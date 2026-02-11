พบ 40 นักพยากรณ์ในงาน “สิริวัฒนาพยากรณ์ เพื่อคนพิการ”

คุณหญิงตรึงใจ อิฐรัตน์ ประธานมูลนิธิสิริวัฒนา เชสเชียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับ อารยา จิตตโรภาส และธณพร ตันติยานนท์ ผู้บริหารสยามพารากอน จัดงาน “สิริวัฒนาพยากรณ์ เพื่อคนพิการ” พบ 40 นักพยากรณ์ผู้เชี่ยวชาญศาสตร์การทำนายหลากหลายแขนง จากทีมสิริวัฒนาพยากรณ์ ร่วมตรวจดวงชะตา 13-20 ก.พ. 69 ณ คริสตัล คอร์ท ชั้น 2 (ฝั่งนอร์ท) สยามพารากอน ผู้สนใจซื้อบัตรพยากรณ์แบบวันต่อวันในราคาใบละ 400 บาท
ศิลปิน T-POP รุ่นใหม่ BUS because of you i shine เตรียมสร้างปรากฏการณ์ริมแม่น้ำเจ้าพระยา “ICONSIAM A PROSPEROUS CHINESE NEW YEAR 2026” วันที่ 12 ก.พ. 69 นี้ ครีเอตการแสดงชุดพิเศษธีม The Auspicious Pearl หรือ ไข่มุกอัคนีมหามงคล โชว์ใหม่เพื่อส่งมอบความเป็นสิริมงคลและพลังความสุขเป็นของขวัญตรุษจีนให้เหล่า BEUS ทุกคน ไอคอนสยาม จัดให้ชมฟรี!
คริสปี้ ครีม (Krispy Kreme) ส่ง Original Glazed Heart โดนัทออริจินอล เกลซ รสยอดนิยมดีไซน์รูปหัวใจ เพื่อเป็นสื่อรักแทนใจให้คนพิเศษและครอบครัวในวันวาเลนไทน์นี้ในราคาพิเศษ มีทั้งแบบเซตทั้งแบบแพ็ก 3 ชิ้น และ 6 ชิ้น) ตั้งแต่ 11-24 ก.พ. 69 ณ ร้านคริสปี้ ครีม ทุกสาขา (www.krispykreme.co.th หรือwww.facebook.com/krispykremethailandfanpage และ #Krispykremethailand