครบ 1 ชันษาของ “เจ้าหญิงไอเนส” พระธิดาของ “เจ้าชายคาร์ล ฟิลิป และเจ้าหญิงโซเฟีย” ที่เพิ่งตกเป็นข่าวฉาว เพราะมีชื่อพัวพันในเอปสตีนไฟล์ โดยในภาพเผยให้เห็นใบหน้าอันทรงน่ารักของพระองค์ ในชุดฉลองพระองค์สีฟ้าอ่อนสุดสดใส แม้พระองค์จะไม่ได้มีศักดิ์ใช้ Her Royal Highness เนื่องจากทางราชวงศ์สวีเดนมีการออกกฎการแต่งตั้งยศใหม่ ทำให้บรรดาหลานๆ ทั้งหลายไม่ได้รับบรรดาศักดิ์นี้ แต่เจ้าหญิงไอเนสก็อยู่ในรายชื่อสืบสันตติวงศ์ลำดับ 8 และนับเป็นทายาทหญิงที่ได้รับความสนใจจากพสนิกรค่อนข้างสูง